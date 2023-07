Die in Berlin lebende Autorin Kathrin Röggla erhält den Heinrich-Böll-Preis

Die in Salzburg geborene Kathrin Röggla lebt und schreibt seit 30 Jahren in Berlin. Die Stadt Köln ehrt sie für ihre Kunst und ihr Engagement.

Die Autorin Kathrin Röggla wird mit dem Heinrich-Böll-Preis für Literatur der Stadt Köln ausgezeichnet, dies teilte die Stadt, in der Röggla als Professorin an der Kunsthochschule für Medien tätig ist, auf ihrer Internetpräsenz mit. Demnach habe sich eine Jury unter dem Vorsitz von Oberbürgermeisterin Henriette Reker für die 52-jährige gebürtige Salzburgerin entschieden.

Der Jurybegründung nach setze Röggla, die vor dreißig Jahren nach Berlin kam und seit 2015 Vizepräsidentin der Akademie der Künste ist, mit ihren vielseitigen Texten Maßstäbe in Eleganz, Präzision und Elaboration. Als exemplarisch wird ihr Werk „Laufendes Verfahren“ angeführt, für das sie über Jahre hinweg den NSU-Prozess begleitet hat: „Seinen Schauplatz findet dieses Buch nicht unter Angeklagten, Anklägern oder Richtern, sondern auf der Zuschauertribüne, deren Publikum typisiert und zum Spiegelbild der unterschiedlichen Erwartungen an den Rechtsstaat wird. Rögglas Interesse an dem, was deutsche Gegenwart (auch Geistesgegenwart) erfordert und ausmacht, verbindet sie mit Heinrich Böll.“

Zur Jury gehörten neben der Oberbürgermeisterin Henriette Reker als Fachjuroren Marion Brasch, Christof Hamann, Guy Helminger, Andreas Platthaus, Jackie Thomae und Ilija Trojanow. Der Preis ist mit 30.000 Euro dotiert und wird am 1. Dezember im Historischen Rathaus Köln übergeben.