Großer Berliner Verlagspreis für Edition Tiamat

Edition Tiamat ist am Sonntag bei einer Matinee im Deutschen Theater mit dem Großen Berliner Verlagspreis ausgezeichnet worden. Er ist mit 35.000 Euro dotiert. Die zwei mit jeweils 15.000 Euro ausgestatteten Berliner Verlagspreise gingen an Interkontinental und den Lukas Verlag. Ebenfalls nominiert waren der Alexander Verlag, eta und Weltkiosk, sie erhielten jeweils eine Anerkennung in Höhe von 1000 Euro.

Der Berliner Verlagspreis wird seit 2018 von den Berliner Senatsverwaltungen für Kultur und für Wirtschaft gemeinsam vergeben. Eine Jury aus buchaffinen Menschen – Buchhändler, Autorinnen oder Kritiker, Gestalterinnen oder Bibliothekare –, deren Mitglieder immer für zwei Jahre bestimmt sind, und ein Vertreter des Hauptpreisträgers vom Vorjahr entscheiden über die Auszeichnung. 2022 wurden der Comic-Verlag Avant, Ciconia Ciconia und der Elfenbein Verlag geehrt.

Mehr als ein Wirtschaftsfaktor

Bewerben können sich Verlage mit einem Berliner Firmensitz, deren Jahresumsatz bis zu zwei Millionen Euro beträgt. Ausgeschlossen sind Verlage, die sich mehrheitlich im Besitz einer größeren Gruppe oder eines Konzerns befinden. Joe Chialo, Senator für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt, betonte in seinem Grußwort am Sonntag: „Unabhängige Verlage sind nicht nur eine besonders schöne Errungenschaft des Verlagswesens, die man sich gönnen kann. Nein, sie haben eine wichtige Funktion, sie sind Orte, an denen Geschichte und Demokratie gemacht – und letztlich ‚geschrieben‘ wird.“ Franziska Giffey, Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe, nannte Berlin wegen der jährlich etwa 10.000 Neuerscheinungen „Deutschlands Verlags- und Buchmetropole“, rund 8500 Beschäftigte zähle die Buch- und Verlagsbranche in der Stadt. „Allerdings“, so Giffey, „sind der Buchmarkt und das Verlagswesen sehr viel mehr als ein wichtiger Standort- und Wirtschaftsfaktor. Gerade in Zeiten, die von Krisen und Fake News gekennzeichnet sind, kommt der Literatur und den Medien die besondere Rolle zu, verlässlich gut recherchierte und unabhängige Informationen bereitzustellen.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Edition Tiamat ist seit 1981 in einer Erdgeschosswohnung in Berlin-Kreuzberg beheimatet, mit Klaus Bittermann als Verleger, Lektor, Sachbearbeiter und Presseagent in Personalunion. Sein Programm umfasst vor allem aktuelle Sachbücher und literarische, dabei vor allem satirische Entdeckungen. Solche Verlage machten „die literarische Landschaft Berlins vielfältig und kostbar“, heißt es in der Laudatio der Journalistin Gesa Ufer. Dazu gehörten „Verleger wie Klaus Bittermann, die mutige Entscheidungen treffen, die Grenzen verschieben, unbequeme Fragen stellen und die uns immer wieder aufs Neue überraschen und herausfordern“.