In Berlin wird Caroline Wahl den Preis empfangen. Am 13. November ist es so weit: Dann erhält die junge Autorin den Buchpreis Familienroman 2023 der Stiftung Ravensburger Verlag. Samt stattlichen 15.000 Euro Preisgeld. All dies für ihren Debütroman „22 Bahnen“. Worum geht es in dem Buch? Keinesfalls, wie bei vielen anderen, um junge Menschen in der Hauptstadt. „Mich nerven Bücher über Millennials in Berlin“, sagte die in Rostock lebende, 28 Jahre alte Autorin dem Radiosender SWR 2 im Sommer in einem Interview.

In dem Interview zeigte sich Caroline Wahl genervt von Endzwanziger-Autoren in Berlin, die sich in ihrer Literatur nur um sich selbst drehen. Sie selbst wollte „etwas Existenzielleres und auch eine zeitlosere Heldin“ erschaffen. Es sollte aber, so Wahl, „nicht um den ganzen Müll gehen, mit dem wir uns ohnehin beschäftigen“. Oha! Caroline Wahl hat ein Faible für prekäre Heldinnen. Sie habe sich allerdings schon gefragt, ob sie etwa über eine alkoholkranke Mutter schreiben dürfe, „wenn ich das selbst nicht erlebt habe“. Die Reaktionen bei Lesungen indes, berichtete Caroline Wahl, seien „überwältigend“ – weil auch Menschen, die Derartiges erlebt hätten, auf sie zukämen und berührt seien.

Geschrieben hat Caroline Wahl ihren Debütroman „22 Bahnen“ innerhalb weniger Monate, während sie zudem einem Vollzeitjob in Zürich nachging. Da sage noch einer, junge Menschen seien faul! Caroline Wahl ist in Mainz geboren, wuchs bei Heidelberg auf und lebt inzwischen in Ostdeutschland, unweit vom Meer in Rostock. Das Buch „22 Bahnen“ spielt in einer namenlosen Kleinstadt. Es handelt von den Schwestern Tilda und Ida sowie deren alkoholkranker Mutter. Für Tilda winkt ein Angebot, in Berlin zu promovieren. Doch würde sie damit ihre Engsten im Stich lassen?

Caroline Wahl zeichne in ihrem Roman glaubwürdig und warmherzig junge Persönlichkeiten mit klaren Interessen und Wertvorstellungen auf der Suche nach eigenen Lebenswegen, heißt es in der Begründung der Stiftung Ravensburger Verlag. Zum Expertenkreis, der die Stiftung bei der Auswahl beraten hat, zählt auch die Literaturkritikerin der Berliner Zeitung Cornelia Geißler. Ob Caroline Wahl, wenn sie im November in die Hauptstadt kommt, um ihren Preis entgegenzunehmen, wohl doch noch inspiriert wird zu einem Roman über Millennials in Berlin? Ist ja nicht so, dass hier nichts passieren würde. Nervpotenzial hin oder her.