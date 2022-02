Berlin-Bücher gibt es jedes Jahr ein Dutzend neue, gute und schlechte. Das, was jetzt im Quintus-Verlag erscheint, ist in vielerlei Hinsicht ein besonderes. Zum Beispiel, weil es aus Texten entstand, die Barbara Weitzel für die Berliner Zeitung geschrieben hat. Jeden Montag beschreibt die Kolumnistin ihre kleinen und großen Entdeckungen. Die Bücherfrage der Woche geht an Barbara Weitzel: „Immer schön langsam“ heißt das Buch – warum ist das langsame Tempo gut für die schnelle Stadt?

Es hat seine großen Vorteile gegenüber dem Hasten von A nach B. Ich bevorzuge das Flanieren, weil es wie herumlungern in Bewegung ist. Das Herumlungern ist wie die Langeweile in Verruf geraten. Doch man sieht es bei den Kindern, dass aus der Langeweile die tollsten Dinge entstehen können.

Franz Hessel nannte Flanieren die Kunst, die Stadt wie ein Buch zu lesen. Das Lesen bedeutet hier ja sehen, riechen, hören, tasten. Und es klappt nicht, wenn man Stöpsel im Ohr hat oder der Blick verstellt ist vom Terminkalender oder davon, was man als Nächstes einkaufen muss. Mein Laufen durch Berlin ist auch nicht komplett ziellos, doch wenn ich vielleicht um eins einen Termin und um fünf eine Verabredung habe, nutze ich die Zeit dazwischen nicht auch noch für irgendwas, sondern flaniere oder setze mich auf eine Bank oder in ein Café.

Anfangs hatte ich mal die Befürchtung, mir könnte der Stoff für meine Kolumnen versiegen. Inzwischen weiß ich, dass es reicht, einfach loszugehen. Diese Stadt ist selbst eine Art Erzählerin, die am laufenden Band Geschichten von sich gibt. Ich muss nur zusehen, was gerade am Straßenrand, im Park, auf dem Wasser passiert, nur mithören, was andere Leute reden, brauche nur Schilder oder Graffiti zu lesen. Jeden Tag, zu jeder Stunde geschieht etwas Neues. 80 Prozent der Themen kommen auf mich zu, wenn ich nicht danach suche. Dann bleibe ich stehen und notiere mir das. Sich die Zeit dafür zu lassen, ist das Wichtigste. Manchmal nehme ich mir vor, etwas zu erleben, dann gehe ich in ein Museum oder fahre eine Buslinie bis zur Endhaltestelle.

Flanieren kann man natürlich auch in anderen Städten. In Berlin aber prallen so oft die Extreme aufeinander. Am Bahnhof Zoo zum Beispiel, am Alexanderplatz – das sehe und davon schreibe ich. Man muss nicht von Hohenschönhausen nach Grunewald fahren, um die Unterschiede zu sehen. Allein der Weg die Friedrichstraße entlang vom Friedrichstadt-Palast in Mitte Richtung Hallesches Tor in Kreuzberg, das ist wie ein Gang durch verschiedene Städte. Darin ist Berlin besonders.

Barbara Weitzel: Immer schön langsam. Quintus-Verlag, Berlin 2022. 176 Seiten, 18 Euro.

Buchpremiere Do., 17.3., 20 Uhr, Moderation Susanne Lenz. Pfefferberg-Theater, Schönhauser Allee 176