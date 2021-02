Er debütierte 2008 mit „Becks letzter Sommer“, sein acht Jahre später veröffentlichter Roman „Vom Ende der Einsamkeit“ stand mehr als anderthalb Jahre auf der Bestsellerliste und wurde bislang in 37 Sprachen übersetzt: Benedict Wells ist einer der erfolgreichsten Schriftsteller seiner Generation. Gerade ist sein neuer Roman „Hard Land“ erschienen. Er erzählt von einem Jungen in den USA, der sich einer Gruppe von Freunden anschließt, die ein altes Kino am Leben halten, während seine Mutter gegen eine schwere Krankheit kämpft. Wir sind zum Skype-Gespräch verabredet.

Berliner Zeitung: Herr Wells, mit Mitte 20 veröffentlichten Sie Ihr erstes Buch, dessen Held war 37 Jahre alt, so wie Sie selbst in wenigen Tagen werden. Mit Ihrem neuen Roman führen Sie uns zu Teenagern in den 80ern, als Leute jung waren, die wiederum sehr viel älter sind als Sie. Wieso haben Sie diese Zeit gewählt?