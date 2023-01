Volha Hapeyeva: Was Literatur gegen Hass und Phobien ausrichten kann

Darüber, wie sich Flucht, Exil und Heimatlosigkeit in Worte fassen lassen, haben zwei Autorinnen und ein Autor auf so besondere Weise geschrieben, dass sie dafür den Wortmeldungen-Förderpreis für kritische Kurztexte erhielten. Sie stellen ihre Essays am Donnerstag in Berlin vor. Die Wettbewerbsfrage wurde von der Trägerin des Hauptpreises formuliert, der Dichterin Volha Hapeyeva. An sie geht die Bücherfrage der Woche: Das Thema spiegelt sich fast täglich in den Medien. Warum ist es wichtig, ihm auch literarisch zu begegnen?

Volha Hapeyeva: Für die Medien, auch für die Wissenschaft, sind oft die quantitativen Daten am wichtigsten. Es geht bei Flucht und Exil oft darum, wie viele Menschen wohin gehen oder wo sie bleiben. Die Literatur ist für das Qualitative zuständig, sie schaut auf die Einzelnen. Und obwohl ich zuerst Lyrikerin bin, liegt mir das Essayistische nicht fern. Zumal ich ja auch als Linguistin arbeite: Durch meine Dissertation ist mir diese Form des Denkens und Schreibens vertraut.

Ich komme aus Minsk und bin seit einem Stipendium in Graz im deutschen Sprachraum unterwegs. So kam es, dass ich „Die Verteidigung der Poesie in Zeiten dauernden Exils“, den Essay, für den ich den Preis bekam, auf Deutsch geschrieben habe. Natürlich ist das Thema in den Medien, doch die haben andere Interessen als die Literatur, andere Zielgruppen. Für einen literarischen Text können sich die Schreibenden wie die Lesenden mehr Zeit nehmen. Das bringt Identifikation, Empathie hervor. Und sobald Mitgefühl entsteht, haben Hass und Phobien gegenüber anderen Lebensstilen weniger Chancen.

Viele der Texte, die für den Wortmeldungen-Förderpreis eingereicht wurden, haben mich sehr beeindruckt. Die Preisträger Juli Mahid Carly, Irina Nekrasov und Jonë Zhitia schreiben jede, jeder auf andere Weise von ihren Eltern oder Großeltern, die nicht in Deutschland geboren sind. Sie beschäftigt der alte deutsche Begriff Heimat, der heute nicht mehr eindeutig ist. Bei Jonë Zhitia zum Beispiel heißt es: „Mein einziges Zuhause ist die Autobahn zwischen Deutschland und Kosovo.“ Sie ist Tochter von Eltern, die vor dem Krieg flohen, das Dazwischen prägte ihr Aufwachsen. Das zu verstehen, ist wichtig für uns als Gesellschaft. Wir sehen, wie Literatur einen Zustand erfassen und auf dem Weg in die Zukunft helfen kann.

Lesung und Gespräch, 12.1., 20 Uhr, Literaturforum im Brecht-Haus, Chausseestr. 125