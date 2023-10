Christoph Tannert: Viele unserer Probleme haben ihren Ursprung Anfang der 90er-Jahre

Christoph Tannert ist eine feste Größe in der Berliner Kunstszene, spätestens, seit er 2000 die Leitung des Künstlerhauses Bethanien übernahm. Dass der Kulturhistoriker und Ausstellungsmacher als Kritiker angefangen hat, zeigen jetzt Texte, die 1994 bis 1996 für Radio Brandenburg entstanden sind. Der Mitteldeutsche Verlag legt sie unter dem Titel „Frühkritik“ vor. Herr Tannert, wie war es für Sie, das Buch zusammenzustellen – eine Zeitreise?

Dass ich überhaupt zurückgeschaut habe auf das, was mich Anfang der 90er-Jahre so umgetrieben hat, geht auf einen Anstoß der mit mir befreundeten Kuratorin Beatrice Stammer zurück, die fand, ich möge doch endlich mal mein Archiv sichten. Also schaute ich auf die frühen 90er-Jahre, als Berlin noch so schön unaufgeräumt war, und stieß auf die Sendungsmitschnitte meiner „Frühkritiken“, die ich für Radio Brandenburg live geboten hatte, als rasender Reporter in Sachen Gegenwartskunst sozusagen. Roman Pliske vom Mitteldeutschen Verlag in Halle hat sich das angeschaut, der Autor, Drehbuchschreiber und Filmemacher André Meier, der ein ausgewiesener Kenner der Kunstentwicklungen in Ostdeutschland ist, hat die Zusammenstellung der Texte vorgenommen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Und natürlich war das eine Zeitreise. In einem Kapitel geht es etwa um das Gutachten zur Situation der Bildenden Kunst in Berlin vom Sommer 1994, das wegen seiner maliziösen Urteile die Szene total in Aufruhr versetzte. Oder mich beschäftigte die Debatte rund um Hans Kollhoffs Wohlfühlarchitektur mit Säulenaufmarsch. Auch habe ich Christos Reichstag-Verpackung kritisch unter die Lupe genommen und immer wieder Einzelausstellungen von damals jungen Künstlern betrachtet.



Meine Erinnerung bindet sich an viele Erfahrungsräume, die es heute nicht mehr gibt. Schon damals war mir klar, dass ich zuweilen weit außerhalb des Konsensrahmens lag, insbesondere was Kunst mit ostdeutscher Wurzel betraf. Ich hab mich für die vergessenen Künstlerinnen und Künstler der nicht staatstragenden Kultur starkgemacht, auch für die Provokateure, die den politischen Galopp der „Wende“-Animateure infrage gestellt haben. Was wir heute an Sprachlosigkeit zwischen Ost und West erleben, nahm zu Beginn der 90er-Jahre seinen Anfang in den massenhaften Zurückweisungen, die Menschen nicht nur im Kulturbereich erfahren haben.