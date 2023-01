Bücherfrage der Woche: Was macht der alte Fontane denn jetzt im Internet?

Das neue Jahr bringt viele neue Bücher – aber auch noch ganz andere Lese-Möglichkeiten. So kann man von nun an mit der Website fontane-online.de einen digitalen Quereinstieg in das Werk Theodor Fontanes (1819–1898) wagen. Angelegt wurde und betrieben wird das Portal von Gabriele Radecke und Robert Rauh. Die Bücherfrage der Woche geht an die beiden: Wie haben Sie den alten Fontane für die Internet-Welt passend gemacht?

Gabriele Radecke und Robert Rauh: Als wir einer Buchhändlerin von unserer Idee erzählen, schlägt sie entsetzt die Hände über dem Kopf zusammen. Sie verteidigt das gute alte Buch, engagiert sich für Buchhandlungen und Bibliotheken und organisiert in ihrem Ort den Fontane-Literaturklub. „Pressen Sie jetzt nicht noch unseren Fontane ins Netz!“, ruft sie uns zu. „Dort geht er doch verloren.“ Das Gegenteil ist unsere Absicht: Man soll den alten Fontane in der neuen, digitalen Welt wiederfinden. Denn schon lange vor dem Internet standen Forscher und Fans des Dichters vor einem Problem: Fontanes Nachlass ist auf viele Archive und Bibliotheken verteilt: von Potsdam und Berlin bis nach Paris und Zürich. Diese Zerstreuung fand im Netz ihre Fortsetzung, als viele Institutionen damit begannen, Fontanes Briefe, Notizen und Handschriften zu digitalisieren.

Fontane-online führt nun erstmals verfügbare Informationen und Medien im Internet zu Fontanes relevanten Werken virtuell zusammen. Wer zum Beispiel nachlesen möchte, welcher Zeitungsbericht über den Einsturz der Firth-of-Tay-Brücke in Schottland Fontane motivierte, die Ballade „Die Brück’ am Tay“ zu schreiben, oder wer die Entwürfe des Gedichts in seinem Notizbuch sowie den Erstdruck im Journal sucht, findet Antworten und die entsprechenden Links auf der neuen Website – kostenfrei und unabhängig von Orten und Institutionen.

Fontane-online bereitet die Entstehungsgeschichte der Werke auf – von der Idee über die Recherche und Niederschrift bis zu den Erstdrucken in Journalen und Büchern. Dabei versteht sich die neue Website als „work in progress“: In den nächsten Jahren werden weitere Werke und Angebote ergänzt. Und in der Rubrik „Fontanisten“ können sich Museen und Vereine, die sich Fontanes Oeuvre verpflichtet fühlen, vorstellen. Auch der Fontane-Literaturklub unserer Buchhändlerin überlegt das jetzt. Ein eigener Webauftritt und eine E-Mail über „Kontakt“ reichen.

www.fontane-online.de