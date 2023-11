Ingo Schulze ist neuer Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung

Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt hat einen neuen Präsidenten. Es ist der 1962 in Dresden geborene und in Berlin lebende Schriftsteller Ingo Schulze, einer der renommiertesten deutschsprachigen Autoren der Gegenwart, bekannt nicht nur durch Romane wie „Neue Leben“, „Peter Holtz. Sein glückliches Leben erzählt von ihm selbst“ und „Die rechtschaffenen Mörder“. Ingo Schulze ist auch einer, der sich in die öffentlichen Debatten einmischt und mit Essays, Vorträgen und Zeitungsbeiträgen zur Auseinandersetzung über gesellschaftliche Fragen anstiftet.

Gewählt wurde er auf der Mitgliederversammlung der Akademie am Freitag in Darmstadt für eine Amtszeit von zunächst drei Jahren. Der Germanist Ernst Osterkamp, der den Posten bisher innehatte, trat nach sechs Jahren nicht wieder an. Neue Vizepräsidentinnen sind die Sprachwissenschaftlerin Rita Franceschini und die Schriftstellerin Olga Martynova. Der ebenfalls in Berlin lebende Journalist und Literaturwissenschaftler Lothar Müller wurde außerdem Vizepräsident.

Der Akademie gehören rund 190 Mitglieder auf Lebenszeit an. Bekannt ist sie vor allem durch die Vergabe des bedeutenden Georg-Büchner-Preises, der an diesem Sonnabend an Lutz Seiler verliehen wird. Ingo Schulze lobte nach seiner Wahl den Beitrag der Akademie zu einer differenzierten Debattenkultur und findet es „heute wichtiger denn je: die Akademie als ein Raum, in dem das angstfreie Gespräch möglich ist und auch unterschiedliche Positionen nebeneinander bestehen können“.