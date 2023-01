„Jüdisch und links“: Wolfgang Herzberg erzählt von seiner Familie in der DDR

Mit den Worten „Das Haus steht heute noch“ beginnen die Erinnerungen an ein Leben in Berlin als jüdisches Mädchen. Schönhauser Allee, Ecke Milastraße wuchs Ursula Herzberg in den 1920er-Jahren auf. Doch dies sind keine Erinnerungen à la Anne Frank oder Jeanette Wolff. Das Haus in dem Buch von Wolfgang Herzberg „Jüdisch und links. Erinnerungen 1921–2021 zum Kulturerbe der DDR“ hatte etwas andere Bewohner. Das Mädchen ist nach dem Exil, als junge Frau, dezidiert in den Osten Berlins zurückgekehrt, in die DDR. Drei autobiografische Texte – von Ursula und ihrem Mann Hans Herzberg sowie dem ersten ihrer drei Kinder, Wolfgang Herzberg – zeigen aus unterschiedlichen Perspektiven, wie Juden sich mit der ehemaligen DDR identifizierten.

Bisher wurde viel von Unterdrückung oder von Erfahrungen des Antisemitismus in der DDR geschrieben, wie etwa von den westlichen Historikern Jeffrey Herf oder Harry Waibel. Doch die Erinnerungen ostdeutscher Juden, die sich auch in einer jüngeren Publikation von Sonia Combe spiegeln („Loyal um jeden Preis“, 2022), unterscheiden sich fundamental von denen westdeutscher Juden. Viele von ihnen hatten weniger Bedenken, ins Land der Täter zurückgekehrt zu sein. Ihrer Meinung nach lebten sie in einem sozialistischen Staat „gegen Deutschland“. Sehr polemisch greift Wolfgang Herzberg im letzten Viertel des Buchs das bisherige Fehlen dieser Identifikationen in der deutsch-deutschen Geschichtsschreibung auf. Westdeutsche Klischees im Diskurs seit 1989 hätten „jüdische Familien, die in der DDR lebten, vielfach emotional verletzt und abgewertet“.

Die Möbel der Mutter in fremden Wohnungen

Doch es beginnt in den 20er-Jahren. Die thematisch parallel strukturierten Erinnerungen, die durch die Bearbeitung eine gewisse dramaturgische Spannung erhalten, zeigen die Herkunft von Ursula und Hans Herzberg, beschreiben ihren Weg nach England mit den letzten Kindertransporten. Sie erzählen, wie sie in kommunistischen Gruppen ihre Heimat fanden und sich darüber kennenlernten. Die Rückkehr erfolgte im kalten Winter 1947 in Deutschland. Ursula besuchte ihr ehemaliges Haus in der Schönhauser Allee und wird dort von einem alten Nachbarn erkannt: „Mensch, Ursel!“ Dann sieht sie die Möbel ihrer in Auschwitz umgekommenen Mutter in den Wohnungen der anderen Nachbarn und hat genug.

Und doch sind es mal keine Opfergeschichten, wie sie andere ehemalige DDR-Bürger gern rückblickend erzählen. Ursula macht eine Ausbildung zur Jugendstaatsanwältin, Hans beginnt beim Auslandssender Radio Berlin International zu arbeiten. Sie bekommen guten Wohnraum zugeteilt. Zusammen mit anderen jüdischen Rückkehrern meinen sie, ihre linken Ideale umzusetzen. Die Identifikation mit der DDR belegt Wolfgang Herzberg durch lange Namenslisten von jüdischen Überlebenden in führenden Positionen von Kultur und Medien am Ende des Buches. Er behauptet – und dies mit Fug und Recht –, dass sie den „Kern der SED-Parteiintelligenz“ ausmachten.

Verletzungen nach 1989

Die Erinnerungen des Sohnes, der als freier Autor und Texter für die Rockgruppe Pankow arbeitete, deren Sänger sein jüngerer Bruder André ist, sind dagegen eher im DDR-kritischen Gestus geschrieben. Sie sind mitunter etwas weitschweifend und verweilen detailliert in der Zeit nach 1989. Der Sohn der Remigranten erlebt die Existenzkrisen vieler Ostdeutscher. Zweimal verliert er seine Wohnung durch Privatisierungen. Seine Arbeit als Selbstständiger wurde immer zäher. Dazu kommen die Verzerrungen im wiedervereinigten Diskurs, in denen er mitunter sehr interessante Verbindungen zwischen westdeutschem Antikommunismus und Antisemitismus sieht. Es gelingt ihm zu zeigen, wie ostdeutsche Juden im Diskurs marginalisiert, ihre Lebensleistungen abgewertet wurden – so wie dieses Haus, das heute noch steht und nach westlichen Standards saniert wurde.

Wolfgang Herzberg: Jüdisch und links. Erinnerungen 1921–2021 zum Kulturerbe der DDR. Vergangenheitsverlag, Berlin 2022. 500 Seiten, 24 Euro