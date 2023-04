Paris, wie es liebt und furzt: Das böse Journal der Brüder Goncourt

Der Name Goncourt ist bei uns vor allem durch den Prix Goncourt bekannt, den wichtigsten französischen Literaturpreis. Die Brüder Edmond und Jules de Goncourt lebten und schrieben gemeinsam, ihre naturalistischen Romane sind heute fast vergessen (Thomas Mann hat sich noch auf sie berufen) – aber die Tagebücher, die haben es in sich. Ihr „Journal“ deckt die ganze zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts ab, von 1851, der Machtergreifung von Louis Bonaparte (dem späteren Kaiser Napoleon III.), bis 1896, dem Fin de siècle. Es wurde zu einem ätzenden, skandalträchtigen und sehr amüsanten Zeugnis ihrer Epoche.

Die beiden Brüder verfassten bis zum frühen Syphilis-Tod von Jules 1870 alles gemeinsam, danach machte Edmond allein weiter; Alain Claude Sulzer hat das Autorentandem in seinem Roman „Doppelleben“ ziemlich preziös geschildert. Ihr monumentales „Journal“ erschien im Original erst 1956 und kam 2013 ungekürzt in elf Bänden bei Zweitausendeins sogar auf Deutsch heraus.

Turgenjew kommt gut weg, Baudelaire ist ein Verrückter

Die nun wieder (nach über 30 Jahren) vorliegende Auswahl von Anita Albus macht zwar nur fünf Prozent des Ganzen aus, ist aber trotzdem eine Fundgrube gemeiner, köstlicher, nie gelesener Charakteristiken. Die Personen sind nach Alphabet geordnet, was an das „Große Bestiarium der modernen Literatur“ von Franz Blei erinnert. Nur hatte Blei seine Autoren ironisch-parodistisch in Phantasietiere verwandelt, während die Goncourts beteuern, die „ungeschminkte Wahrheit“ zu sagen. So ungeschminkt zuweilen, dass die Wahrheit dann doch wieder zur Parodie wird. Für Edmond jedenfalls bestand die Pariser Gesellschaft, in der geliebt, betrogen und gefurzt wurde, „größtenteils aus Zuhältern, schmutzigen Schnüfflern und krankhaften Schweinen“.

In welchen Kreisen verkehrten sie? Nun, nicht nur in der Hautevolee und den intellektuellen Zirkeln, sondern auch in den unteren Schichten, bei den Dienstmädchen, Schauspielerinnen, Prostituierten. Und fast alle (nur wenige kommen gut weg, Turgenjew etwa oder der Historiker Jules Michelet) kriegen ihr Fett ab. Weil die allermeisten ihre hässlichen, eitlen Seiten haben: Baudelaire, ein Verrückter mit „gestelzter Ausdrucksweise“, Théophile Gautier, der „Sultan des schmückenden Beiworts“, Rimbaud, ein „Dämon der Perversität“, Verlaine, ein „Kalmückenfaun“. Ihren eigenen Verleger kanzeln sie mit dem herrlich arroganten Wort ab: „Er maßt sich an, uns zu verstehen.“

Manchmal ist ihr größenwahnsinniger Hohn nur mehr oder weniger geistreiches Geplauder, oft aber auch analytische Erkenntnis. Die Frauen kommen nicht gut weg, meist sind sie „ausgehaltene Frauen mit Geschmack“ wie die Kaiserin höchstselbst. Selten, dass die Brüder eine Frau wegen ihres „scharfen wie raffinierten Verstands“ bewundern, kommt aber vor. George Sand hingegen, von der „Würde eines Dickhäuters“, zeichnet sich bloß durch „trübsinnige Einfalt“ aus, sie sei eine „wiederkäuende Sphinx“, eine „geniale Null“. Dabei sei die größte Null der Kaiser selbst, den sie auch als solche beschreiben. So überlebt der Name der „größten Klatschbasen des 19. Jahrhunderts“ (Wolf Lepenies) nicht nur durch den nach ihnen benannten Literaturpreis. Sondern auch durch ihre Tagebücher.

Edmond und Jules de Goncourt: Blitzlichter. Aus den Tagebüchern der Brüder Goncourt. Aus dem Französischen und mit einem Nachwort von Anita Albus. Galiani, Berlin 2023. 352 Seiten, 25 Euro