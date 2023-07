Brigitte Reimann: Gelebtes Leben in der DDR

Es ist das Jubiläumsjahr für Brigitte Reimann. Am 21. Juli vor 90 Jahren wurde sie geboren, am 20. Februar vor fünfzig Jahren starb sie. In dieser Woche erscheint die Biografie „Ich bin so gierig nach Leben“ von Carsten Gansel. Wir sprachen mit ihm in Neubrandenburg, Reimanns letztem Wohnort, darüber, was in den Darstellungen bisher fehlt.