Das Romandebüt von Eva Vežniaviec zeigt in detailreicher, empathischer Erzählung die Folgen von Gewaltherrschaft in Osteuropa an einzelnen Menschen. Eine Buchkritik.

Wie mit einer Handykamera verfolgt Eva Vežniaviec den Weg der gescheiterten Altenpflegerin Ryna aus Darmstadt über Warschau nach Belarus. Die Sequenzen sind eingetrübt vom Nachdenken über die Mosel und den Rhein, denn Ryna ist Alkoholikerin.

Sie fasst das unterwegs Gesehene in kurzen Sätzen zusammen und beschreibt beiläufig eine europäische Gesellschaft nach 100 Jahren innerer und äußerer Gewalt: „In einer Kultur des Überlebens muss die Mimik minimalistisch sein.“ Die epochale Dimension des in Belarus nicht enden wollenden 20. Jahrhunderts bricht die Erzählerin, indem sie zum Schluss des Buches noch einmal auf den Beginn der alkoholisierten Zeitreise zurückkommt: „In ihrer Tasche klirrt die Mosel an den Rhein.“

Anlass der Reise ist der Tod der Großmutter, der im gesamten Moorgebiet von Nauhalnaje bekannten, geachteten und gefürchteten Wunderheilerin Darafeja. Die belarusische Autorin lässt Ryna verzweifelt durch den schwarzen Teil des bescheidenen vormaligen Landsitzes einer adligen Familie stolpern. Ganz nebenbei erzählt sie, warum sie ihre Kindheit bei der Großmutter und nicht nebenan im weißen Teil des Hauses bei den Eltern verbrachte.

Debütroman ist eine Jahrhundertchronik

Die Wunderheilerin Darafeja hatte über Jahrzehnte in sowjetischen Schreibheften mit ungelenker Schrift in blauen Buchstaben Notizen über ein Jahrhundert der Kriege, des Terrors, der Kollektivierung, der Pogrome, der Vernichtung, des Überlebens, der Meliorisierung und der Trockenlegung des Marienmoors hinterlassen. Eva Vežniaviec schreibt in ihrem Debütroman „Was suchst du, Wolf?“ eine Jahrhundertchronik der wenige hundert Holzhäuser zählenden Siedlung Nauhalnaje in den belarusischen Sumpfgebieten.

Während Darafeja über Generationen Bäuerinnen und Bauern, Alte und Kinder der Umgebung mithilfe von Kräutern und Beschwörungen von Seuchen heilte, blieb in Nauhalnaje nichts, wie es zum Beginn des 20. Jahrhunderts war. Die adligen Polen wurden vertrieben, die wenigen Großbauern verbannt, die Juden ermordet, die einfachen belarusischen Bauern in die Kolchose getrieben, Protestierende erschossen.

Die Träume von einer besseren Zukunft nach der Trockenlegung gingen im Staub und in den Flammen des Torf im Marienmoor auf. Dafür verschwanden in der Umgebung die in einiger Entfernung vom Dorf stehenden Hütten und mit ihnen die Geschichten ihrer Einwohner. Ihre Namen ziehen sich durch die Erzählungen von Darafeja wie die Geschichten über die Wölfe, die hier seit Jahrhunderten in unmittelbarer Nachbarschaft der Menschen leben.

Flucht ist kein Ausweg

Zu Wort kommt auch Orka Barenboim – Darafejas jüdischer Lebensgefährte, der sich 1943 mit einem Disteltrank aus ihren Händen das Leben nahm, nachdem bereits alle jüdischen Familienangehörigen im nahen Schtetl von den deutschen Besatzern ermordet worden waren. Barenboim hatte sich geweigert, zusammen mit den belarusischen Einwohnern der Umgebung auf eine Insel ins Moor zu fliehen, weil er ahnte, dass er dort von den Nachbarn verraten worden wäre.

Eva Vežniaviec findet in ihrem 2020 auf Belarusisch erschienenen Roman eine Sprache, um zu erzählen, wie nach der Oktoberrevolution und nach dem Ende des Ersten Weltkriegs in den einstigen Marktflecken der westlichen Sowjetunion der Aufbruch der jüdischen Bevölkerung und die erzwungene sowjetische Modernisierung des belarusischen Dorfes vom deutschen Überfall und dem Holocaust beendet wurden.

In den verwobenen Erzählstrom von Ryna und Darafeja fließt die Gewalt ein, die das Deutsche Reich über Belarus brachte. Beide benennen schonungslos die lokalen Auseinandersetzungen um die Höfe der Nachbarn, den Verbleib ihrer Bettdecken und ihres Geschirrs, die sowjetischen Partisanen, die bei den Bauern der Umgebung Korn und Vieh erpressten, und die Deutschen, die nach dem Tod der Juden zunehmend Kollektivstrafen gegen ganze Dörfer und die in ihnen verbliebene belarusische Bevölkerung anwandten. Den von Dorf zu Dorf ziehenden Partisanenanführer fragt Darafeja immer wieder, ob er während des Krieges mehr Menschen umgebracht oder gezeugt habe.

Die Erzählperspektive aus dem belarusischen Moor verstört nicht nur durch einen trotz Alkoholschleier schonungslosen Blick auf das Innerste einer von außen und innen gleichermaßen zerstörten dörflichen Gemeinschaft. Es gibt in „Was suchst du, Wolf?“ keine ungebrochenen Helden, denn alle Einwohner von Nauhalnaje sind zugleich Leidtragende und Handelnde.

Diese dichte Beschreibung der bedrohten belarusischen Gesellschaft jenseits der Städte schuf Eva Vežniaviec noch vor dem Ausbruch der Massenproteste im August 2020. Sie selbst musste Belarus verlassen und lebt heute im Warschauer Exil. Für ihre widersprüchliche Darstellung sowjetischer Partisanen als Trunkenbolde, Gewalttäter und Frauenhelden drohen ihr in Belarus mehrere Jahre Haft. Um Spuren in die Realität zu verwischen, verlegt Vežniaviec die Handlung von „Was suchst du, Wolf?“ an fiktionale Orte. Belarusische Leser erkennen gerade deshalb mit großer Wahrscheinlichkeit auch ein Stück eigener Familiengeschichte.

Auf Gedeih und Verderb mit den Deutschen verbunden

Für hiesige Leserinnen und Leser öffnet Vežniaviec einen Blick auf die Killing Fields deutscher Herrschaft im östlichen Europa, der nicht fokussiert auf die Besatzer und ihre Taten, sondern diese in eine umfassende Mikroerzählung der Zerstörung und des Widerstrebens webt. Die Kunstgriffe der literarischen Übersetzerin Tina Wünschmann geben einen Teil des Charmes der belarusischen Sprache wieder, etwa wenn die Wunderheilerin Darafeja auf Deutsch den Spitznamen Drumeben erhält, weil sie auf Belarusisch immer wieder Sätze trotzig mit „drumeben“ abschließt.

Als sie bereits im hohen Alter ist, verliert Ryna ihre Anstellung in einer Bibliothek. Sie verlässt Nauhalnaje und kümmerte sich von nun an um ältere Deutsche statt um ihre eigene Großmutter. Ryna kommt zum Schluss: „Darin liegt eine gewisse Vollendung, ein geschlossener Kreis. Wir sind auf Gedeih und Verderb mit den Deutschen verbunden; was dabei gut und was dabei böse war, verwischt am Ende und wird bedeutungslos.“

Eva Vežniaviec: Was suchst du, Wolf? Roman. Aus dem Belarusischen von Tina Wünschmann. Zsolnay, Wien 2023. 144 Seiten, 22 Euro