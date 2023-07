Ein Buch, das man in der Sonne lesen kann: 11+1 Vorschläge aus der Redaktion

Brigitte Reimann: Die Geschwister.

Aufbau, 224 Seiten, 22 Euro

Ein Bruder ist schon im Westen, jetzt will der andere, an dem die Erzählerin viel mehr hängt, auch gehen. Es ist Ostern, 1961, die Mauer noch nicht gebaut. Die Erzählerin will den Bruder umstimmen, aufhalten, aber schafft sie das noch? Reimanns bester Roman ist zum ersten Mal so veröffentlicht worden, wie sie ihn geschrieben hat. Wiebke Hollersen