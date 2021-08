Berlin - Sabeth Vilmar gehört seit vielen Jahren als Buchhändlerin zum Kollwitzplatz. Ihr Geschäft KunstBuch ist unter den zehn Berliner Buchhandlungen, die von Kulturstaatsministerin Monika Grütters mit dem diesjährigen Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet worden sind. Die Bücherfrage der Woche geht an Sabeth Vilmar: Welche Bücher verkaufen Sie in diesem Sommer am liebsten?

Sabeth Vilmar: Ich habe 23 Jahre den Georg Büchner Buchladen und ab 2000 nebenan die Kunstbuchhandlung geleitet, fantastische Jahre. Seit Februar 2019 konzentriere ich mich auf meine Buchhandlung KunstBuch Kollwitzplatz. Unser Sommer begann mit zwei Open-Air-Veranstaltungen: Die Pankower Malerin Margit Grüger gab zu ihrem Werk Auskunft. Und anlässlich der Woche der Meinungsfreiheit haben Gesa Ufer, Edmund Jacoby, Tanja Dückers und Freunde der Buchhandlung ihre wichtigen Bücher vorgestellt.