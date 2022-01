Das Literaturjahr beginnt mit Erinnerungen an Franz Fühmann, der vor 100 Jahren geboren wurde. An zwei Tagen wird im Literaturforum im Brecht-Haus mit Gesprächen und Lesungen an ihn erinnert. In der DDR galt er auch als Autor, der vielen Jüngeren auf ihren Weg half. Die Bücherfrage der Woche geht an die Berliner Schriftstellerin Annett Gröschner, die am Freitag über ihn sprechen wird: Welche Bedeutung hat Franz Fühmann für Ihr Schreiben?