Berlin - Der in Israel geborene und in Berlin lebende Autor Tomer Gardi schreibt, wie er es nennt, „broken German“, hat auch ein Buch so genannt. Mit einem Auszug daraus machte er sich in der deutschsprachigen Literatur einen Namen – als er ihn beim Bachmannwettbewerb in Klagenfurt vorstellte. Die Literaturkritikerin und Vorsitzende der Bachmannpreis-Jury Insa Wilke empfängt Tomer Gardi nun im Literaturforum im Brecht-Haus mit seinem neuen Buch „Eine runde Sache“. Die Bücherfrage der Woche geht an sie: Frau Wilke, erwarten Sie eine runde Sache?

Insa Wilke: Ich erwarte einen flirrenden Abend, weil es vermutlich genau um das geht, was jemand wie ich unter einer „runden Sache“ versteht. Was mich an Gardi so interessiert: Er fordert mich als Leserin dazu heraus, aufrichtig zu sein. Das ist wie Magie, weil er das über Komik schafft. Man bringt mich nicht so schnell zum Lachen. Komik ist ja etwas gar nicht so Einfaches. Aber bei diesem Buch musste ich im ersten Teil, den Gardi in seinem „broken German“ schreibt, wirklich oft laut lachen. Nicht nur wegen der tollen Slapstick-Szenen, sondern weil er einen so frech direkt anspricht, dass man es nicht fassen kann. Schon von Beginn an, wenn ein Gürkchen einen Intendanten zu Fall bringt.