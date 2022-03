Mit Sigrid Löffler, Iris Radisch und Dirk Knipphals kommt am Montag eine Runde renommierter Literaturkritiker im Literaturhaus zusammen, um über vier aktuelle Bücher zu sprechen, die auf die SWR-Bestenliste für den Monat April gewählt worden sind. Die Bücherfrage der Woche geht an den Moderator der Runde und Redakteur der Sendung, Carsten Otte. Was führt Sie mit dem Südwestrundfunk nach Berlin?

Carsten Otte: Im Sendegebiet des Südwestrundfunks, also in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, finden zwar traditionell die meisten Aufzeichnungen der SWR-Bestenliste statt, also in Stuttgart, Mainz, Freiburg, Karlsruhe oder auch an kleineren Orten. Aber es gehört zu den Gepflogenheiten dieser Literaturinstitution, die es übrigens schon seit 1975 gibt, die Heimat des Senders zu verlassen. Wir gastieren auf den beiden Buchmessen in Leipzig und in Frankfurt, mal in Hamburg und natürlich in Berlin. Zumal dort viele Kritikerinnen und Kritiker der dreißigköpfigen Jury wohnen.

Die Bestenliste, auf der jeden Monat zehn Titel stehen, verstand sich ohnehin nie als regional oder medial begrenzte Veranstaltung. Ursprünglich als Fernsehsendung konzipiert, geht es heute von der Bühne ins Radio, manchmal in einen Videostream und in die sozialen Netzwerke. Jürgen Lodemann hatte die Bestenliste als Gegenprojekt zur Bestseller-Rangliste im Spiegel ins Leben gerufen. Nicht die Verkaufszahlen, sondern die Qualität der Bücher sollte in den Mittelpunkt gestellt werden. Und dieser im Kern öffentlich-rechtliche Auftrag gilt noch immer. Selbst das Prozedere hat sich seitdem kaum geändert. Es werden 15, 10, 5 und 3 Punkte an literarische Werke vergeben, denen die Jury „möglichst viele Leser“ wünscht. Das kann Lyrik genauso wie Prosa sein, biografische Texte oder Essays. Übersetzungen stehen auf der Bestenliste, aber auch Klassiker, die wieder aufgelegt werden. Wer ins Rundfunk-Archiv schaut, ist erstaunt, wie prominent die Jury stets besetzt war. Marcel Reich-Ranicki, der schon im Gründungsjahr dabei war, wusste zum Beispiel sehr gut, seine Lieblinge auf der Bestenliste zu platzieren.

Leidenschaftlich diskutiert wird immer noch, sowohl hinter den Kulissen der Bestenliste, also vor der Stimmabgabe, auf dem Kritikertreffen in Baden-Baden und einmal im Monat auf der Bühne. So auch im Literaturhaus, wenn mit Sigrid Löffler, Iris Radisch und Dirk Knipphals drei sehr unterschiedliche Stimmen aus der Jury vertreten sind. Gesprochen wird über Katarina Poladjans preiswürdigen Roman „Zukunftsmusik“, Yasmina Rezas Familiengeschichte „Serge“, Esther Kinskys Erdbebenprosa „Rombo“ und über Gianfranco Calligarichs melancholische Rom-Hymne „Der letzte Sommer in der Stadt“.

Mo, 28.3., 19 Uhr, Literaturhaus Berlin, Fasanenstr. 23 oder im Livestream