Ab dem kommenden Wochenende bis zum 1. Mai wird in Berlin und Brandenburg der Bücherfrühling mit 60 Veranstaltungen gefeiert. Mit dabei ist die Krimibuchhandlung Miss Marple in Charlottenburg, die sich der Reihe „Es geschah in Berlin“ des Jaron-Verlags widmet. Das passt, denn jetzt erscheint deren 36. Band, „Tiergarten Blues“. Die Bücherfrage der Woche geht an den Verleger Arnt Cobbers: Was macht Berlin für Sie so kriminell?

Arnt Cobbers: Berlin ist als Stadt der Gegensätze mitten in Europa und als Schmelztiegel der Kulturen ein Ort, wo man gut was ausbaldowern kann. Hier gab und gibt es alles von Kleinkriminellen bis hin zu den größten Verbrechern überhaupt des 20. Jahrhunderts. Und dann ist Berlin auch durch den unterschiedlichen Charakter seiner Viertel ideal, um Kriminalgeschichten zu erzählen: Der lässt ganz verschiedene Atmosphären und Personenkonstellationen zu.

Der 36. Band von „Es geschah in Berlin“ wird nicht der letzte sein. Die Reihe ist vor genau 15 Jahren von meinem Vorgänger Norbert Jaron begründet worden – von Anfang an mit der Idee, mehrere Autoren zu beteiligen. Horst Bosetzky, unter dem Kürzel -ky ein legendärer Krimiautor, war der Initiator, er hat einige Bände selbst geschrieben. Das ganze 20. Jahrhundert sollte abgedeckt werden. Begonnen hat es mit einem Fall von 1910, dann ging es im Zwei-Jahres-Abstand weiter. Das ließ sich nicht mit einer Ermittlerfigur durchhalten, inzwischen agiert die dritte Generation. Auf Hermann Kappe folgte sein Neffe Otto Kappe, der jetzige Kommissar ist dessen Sohn Peter Kappe.

„Tiergarten Blues“: Das Dach der Kongresshalle stürzt ein

Wirklich schön an diesen Krimis ist ja, dass es nicht nur darum geht, wer der Täter ist. Man erfährt viel über Berlin und die jeweilige Zeit, die Geschichten beziehen oft historische Geschehnisse mit ein. Auch dass mehrere Autorinnen und Autoren mit ganz unterschiedlichen Handschriften und Sichtweisen auf die Stadt an der Reihe beteiligt sind, macht für mich ihren Reiz aus. Bettina Kerwien hat mit „Au revoir, Tegel“ angefangen, der 1974 spielt. „Tiergarten Blues“ ist 1980 angesiedelt, da stürzt gerade das Dach der Kongresshalle ein.

Ich bin erst seit wenigen Monaten Verleger und freue mich, mit dem Bücherfrühling den Neustart des Verlags bekannt machen zu können. Ich bin eigentlich Journalist und Buchautor. Doch als Norbert Jaron mir erzählte, dass er sich zur Ruhe setzen will und einen Nachfolger sucht, habe ich nicht lange überlegt. Der Verlag gehört zu Berlin, es soll ihn weiterhin geben, mit Literatur, Sachbüchern, Stadtführern und unbedingt weiterhin auch Krimis.

Ab 23. April stellt die Buchhandlung Miss Marple die „Es geschah in Berlin“-Reihe aus. Am 30.4. um 11 Uhr ist die Autorin zu Gast. Weimarer Str. 17, Charlottenburg.

