Im Norden von Berlin, in Frohnau, wird am Freitag des Lyrikers, Essayisten und Lektors Oskar Loerke gedacht. Nicht, weil er einen runden Geburtstag hätte; er lebte von 1884 bis 1941. Er war sogar schon fast vergessen in der Stadt, in der er einst wirkte. Im Sommer 2021 sollte seine Ehrengrabstätte auf dem Friedhof in Frohnau aufgelöst werden. Doch der Berliner Senat ließ sich umstimmen. Der Grundbesitzer-Verein der Gartenstadt Berlin-Frohnau und die Wilhelm-Lehmann-Gesellschaft wollen Loerke mit Lesung und Gespräch in Erinnerung rufen. Die Bücherfrage der Woche geht an den Initiator des Abends: Michael Jansen, der Titel am Freitag lautet „Was ist die Gegenwart eines Dichters?“ – was meinen Sie damit?

Michael Jansen: Wenn der Titel neugierig macht, dann freuen wir uns. Die Frage nach der Gegenwart stellt sich natürlich, wenn man so einen Autor wie Loerke hat, der von 1930 bis zu seinem Tod in Frohnau lebte. Es gibt hier eine kleine Brücke, den Loerkesteig, eine Gedenktafel an seinem Wohnhaus in der Kreuzritterstraße und das Ehrengrab. Wie gegenwärtig ist er uns und wie wirkte er in seiner Zeit?

Ich bin kein Literaturwissenschaftler wie Wolfgang Menzel und Lothar Müller, die am Freitag sprechen werden. Auch von Hanns Zischler, der nicht nur Schauspieler ist, sondern selbst Bücher geschrieben und sich mit der Geschichte Berlins beschäftigt hat, erwarten wir interessante Gedanken. Ich bin Jurist, bin 1999 mit der Bundesregierung nach Berlin gekommen. Weil ich in meinem Viertel heimisch werden wollte, habe ich mich dem Grundbesitzer-Verein angeschlossen. Neben der freiwilligen Feuerwehr ist das seit 1911 der älteste Ortsverein in Frohnau – mit knapp 600 Mitgliedern. Wir haben eine monatliche Zeitschrift, Die Gartenstadt. Als das Ehrengrab aufgegeben werden sollte, haben wir darüber berichtet. Die großen Medien haben natürlich viel auffälliger reagiert, Lutz Seiler in der Süddeutschen Zeitung, die Berliner Zeitung hatte recherchiert, und in der FAZ gab es einen Artikel zu einem Gedicht von Wilhelm Lehmann „Auf sommerlichem Friedhof (1944) – In memoriam Oskar Loerke“.

Das Ehrengrab wurde für weitere zwanzig Jahre verlängert. Aber wir dachten dann, dass wir noch auf andere Weise zeigen müssen, dass es wert ist, an Oskar Loerke zu erinnern, und so habe ich Kontakte geknüpft. Dieser Mann ist von den Nazis aus dem Kulturbetrieb verdrängt worden, in die innere Emigration. Darüber wurde nicht nur sein literarisches Werk der Öffentlichkeit entzogen, sondern auch, welche wichtige Rolle er als Lektor im S. Fischer Verlag zum Beispiel für Gerhart Hauptmann, Thomas Mann und Alfred Döblin gespielt hat.

