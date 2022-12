Holly-Jane Rahlens: Die Zukunft ist friedlich

Die Berliner Autorin bringt in ihrem jüngsten Buch „Future Fairy Tales“ das Erzählen über die Jahrhunderte zusammen. Am 4. Advent liest sie daraus.

Holly-Jane Rahlens, geboren in New York, lebt und schreibt in Berlin.

Das Vorwort in Holly-Jane Rahlens’ jüngstem Buch rührt aus dem Jahr 2440. Es gibt vor, eine Märchensammlung einzuleiten, „Future Fairy Tales“. Es sind nach Motiven der Brüder Grimm völlig neu erzählte Stücke. Der „Froschkönig“ ist darin ein „Homo cyborgus amphibius“, aus „Hans im Glück“ wurde „Lucky Hansi“. Vor ihrer Lesung am kommenden Sonntag fragen wir die Autorin: Frau Rahlens, wem erzählen Sie diese Zukunftsmärchen?

Holly-Jane Rahlens: Viele denken, Märchen seien für Kinder. Doch für die Kleinen waren sie eigentlich nie gedacht. Märchen funktionierten eher als Warngeschichten oder Mahnungen, und zwar für Jugendliche und Erwachsene. Sie sind auch das Publikum für mein Buch. Ich habe es für Lesende konzipiert, die mit den Grimm’schen Vorbildern gut vertraut sind, Spaß daran haben könnten, bekannte Figuren in einer neuen Welt wiederzuentdecken, und Lust darauf haben, zu sehen, wie diese Ur-Geschichten sich über die Jahrhunderte entwickeln könnten. Denn Märchen passen sich ja den Zeiten an, in denen sie erzählt werden.

Jahrelang habe ich realitätsbezogene Gegenwartsliteratur für alle Altersklassen geschrieben, doch mit zunehmendem Alter – und vielleicht auch, weil ich Mutter wurde – fing ich an, mir Gedanken über die Zukunft zu machen: Was für eine Welt hinterlassen wir unseren Kindern?

Die Menschheit wird klüger

In den letzten Jahren habe ich auch drei Romane im „Future Fiction“-Genre veröffentlicht. Für dieses vierte Buch nehme ich die alten Stoffe für etwas Neues. „Märchen sind die Mutter aller Erzählungen“, schreibt die fiktive Herausgeberin meiner Sammlung. „Jede Geschichte, die irgendwo, irgendwann einmal erzählt wird, hat ihre Wurzeln in den Märchen und ihren Themen – Gut und Böse, Angst und Mut, Dummheit und Klugheit, Liebenswürdigkeit und Egoismus.“ Die Handlung und der Hauptkonflikt waren also vorgegeben. Ich musste „nur“ das Setting, die Komplexität der Figuren, ihre emotionale Reise und die Dialoge herausarbeiten. Ich wählte das Jahr 2440 als Veröffentlichungsjahr, weil ich wollte, dass genug Zeit vergangen ist, damit die Menschheit die Chance hat, sich ganz von den schrecklichen Dingen, die sie sich im 21. Jahrhundert angetan hat, zu erholen. Die Welt im Jahr 2440 ist schön und friedlich, und wir Menschen haben gelernt, in Frieden miteinander zu leben – wie im Märchen eben.

Lesung 18.12., 17 Uhr, Buchhändlerkeller, Carmerstr. 1