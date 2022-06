Ines Geipels neues Buch „Schöner neuer Himmel“ dreht sich um die Forschung in der DDR für die Raumfahrt. Die Autorin blättert das Ziel und das Vorgehen auf, den Sozialismus überlegen zu zeigen. Zur Buchpremiere am Dienstag spricht mit ihr Durs Grünbein, der ganz anders arbeitet als sie. Er ist einer der profiliertesten Dichter deutscher Sprache. Deshalb geht die Bücherfrage an ihn: Durs Grünbein, was reizt Sie an Ines Geipels Recherche?

Ich verfolge die Bücher von Ines Geipel schon seit langer Zeit, weil ich ihren Ansatz erhellend und aufregend finde. Da ist jemand unterwegs, die keine neutrale Geschichtsschreibung betreibt, sondern historische Gerechtigkeit sucht. Sie arbeitet gegen das Vergessen und die Enthistorisierung der DDR an. Das ist ein für mich vollkommen legitimer Ansatz. Deshalb haben alle ihre Bücher, ihre Recherchen bis hinein ins Persönliche so einen starken moralischen Drive. Jedes ihrer Bücher ist ein Politikum. Sie will aufdecken, sie gräbt sich ein in die Archive. Und wir wissen, was das Hauptproblem der Archive ist: Sie sind lückenhaft, ihr Material ist trügerisch, das Archiv ist ein „beständiges Fehlen“, sagt die französische Historikerin Arlette Farge. Der Philosoph Georges Didi-Huberman hat das einmal auf die Formel gebracht: „Die Archive brennen.“

Berliner Zeitung/Paulus Ponizak Ines Geipel

Die Basis ihrer Forschung sind Dokumente über das Geheimdienst- oder Regierungshandeln in der DDR. Gerade wenn man es mit Täter-Dokumenten zu tun hat, wird es oft heikel. Ines Geipel hat sich lange mit dem Doping in der DDR beschäftigt, hat viele Sportlerkarrieren untersucht. Ihre zentrale Fragestellung ist: Was geschah mit den Körpern in diesem System? In dem neuen Buch, in dem sie die DDR-Raumfahrtforschung untersucht, gelangt sie wieder dahin. Der Körper ist sozusagen das Verbindungsstück, es geht um die Verstaatlichung der Körper im Sport, in der Forschung, im Militär.

Man könnte die Raumfahrtforschung als eine Heldengeschichte erzählen. Ines Geipel erzählt sie eher als eine schmutzige Sache, weil vieles vertuscht worden ist, geheim gehalten wurde. Das Geheimnis wurde mit Sprachregelungen, Codierungen verhüllt. Aber was, wenn es hier um staatliche Kriminalität handelt?

Die Raumfahrtforschung im Osten wie im Westen ist biografisch verankert in der deutschen Geschichte, auch im Dritten Reich. Man könnte die technische Seite einigermaßen neutral erzählen. Aber wenn man nach dem Medizinischen fragt, kommt der kritische Blick der Autorin. Gab es Experimente am Menschen ohne das Wissen der Probanden über die Folgen? Das ist eine Krimigeschichte, eine Recherche, in der mehr Fragen gestellt werden, als Antworten gefunden. Ines Geipels Perspektive ist dabei immer die der Opfer, der Geschädigten. Das war so bei ihrer Forschung zu unterdrückten Schriftstellerinnen, bei den Leistungssportlern, und so blickt sie nun auch auf das Weltraumforschungsprogramm der DDR.

Ines Geipel: Schöner neuer Himmel. Aus dem Militärlabor des Ostens. Klett-Cotta, Stuttgart 2022. 287 Seiten, 22 Euro

Am Dienstag, 7. Juni, 20 Uhr, liest Ines Geipel und spricht mit Durs Grünbein im Pfefferberg-Theater.