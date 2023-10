Jens Bisky über Berlin: „Ich wundere mich manchmal, dass es nicht öfter knallt und kracht“

Jens Bisky hat mit „Berlin: Biographie einer großen Stadt“ das Standardwerk für alle geschrieben, die mit der Vergangenheit auch die Gegenwart der deutschen Hauptstadt besser verstehen möchten. Nun ist es bei Rowohlt Berlin in einer erweiterten Neuausgabe erschienen. Herr Bisky, lässt Sie Berlin nicht los, oder warum sind Sie noch einmal an Ihr Buch gegangen?

Das Buch ist im Herbst 2019 erschienen. Damals waren der Flughafen und das Humboldt-Forum, Großprojekte aus den 90er-Jahren, noch nicht eröffnet, der Mietendeckel noch nicht eingeführt, der Bürgermeister hieß Müller. Niemand erwartete eine Vollbremsung des städtischen Lebens in einer Pandemie und eine Pannenwahl. In meinen Augen erleben wir eine Zäsur der Stadtgeschichte. Die wollte ich in einem neuen Schluss beschreiben.

Nach der erfolgreichen Rekonstruktion der vereinigten Stadt wurde lange versucht, den Wachstumsstress mit Leitbildern und Verfahren aus den 90er-Jahren zu mildern. Das hat schlecht funktioniert. So etwas wie einen Mietwohnungsmarkt zum Beispiel gibt es derzeit in Berlin kaum. Das ist für alle, die hierherkommen, zusammenziehen, den Kiez wechseln wollen, eine Katastrophe. Und es ist ein Elend für die Stadt, die wie alle Großstädte immer von Zuwanderern gelebt hat.

Das Buch Jens Bisky: Berlin. Biographie einer großen Stadt.

Erweiterte Neuausgabe.

Rowohlt Berlin Verlag, Berlin 2023.

992 Seiten, 28 Euro

Mit der städtischen Infrastruktur, Verkehr, Verwaltung, Schulen, ist niemand so recht zufrieden. Ich wundere mich manchmal, dass es nicht öfter knallt und kracht, zu Massenkarambolagen auf den Straßen oder Wutausbrüchen auf den Bahnsteigen kommt. Nun irrt man sich als Zeitgenosse leicht, hält Tagesaufregungen für langfristige Trends. Ich beobachte gegenwärtig eine Stadtpolitik, die auf überholte Normalitätsvorstellungen setzt, eine Stadtgesellschaft, der es an urbaner Fantasie fehlt, und eine öffentliche Diskussion, in der Lautstärke und die Wiederholung der immer gleichen Formeln über Ratlosigkeit hinwegtäuschen sollen. Deswegen ist der Ausblick im Buch weniger optimistisch, skeptischer ausgefallen als vor vier Jahren.

Zu spät für den neuen Schluss kam der Vorschlag, die Zentral- und Landesbibliothek im Kaufhaus Lafayette unterzubringen. Ich habe lang in der Gegend gearbeitet, bedaure die Schließung. Aber es ist ein guter Vorschlag, dort eine große öffentliche Bibliothek einzurichten. Wo Konsumlust ausgestellt wurde, soll ein Raum für alle entstehen, die etwas vorhaben, etwas wissen und diskutieren wollen.