Der Berliner Bücherfrühling, der Literatur und Sachbücher aus Berliner Verlagen besondere Aufmerksamkeit schenkt, kooperiert in diesem Jahr nicht nur mit Radioeins und der Berliner Zeitung, sondern auch mit der Berliner Clubcommission. „Beats & Books“ heißt der Schwerpunkt, der zum Beispiel am Dienstag mit einem „bunten Strauß gegen rechts“ gefeiert wird. Die Bücherfrage der Woche geht an den Verleger des Verbrecher-Verlags, Jörg Sundermeier, der den Abend moderiert: Wer tanzt, kann nicht gleichzeitig lesen – wie passen Beats und Books zusammen?

Jörg Sundermeier: Verlagsleute und Clubbetreiber haben durchaus auch ähnliche Interessen und in Teilen ein gemeinsames Publikum. Es gibt Autoren, die musizieren, und Musiker, die schreiben. Am Dienstag tritt Jim Avignon als Neoangin auf, der auch Bücher gemacht hat, zum Beispiel bei uns im Verbrecher-Verlag. Die Idee zu „Beats & Books“ hat ihren Ursprung in der Absage der Leipziger Buchmesse, als wir dachten, wir müssen etwas auf die Beine stellen. Die Clubs haben sehr gelitten während der Pandemie, die Verlage wollten ihre Bücher publik machen. Als wir bei der Senatsverwaltung für Kultur nachfragten, hat Klaus Lederer gleich versprochen, ein gutes Konzept zu unterstützen. Für Leipzig entstand dann die Pop-up-Messe, der wir nicht von Berlin aus Konkurrenz machen wollten. Also haben wir „Beats & Books“ für einen anderen Zeitraum geplant. Mit Unterstützung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels kam diese Reihe in den Bücherfrühling.

Dem Senat war es wichtig, dass die finanzielle Unterstützung an die Autorinnen und Musiker geht, der Eintritt aber frei bleibt. Clubs und Verlage haben gut und schnell zusammen Konzepte entwickelt. Es wird zwei Abende für die Ukraine geben, einen Abend zu Queerness, einen über Lyrik. Unseren „bunten Strauß gegen rechts“ kann man wörtlich nehmen: Bei der Favoritenpresse erscheinen sehr schöne Bücher mit Pflanzen-Zeichnungen. Diese Bilder werden wir an die Wand projizieren. Sie haben außerdem Bücher von Walter Trier, dem Erich-Kästner-Illustrator, mit Bildern gegen Propaganda, die zeigen wir ebenfalls. Neben dem Krieg gegen die Ukraine bleibt der Rechtspopulismus eines unser großen Probleme derzeit, er ist sogar damit verbunden. Für uns ist auch Putin ein Rechter.

Zwei Autorinnen und ein Autor treten am Dienstag auf. Cornelia Fleck kommt mit ihrem Buch „Queerfulness“, erschienen im Querverlag. Marina B. Neubert, die in Lemberg geboren ist, stellt ihren Roman „Was wirklich ist“ aus dem Aviva-Verlag vor. Philipp Böhm, Autor des Verbrecher-Verlags, liest aus seinem Erzählungsband „Supermilch“. Und die Buchkönigin aus Neukölln betreut den Büchertisch.

Lesung und Konzert 26. April, 20 Uhr, Festsaal Kreuzberg, Am Flutgraben 2.

stadtlandbuch.de/Buecherfruehling/