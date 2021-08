Berlin - Eleni Efthimiou und Susan Pfannstiel geben seit 2007 in Kreuzberg zwischen Landwehrkanal und Görlitzer Park dem glücklichen Lesern ein Zuhause. Die Buchhandlung LeseGlück gehört zu den zehn Berliner Geschäften, die von Kulturstaatsministerin Monika Grütters mit dem diesjährigen Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet worden sind. Die Bücherfrage der Woche geht diesmal an Eleni Efthimiou: Was verkaufen Sie gerade besonders gern?

Eleni Efthimiou: Es kommt immer darauf an, was der Mensch für ein Bedürfnis hat. Da gibt es jetzt ein neues Buch von Ryan Stradal, „Die Bierkönigin von Minnesota“ (Diogenes), das ist eine tolle Geschichte über drei Frauen aus drei Generationen, die alle mit Bierbrauen zu tun haben. Das ist ein locker-leichter Roman, der sehr gut zu lesen ist, aber auch wirklich Tiefgang hat. Apropos Tiefgang: Benjamin Myers’ Roman „Offene See“, das Lieblingsbuch der unabhängigen Buchhändlerinnen und Buchhändler von 2020, hat Dumont jetzt als Taschenbuch herausgebracht. Wir hatten auch für ihn gestimmt. Die Geschichte hat mich sehr berührt, das Buch gibt Hoffnung, dass man nicht immer alles so machen muss, wie es immer war. Das kann man auch noch gut mit in den Urlaub nehmen.