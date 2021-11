Zum neunten Mal heißt es am Donnerstag „Let’s talk about class“ im Acud. In der Reihe besprechen Schriftsteller und andere Kulturarbeiter Aspekte der Klassenzugehörigkeit. Diesmal geht es um die Mittelschicht. Die Bücherfrage der Woche stellen wir Julia Friedrichs, die in diesem Jahr das Buch „Working Class. Warum wir Arbeit brauchen, von der wir leben können“ veröffentlicht hat: Was halten Sie vom Begriff Mittelschicht?