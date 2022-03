Der neue Roman von Patrick Findeis aus Berlin verspricht große Dinge im Titel: „Paradies und Römer“. Er führt in eine beschauliche süddeutsche Gegend, nach Heidenheim, doch seine Figuren sind geprägt durch ihr Aufwachsen in einer Sozialsiedlung. Es geht um Freundschaft, Verrat und 350.000 Euro. In der Brotfabrik liest der Autor am Donnerstag und spricht mit der Filmemacherin Sonja Heiss. Die Bücherfrage der Woche geht an Patrick Findeis: Wie viel Wirklichkeit steckt in ihrem Roman?