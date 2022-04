Der erste Satz verspricht: „Das ist eine Liebesgeschichte.“ Doch Senthuran Varatharajah bricht in seinem Roman „Rot (Hunger)“ radikal mit den Erwartungen von Harmonie, bis in die Form des Textes hinein (S. Fischer Verlag). Sein Buch ist ein aufregendes und auch verstörendes Leseabenteuer – hat er doch den „Kannibalen von Rotenburg“ Armin Meiwes zu einer literarischen Figur gemacht. Am Mittwoch stellt er den Roman im Literaturforum im Brecht-Haus vor. Die Bücherfrage der Woche geht an Senthuran Varatharajah: Gehört für Sie zur Liebe auch Gewalt?

Armin Meiwes und Bernd Brandes wollten eine radikale, eine definitive Verbindung eingehen. Der Roman erzählt von diesem Tag, dem 9. März 2001, und parallel von einem autobiografischen Jahr, von einem Jahr nach einer Trennung. Beide Erzählungen, das Extreme und das Gewöhnliche, werden so eng miteinander poetisch verzahnt, ineinander verkeilt, dass sie nur diese eine Liebesgeschichte ergeben – von Anfang an.

Die Geschichte von Meiwes und Brandes liegt nicht jenseits unserer Vorstellungskraft. Unsere Sprache der Liebe ist eine kannibalische Sprache. Sie formuliert einen gewalttätigen Wunsch: die Grenze eines Körpers aufheben zu wollen. Den anderen in uns aufzunehmen, mit ihm zu verschmelzen. Wir sagen nicht nur im Deutschen: Ich habe dich zum Fressen gern, ich möchte dich verschlingen mit Haut und Haaren. Im Englischen sagen wir: I wanna eat you out. Auf Türkisch sagen wir: Yerim seni. Der Roman nimmt diese Sätze ernst – bis sie sich materialisieren, verkörpern. Er beruft sich auf sie: als seine Zeugen.

Die Empfindung, die dem Schreiben vorausging, war die: das Wissen, dass der Mensch, den wir lieben, den wir begehren, der abwesendste Mensch von allen ist – weil er nie nah genug sein kann. Weil er immer zu weit entfernt ist. Wir können diesen unendlichen Abstand nicht beziffern, nicht benennen. Der Roman ist eine Mediation dieses Abstandes und des Hungers, der ihn beenden will. Wenn es kein Gesetz gibt, nachdem wir uns mit einem Menschen verbinden, nachdem wir uns von einem Menschen trennen, dann kann es in diesem Roman auch keine Silbentrennung geben. Die Wörter müssen sich am Ende einer Zeile zerreißen, um in der nächsten Zeile wieder ein Wort zu sein. Sie sind so verwundet wie die Verwundung derer, von denen der Text erzählt. Die Wörter begegnen uns hier anders: ausgesetzt, vereinsamt, verletzt. Wir lesen sie vorsichtiger, als wir sie in einem Prosatext lesen würden. Wir sehen sie wie in einem Gedicht: zum ersten und zum letzten Mal. So verhandelt auch die Form des Romans sein Thema: der Unmöglichkeit einer Verbindung und einer Trennung.

Lesung und Gespräch: Mittwoch, 6.4., 20 Uhr, Literaturforum im Brecht-Haus, Chausseestr. 125, und im Livestream