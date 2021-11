Berlin - Ende dieser Woche beginnt ein öffentliches deutsch-polnisches Schriftstellertreffen in Berlin. „Unrast" heißt es, das lässt an ein Buch der Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk denken. Oder steckt mehr dahinter der Titelwahl? Die Bücherfrage der Woche geht an die Kuratorin des Forums, die in Berlin lebende Schriftstellerin Dorota Danielewicz: Wie rastlos wird es in diesen Tagen zugehen?

Dorota Danielewicz: Wir haben dem Festival diesen Namen gegeben, weil er vieldeutig ist. Unrast heißt im Deutschen so viel wie Unruhe und trifft auf unsere unruhigen Zeiten zu. Es gibt heute diverse politische Skandale, das Erstarken des Rechtsextremismus, die Unruhe an der polnisch-belarussischen Grenze, die Proteste in Belarus, die Pandemie! Andererseits, Sie sagen es, heißt die deutsche Übersetzung eines Buches von Olga Tokarczuk so. Auf Polnisch lautet der Titel „Bieguni“, der bezeichnet außerdem eine ukrainische Sekte im 18. Jahrhundert, deren Anhänger glaubten, nur in der Bewegung Gott näher zu kommen. Sie wollten nicht sesshaft werden.

Für mich ist ein Reporter so eine Art von biegun – das kommt vom slawischen Wortstamm für „laufen“. Ein Reporter, der umherreist, um Schauplätze zu besichtigen, möchte in der Bewegung eine Art von Wahrheit erfahren. Gerade in unruhigen Zeiten sind Reporter als die Kronzeugen von Ereignissen so wichtig. Und deshalb geht es uns bei unserem Forum vor allem um Non-Fiction-Literatur. Das Genre der literarischen Reportage ist in Polen hoch angesehen. Seit elf Jahren wird in Warschau der Internationale Ryszard-Kapuściński-Preis verleihen, der das Erbe des großen Reporters lebendig hält und herausragende erzählende Sachliteratur fördert.

Leider wird viel zu wenig davon ins Deutsche übersetzt. Bei unserem Treffen stellen wir Beispiele auf Polnisch und Deutsch öffentlich vor, um hier Interesse zu wecken. Und die Autoren kommen miteinander ins Gespräch. So trifft der Olga-Tokarczuk-Übersetzer Lothar Quinkenstein, der lange in Polen gelebt hat, auf Anda Rottenberg, die in Berlin nicht heimisch wurde. „Berlińska depresja“ heißt ihr Buch, „Berliner Depression“. Małgorzata Rejmer, die eingeladen ist, war lange in Albanien unterwegs und hat sich mit dem langsamen Ende der Diktatur beschäftigt. Als Gleichnis nimmt sie ein Schachspiel, bei dem die Figuren chaotisch umkippen. Andrzej Stasiuk berichtet von seinen Reisen nach Russland und China, Stanisław Strasburger, der über den Libanon geschrieben hat, stellt sich der Frage, wann Zeugenschaft zur Einmischung wird.

Dorota Danielewicz liest gemeinsam mit anderen Autoren im Club der polnischen Versager, Freitag, 12.11., 20 Uhr, Ackerstr. 168

Unrast Berlin. 14. bis 18. 11., Kulturbrauerei, Maschinenhaus. Programm www.unrast-berlin.de