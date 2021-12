Bisher neunmal hieß es seit Ende September in der Inselgalerie Berlin „Ein Schwarm sind wir“. Die Lesung Nummer zehn hat den Schriftsteller André Kubiczek zu Gast. Die Bücherfrage der Woche geht an Kathrin Schrader, die sich das Ganze ausgedacht hat: Was für einen Schwarm haben Sie sich da in die Galerie geholt?