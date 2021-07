Berlin - Die Bücherfrage der Woche richten wir den Sommer über an jene zehn Berliner Buchhandlungen, denen Kulturstaatsministerin Monika Grütters den diesjährigen Deutschen Buchhandlungspreis zuerkennt. Darunter ist auch die Krimibuchhandlung Hammett, die es seit 1995 gibt, deren Fortbestand aber vor zwei Jahren fraglich war. Wir fragen diesmal den Hammett-Inhaber Christian Koch: Wie konnten Sie sich von der Krise erholen und welche Bücher legen Sie uns ans Herz?

Tatsächlich, das Hammett stand damals nach 16 Monaten Baustelle in unserer Straße kurz vor dem Ende. Nachdem ich das im Newsletter mitgeteilt hatte, regte sich im Viertel eine regelrechte Solidaritätsbewegung. Kundinnen und Kunden sprachen Nachbarn an, kauften Geschenkgutscheine, informierten die Presse. Sie haben uns gezeigt, dass eine Buchhandlung für sie zum Wohngefühl dazugehört. Inzwischen haben wir viele gute Monate hinter uns.

Und nun kommt meiner Meinung nach ein ungewöhnlich starker Büchersommer und -herbst. Denn in der Pandemie sind einige Erscheinungstermine verschoben worden. Viele Autorinnen und Autoren, auch die Lektorate hatten mehr Zeit für die Arbeit an den Manuskripten. Aber Sie wollen wissen, was ich gerade jetzt empfehle. Seit zehn, vierzehn Tagen kommen ja wieder die Kunden und erzählen, dass sie in den Urlaub fahren – wie vor Corona.

Da ist zuerst Johannes Groschupf, der hier in Berlin lebt: „Berlin Heat“, erschienen bei Suhrkamp. Dieses Buch ist eine Hommage an die Stadt Berlin mit ihren liebenswerten und interessanten Seiten, gleichzeitig ein sehr ehrlicher Kriminalroman, der das Hässliche der Stadt zeigt. In einem extrem heißen Sommer versucht ein ziemlich schräger Typ, fünf nicht ganz legale Wohnungen an Tages- und Wochentouristen zu vermieten, sehr temporeich, sehr lebendig erzählt.

Das zweite Buch, da es für unsere Kunden sogar wieder über die Landesgrenzen geht, ist von einem italienischen Autor, Gianrico Carofiglio, dessen Werk ich schon seit längerem verfolge. Er war ein hochrangierter Mafia-Staatsanwalt, kennt sich also bestens aus. In „Zeit der Schuld“ um den Berufungsprozess eines verurteilten Mörders sehen wir, wie eng manchmal Recht und Unrecht, Schuld und Unschuld zusammenhängen.

Außerdem empfehle ich den Roman einer Autorin aus Haiti, Yanick Lahens. Ihr Buch „Sanfte Debakel“ ist bei einem kleinen tapferen Verlag erschienen, Litradukt. Es ist ein klassisch angelegter Kriminalroman um die Ermordung eines Richters. Es steckt viel Traurigkeit darin, die mit dem Schicksal Haitis zusammenhängt. Dennoch gibt Lahens ein wenig Hoffnung, vermittelt durch ihre sinnliche-poetische Sprache – nicht gerade typisch für das Genre.

Krimibuchhandlung Hammett, Friesenstraße 27, 10965 Berlin-Kreuzberg, Tel. (030) 22 68 13 59, hammett-krimis.de