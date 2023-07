Nirgends ein Glück ohne Störung

Carl-Christian Elze entfaltet in seinem Lyrikband „panik/paradies“ auf knapp 200 Seiten ein opulentes Gesellschaftspanorama, das die Tradition politischer Lyrik auf neue Weise fortschreibt. In zehn Capita – eine Struktur, die auf Heinrich Heines „Deutschland. Ein Wintermärchen“ anspielt – beschreibt Elze kritisch das Leben in der von Krisen geprägten Gegenwart. Dabei werden oftmals familiäre Situationen mit Gesellschaftsproblemen verschränkt, wird Individuelles politisch.

So lässt Elze im Zyklus „Mysophobia“ – das ist die Angst vor Keimen, die im Caput I ein Kind existenziell plagt – die psychosozialen Traumata der Pandemie-Jahre wieder aufleben. Beschrieben wird ein Vater, den die panische Angst seines Kindes vor Berührungen aller Art schier um den Verstand bringt: „du würdest den teufel / bitten, dein kind zu retten / wenn du seine nummer hättest“. Im Caput II wird hingegen das Pandemie-Setting auf die Gesellschaft ausgeweitet und ins Dystopische gewendet. In einer „to-do-liste für die neuen herrscher der welt nach dem ende der menschen“ werden etwa bedrängende Probleme des Anthropozäns gelistet, an anderer Stelle wird auf bittere Weise von einer besseren Erde ohne menschliches Leben phantasiert – „die stille nach uns war atemberaubend. / symphonische stille in unseren städten.“

Mein überhübsches Hündchen

Elze lenkt den Blick dann folgerichtig weg vom Menschen und erzählt im Caput III die reale Lebensstory eines Hundes. Der lyrische Sprecher hat ihn aus einem Waisenhaus gerettet und ist bis zur Besinnungslosigkeit in ihn vernarrt, besingt seine – auch nicht von Wunden zu beeinträchtigende – Schönheit: „mein hübsches, überhübsches, rumänisches hündchen / mit den vernarbten, dünnen, ballerinahaften beinen“. Allerdings ist dieses Glück vergänglich, das Tier von Alterskrankheiten geschwächt, an denen es letztlich stirbt.

Der 1974 geborene und in Leipzig aufgewachsene Elze ruft in seinem Lyrikband auch Erinnerungen an die Nachwendezeit hervor. Er beschreibt sie im Caput IV als Jahre des besinnungslosen Konsums, des schambesetzten Einlebens in den „Westen“, der auf futuristische Weise in das Teenieleben hineinflog, wie ein „ufo gelandet / über nacht im braunkohlenstaub“. Vor der Kulisse sich ständig verändernder Städte, baufälliger Häuser und ausgedienter DDR-Produkte, an einem „verrosteten wartburg / am straßenrand ausgeschlachtet bis auf die / polster, ein verlassener zonenhund“ spielte sich aber auch die erste Liebe ab, sodass die Erinnerungsbilder zwischen Unbehagen und Melancholie schwanken.

Hungrige Tänze

Auch in den weiteren Capita wird immerzu nach einem sprachlichen Ventil für Erlebnisse gesucht, die an die Substanz gehen. Hier spricht einer, der „auseinanderzufallen droh[t] ohne gedichte“ – und zwar Gedichte in vielen Formen: freie Verse, Sonette, Sprachspielereien, Prosagedichte. Mitunter wird auch einfach die „rhyme machine“ angeworfen oder in der Art des Gebets Bedrängendes formuliert: „vater im luftraum, hilf diesem kind!“

Ein an Worten sparsames Naturgedicht, inspiriert vermutlich von Elzes Schreibaufenthalt im Künstlerhaus Edenkoben in der Pfalz, fasst die nervöse Grundstimmung dieses Lyrikbandes in eindringliche Bilder: „hungrige tänze / eine strömung von staren // in der eisluft / mein herz // eine kugel / voller fruchtsaft // die zittert: / panik // paradies.“ Elzes Gedichtband zeigt unsere ambivalente Gegenwart als „panik/paradies“ – nirgends ein Glück ohne Störung.

Carl-Christian Elze: panik/paradies. Gedichte. Illustriert von Nele Brönner. Verlagshaus Berlin, 197 S., 22,90 €