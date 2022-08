Ein trauriger Anlass bringt die Journalistin Annabel Wahba zum Erzählen. Sie verlässt ihre gewohnte Reporterposition und begibt sich in die Erinnerung, trägt auch zusammen, was sie von Verwandten erfahren hat. Während ihr Bruder mit einer aggressiven Krebserkrankung im Sterben liegt, holt sie in Gedanken die Familie zu ihm.

Annabel Wahba und ihre drei Geschwister sind mit einem ägyptischen Vater und einer deutschen Mutter aufgewachsen. Auf Deutsche wirken sie oft fremd, während sie im Ausland als Deutsche angesehen werden. Diese Wechselexistenz gab dem Roman den Titel: „Chamäleon“.

Im Erzählen werden die Eltern wieder jung

Es ist ein Buch der Trauer, aber nicht traurig, sondern warmherzig, reflektiert, anekdotenreich. Wahba führt zu konkreten Erlebnissen in der deutschen Geschichte, während der Umbrüche im Nahen Osten und noch weiter. Im Erzählen werden die Eltern wieder jung. Der Vater ist koptischer Christ, Wahba stellt ihn sich mit Freunden bei der Kirchengemeinde vor, „sie war seine Mannschaft“. Nicht nur er „machte unsere kleine bayerische Welt größer, sondern auch Mama mit ihren Geschichten aus New York“, schreibt sie, denn die war zwei Jahre Au-pair-Mädchen bei einer reichen Familie.

Annabel Wahba schreibt nicht immer chronologisch, eher thematisch geordnet. Zum Beispiel über die harten Zeiten, als die Eltern nach einem Aufenthalt kaum Ägypten verlassen konnten und dann in Deutschland lange gegen die Abschiebung kämpften, obwohl der Vater längst als Physiker arbeitete. 1973 zog die Familie in eine Reihenhaussiedlung nach Erding. Eine Nachbarin beschwerte sich fast täglich über den Kinderlärm, „für sie waren wir Asoziale, eine Horde Wilder“.

Annabel Wahba ist nicht Scheherezade

Die mit „Erding. Februar 2019“ überschriebenen Abschnitte führen in die Gegenwart des Abschieds. Annabel Wahba kann nicht gegen den Tod anerzählen wie Scheherezade, sie kann den Bruder nicht retten, ihn aber begleiten. Manchmal wirkt es etwas steif, wenn sie ihn anspricht: „Wusstest du eigentlich, wie viele Erinnerungsstücke es in unserem Elternhaus an diese Zeit gibt?“, ist eigentlich Anlass, den Lesern etwas mitzuteilen, nicht ihm. Anders als sie, die eine Weile in Israel lebte und als Reporterin reiste, ist er in Bayern geblieben.

Die Autorin fragt sich einmal, ob die Beschäftigung mit der Identität vielleicht überbewertet ist, da ihre Geschwister kaum den Drang hatten, nach Ägypten zu reisen. „Mache ich mich damit zur Gefangenen meiner Herkunft?“ Das Buch gibt die Antwort: Wie sie die Familiengeschichte erzählt, das zeugt von großer Souveränität. Sie bestimmt selbst ihren Platz in der Gesellschaft, besser: ihre Plätze. Denn ein Chamäleon gehört in keinen Käfig.

Annabel Wahba: Chamäleon. Roman. Eichborn, Köln 2022. 226 Seiten, 23 Euro

Buchpremiere: 1.9., 20 Uhr, Pfefferberg-Theater