Adélaïde Berthel ist Single. Froh, den Mann los zu sein, der ihr lästig geworden war, möchte sie das Alleinsein genießen. Aber nur kurz. Bald sollte da wieder ein Mann in ihr Leben treten. Gelegenheiten dürfte sie viele haben. Adélaïde betreut Autoren in einem großen Verlag, besucht mit ihnen Messen und Literaturfestivals, kümmert sich darum, dass die Medien auf sie aufmerksam werden, Interviews machen, Porträts schreiben, die Bücher besprechen. Geht es nach ihrem Chef, hat Adélaïde auch dafür zu sorgen, dass die Schriftsteller Preise bekommen, am besten den Prix Goncourt, denn der garantiert eine verkaufte Auflage von rund 300.000 Exemplaren. „Das synthetische Herz“ von Chloé Delaume hat zwar nicht den Goncourt bekommen, aber immerhin den renommierten Prix Medicis und wurde auch ein Bestseller in Frankreich. Es ist der Roman über Adélaïde Berthel „eine Frau wie viele andere“, so die Erzählstimme, „die mit sechsundvierzig Jahren die Aura verschwinden sieht, die sie einst als junges Mädchen hatte“.

Unsichtbar in der zweiten Lebenshälfte

Für Chloé Delaume ist es der bisher größte Erfolg – nach mehr als zwei Dutzend Veröffentlichungen. Jetzt gibt es das Buch auch auf Deutsch, von Claudia Steinitz übersetzt. 47 war die Autorin, als der Roman in Frankreich erschien. Dennoch sollte man ihre Figur der Adélaïde nicht mit ihr gleichsetzen. Bei einem Gespräch im Institut français Anfang April in Berlin erzählt die Autorin, autofiktional begonnen und dann die Arbeit am Manuskript erst einmal abgebrochen zu haben. Sie wollte eine andere Perspektive, wollte über eine und aus einer Figur heraus sprechen können, wollte eine andere Sprache haben als die eigene, vielleicht einfacher, auch lustiger. Und hier kann man noch hinzufügen: bösartiger. „Heute Abend“, heißt es einmal, „lastet die Einsamkeit auf ihr wie ein Sack voller Katzenbabys, die man zum Fluss trägt.“

Der Roman, der sich damit beschäftigt, wie eine Frau in der zweiten Lebenshälfte für die meisten Männer unsichtbar wird, nimmt deren Sehnsucht nach einem Mann auch auf die Schippe. Das Leben der Pressereferentin wird von Büchern bestimmt, Kinder wollte sie nie haben. Mit einem legendären Zitat von Virginia Woolf – „A Room of One’s Own“/ Ein Zimmer für sich allein – ist das erste Kapitel überschrieben, einem Leitsatz weiblicher Selbstbestimmung. Das Selbstbewusstsein Adélaïdes reicht aber nur bis zur Schlafzimmertür. Im Gespräch nimmt Chloé Delaume für ihre Figur ein anderes Stück Weltliteratur und mixt es mit der Popkultur: „Adélaïde ist wie Madame Bovary in der Sex-and-the-City-Version: Sie hat alles und wird dennoch nicht froh.“ Im Roman benennt sie den Widerspruch so: „Adélaïde will frei sein, aber das einzige Gravitationszentrum des Mannes, der sein Herz an sie verlieren könnte.“

Heiratsmarkt und Buchmarkt im Vergelich

Chloé Delaume hat Spaß daran, den Heirats- und den Buchmarkt nebeneinander zu inszenieren, als Gesellschaften mit ähnlichen Regeln. In der Buchbranche arbeiten viele Frauen, die Chefpositionen haben meist Männer. Sie vergleicht die Shortlist und die Preisvergabe beim Goncourt mit einer Rennbahn und deren Trophäen. Frauen bleiben auf der Strecke, weil es sie in Frankreich im „Angebotsüberschuss“ gibt. Es erschienen auch zu viele Bücher für zu wenige Auszeichnungen. Enttäuschte Autoren weinen, haben keinen Spaß mehr am Schreiben. Einer hätte beinahe den Chlor-Preis, den Prix de Chlore, für eine Schwimmbadszene bekommen, aber nur fast. Eine ergattert den Preis des Tierschutzbundes, aber „es kommt immer noch nichts in der Presse“.

Die interessanten Männer sind entweder in einer Beziehung oder schwul oder wollen nur eine Jüngere. Frei sind nur noch Mängelexemplare, wie eine Freundin warnt. Die Freundinnen Adélaïdes bilden die Gegenwelt in diesem Roman, nicht aber wie in einem Wohlfühlbuch für nette Schmökerstunden, sondern mit Witz und Biss, der auch in der deutschen Übersetzung kratzig klingt. „Sie weiß, dass sie ohne diese Schwestern ein Häufchen Elend wäre. Mit zersplittertem Ego, Scherben von Narziss mit so scharfen Kanten, dass sie sich die Finger schneiden würde, wenn sie sie aufsammeln wollte.“ Die vier Freundinnen seien wie eine Kuppel für die Seele Adélaïdes, sie reden und trinken zusammen, versuchen sich ungelenk an magischen Ritualen.

Und da ist das Buch dann doch autofiktional, wie die Autorin in Berlin verrät. Sie hat ihre Freundinnen mit in den Roman gebracht, mit echten und erfundenen Eigenschaften und Berufen, jede hat sich den Namen ausgesucht, unter dem sie auftaucht. Für sich selbst hat sie die Rolle einer Schriftstellerin gewählt. Die schreibt „experimentelle Autofiktion“, komplexe Werke, „der Text fließt nicht, oft ist er total unverständlich“. Ein Buch heißt „Ich wohne in meinem Kühlschrank“. Später arbeitet sie an „Die Plastifizierung der Herzkammern“. Aber das ist nur der eine mögliche Schluss des Romans. Auch das gehört zum Spaß dieses Frauenabenteuers: Die Autorin bietet verschiedene Enden an.

Chloé Delaume: Das synthetische Herz. Roman. Aus dem Französischen von Claudia Steinitz. Liebeskind, München 2022. 160 Seiten, 20 Euro.