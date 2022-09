Krieg und Poesie: Von der Reise zum Lyrikfestival „Meridian“ in der Ukraine

Ist es voyeuristisch, in den Krieg zu reisen? Zwischen Militärpatrouillen und Sandsäcken treffen sich in Czernowitz Dichter aus aller Welt.

Sandsäcke in der Stadt der Dichter. In Czernowitz sind bisher keine Bomben eingschlagen, doch auch hier bestimmt der Krieg den Alltag. Jakobine Motz

Raben fliegen uns voraus. Sie stoßen vom grau verschlossenen Himmel hinab, um sich in Gruppen auf den Dächern der Grenzabfertigung niederzulassen. Sie scheinen dort auf uns zu warten, ihr struppiges Gefieder aufgebläht. Die Kolonne aus Blech und Menschen ruckelt weiter, Meter für Meter, vor und hinter uns PKWs und Kleinbusse mit rumänischen und ukrainischen Kennzeichen. Fußgänger schlängeln sich mit ihren Rollkoffern und Rucksäcken zwischen den Fahrzeugen hindurch, vor allem Frauen, manche mit Kindern im Arm. LKWs werden gesondert abgefertigt, mehrere hundert Meter stauen sie sich ins rumänische Hinterland.

Als wir nach zwei Stunden an der Demarkationslinie ankommen, werden unsere Pässe eingesammelt, zwei aus Deutschland, einer aus Österreich. Wir sind hier die Exoten. Wer bereist freiwillig ein Land im Kriegszustand? „Kuda? Potschemu?“ fragt der grimmige Mann hinter dem Schalter. „Kulturnaja konferenzja“, antworte ich. Meine DDR-Schulvokabeln sind eingerostet. Und ich weiß, dass hier Russisch nicht mehr benutzt wird, mehr noch: gar nicht mehr gehört werden will. Wortlos gibt der Grenzsoldat die drei Pässe an seine Kollegin vom Zoll weiter. Mit einem halben Dutzend weiterer Fahrzeuglenker stehe ich am Kontrollpunkt herum, die Raben über uns.

Das System ist etwas undurchsichtig, die Stimmung gereizt. Auf dem Asphalt tummeln sich mehrere Hunde, die zwischen den Beinen der Wartenden herumwuseln. Herrenlose Tiere, wie überall in Rumänien und der Ukraine. Sie akzeptieren keine EU-Außengrenzen. Als einer der nervösen Kläffer ungehindert auf die andere Seite wechselt und sich dort gemütlich niederlässt, weicht die Anspannung. Alles lacht. Kurz darauf werden die Pässe abgestempelt, die Reise geht weiter. Nehmen auch die Raben wieder ihren Flug auf? Egal, wir haben es fast geschafft, neue Eindrücke prasseln nieder. Hinter uns liegen fünf Länder und knapp 1700 Kilometer, vor uns nur noch rund 40 Minuten. Dann werden wir unser Ziel, die Großstadt Tscherniwzi im Südwesten der Ukraine, erreicht haben.

Es gibt (noch) keinen Grund zum Feiern

Wir fahren auf löchriger Piste, gegenüber zur Linken steht LKW an LKW, es nimmt kein Ende. Der Stau in Fahrtrichtung Rumänien reicht bis zur Stadtgrenze, etwa 30 Kilometer lang. Später erfahren wir, dass die Fahrer zwischen zehn und vierzehn Tagen warten müssen, um in die EU zu gelangen. Wie hält man das aus? Wir begreifen, dass wir Luxusreisende sind. Auch beim Einzug in die komfortable Ferienwohnung mitten im Zentrum begleitet uns noch ein leicht ungutes Gefühl. Mit welchem Recht fahren wir hierher, mitten im Krieg? Grenzt das nicht an Voyeurismus?

Wenig später, auf der Universitetska Vuliza, spricht uns ein älterer Herr an, auf Deutsch. „Guten Tag, liebe Freunde!“, sagt er, mit strahlendem Lächeln, und deutet eine Umarmung an. Plötzlich fühlen wir uns willkommen. Noch mehrfach werden sich solche Gesten wiederholen. Im Supermarkt hebt sich die Kassiererin von ihrem Sitz, macht einen Knicks, haucht „Dyakuyu“. Im Eckladen will man uns das Mineralwasser schenken. Im Café werden wir euphorisch mit Händen und Füßen nach Berlin befragt. Es fühlt sich gut an, hier zu sein, gerade jetzt.

Der Grund der Reise ist die Poesie. Bereits zum 13. Mal findet in der legendären „Stadt der Dichter“ (Edith Silbermann) ein Lyrikfestival statt. Zwei Mal war ich aus gleichem Anlass schon hier. Diesmal fällt aus aktuellem Anlass der Begriff „Festival“ weg, zurückhaltend wird von einem „Lyriktreffen“ gesprochen. Denn es gibt (noch) keinen Grund zum Feiern. Der Name des Treffens „Meridian“ und geht auf Paul Celan zurück, den berühmtesten Sohn der Stadt. Er wurde hier am 23. November 1920 als Paul Antschel geboren. Damals gehörte die einstige Metropole des K.-u.-K.-Kronlandes Bukowina zu Rumänien und hieß Cernăuți. Wir befinden uns in einer Stadt mit vielen Namen, in der Jahrhunderte lang kulturelle und sprachliche Impulse zusammen flossen: ukrainische, jüdische, deutsche, polnische, rumänische, armenische, ungarische, türkische und russische.

Halten wir uns an die alte österreichisch-ungarische Namensvariante, an Czernowitz also. Ihre Zeit zwischen 1774 und 1918 schuf in besonderem Maße Verknüpfungen, flocht Netze, zog pulsierende Verbindungslinien, von denen bis heute Signale der interkulturellen Verständigung ausgehen. Celan erdachte als Entsprechung für die vertikal verbindende Energie von Geographie und Dichtung die Metapher eines Meridians. „Ich finde etwas Immaterielles, aber Irdisches, Terrestrisches, etwas Kreisförmiges, über die beiden Pole in sich selbst Zurückkehrendes... ich finde... einen Meridian.“, äußerte er in seiner Rede zur Verleihung des Büchner-Preises im Oktober 1960, für ihn ungewohnt optimistisch.

Die Stadt der Genies

Es ist noch immer keine Selbstverständlichkeit, als Deutscher in Czernowitz willkommen zu sein. Die deutschsprachige, jüdische Kultur wurde von Deutschen ausgelöscht, ihre Träger von Deutschen ermordet. Neben Celan hinterließen hier zahllose weitere Sprachschöpfer ihre Spuren, nicht nur jüdische. Ob der rumänische Nationaldichter Mihai Eminescu (1850–1889) oder die ukrainische Nationaldichterin Olha Kobyljanska (1863–1942), der aristokratische Erotomane Leopold von Sacher-Masoch (1836–1895), der Romancier und Reiseschriftsteller Karl Emil Franzos (1848–1904), der Unterhaltungsautor Gregor von Rezzori (1914–1998), der Lyriker und Prosaist Alfred Kittner (1906–1991) oder weitere jüdische Autorinnen und Autoren wie Selma Meerbaum-Eisinger (1924–1942), Alfred Margul-Sperber (1898–1967), Rose Ausländer (1901–1988), Immanuel Weissglas (1920–1979), Edith Silbermann (1921–2008), Josef Burg (1912–2009) und Aharon Appelfeld (1932–2018).

All sie und weitaus mehr, weniger prominente, lebten und wirkten in dieser Stadt – ein kulturhistorisches Phänomen ersten Ranges. Es muss hier ganz spezielle Schwingungen geben, eine Art Poesie-Virus vielleicht, der in den Gassen und Parks schwebt, sich verbreitet von Generation zu Generation. Und dies trotz brutalster Eingriffe von außen in Form von Krieg, politischer Verfolgung und Völkermord.

Dass an die poetische Tradition nicht nur erinnert, sondern auch aktiv angeknüpft wird, ist wesentlich ein Verdienst des Meridian-Festivals. Autor Igor Pomeranzew, prominentester Dissident aus sowjetischen Zeiten mit Czernowitzer Wurzeln, meinte einmal ironisch, er habe fliehen müssen, weil es hier einfach zu viele Genies gegeben hat. Sobald dies nach dem Ende der UdSSR möglich war, kehrte er jedoch umgehend aus seinem bundesdeutschen Exil in die nunmehr unabhängige Ukraine zurück, zumindest besuchsweise. Maßgeblich ihm ist es zu danken, dass hier seit 2010 alljährlich das Poesiefestival ausgerichtet wird.

Die Idee dazu wurde erstmals Ende 2008 in seiner Küche diskutiert, Beratung gewährte die „Zeitzug“-Erfinderin Milena Findeis und die Prager Buchmesse „Writers’ Festival“. Zur kurz danach gegründeten Initiativgruppe gehörten neben Igor Pomeranzew auch sein Neffe Sviatoslav, der Celan-Übersetzer und Literaturwissenschaftler Petro Rychlo sowie unter anderen die Dichter Serhij Zhadan und Jurij Andruchowytsch. Erste Direktorin war Iryna Vikyrchak, seit 2013 fungiert Evgenia Lopata als Meridian-Leiterin. Mit internationaler Unterstützung, nicht zuletzt auch aus Deutschland, konnte auf der einstigen Herrengasse (jetzt: Olha-Kobyljanska-Boulevard) das Paul-Celan-Literaturzentrum eingerichtet werden, das heute als Basis und Hauptschauplatz der Veranstaltungen dient.

So trafen sich hier also auch in diesem Jahr, mitten im Krieg, Dichterinnen und Dichter aus der Ukraine, Israel, Österreich, Deutschland und der Schweiz, um ihre zerbrechlichen Worte der gegenwärtigen Totalität von Gewalt entgegenzuhalten. Die Lesungen wurden von Gesprächen, Buchpräsentationen und einer Ausstellung gerahmt. Durch die zentrale Lage des Paul-Celan-Zentrums ist das Festival bestens in das urbane Treiben eingebettet. Viele Neugierige blieben stehen, nahmen Anteil. „Meridian“ ist ganz offensichtlich im kulturellen Alltag der Stadt zu Hause.

Der Krieg ist auch ohne Bomben allgegenwärtig

Czernowitz bleibt zwar bislang die einzige Großstadt des von Russland überfallenen Landes, in dem noch keine Bomben oder Raketen niedergegangen sind. Keine der Lesungen musste wegen Luftalarms in einen der dafür vorbereiteten, innerstädtischen Schutzbunker verlegt werden. Dennoch sind die aktuelle Aggression durch Russland und das Aufbäumen des sehr viel kleineren Landes allgegenwärtig. Zu den zirka 160.000 Einwohnern sind rund 100.000 Binnenflüchtlinge gekommen. Das öffentliche Leben verläuft gebremst. Militär patrouilliert, Sandsäcke schützen Türen und Fenster. Große Kinos haben den Betrieb eingestellt, die Theater und Konzerthäuser bieten nur ernste Kost. Restaurants schließen um 22 Uhr, eine Stunde später tritt die Ausgangssperre in Kraft.

Neben diesen fast unwesentlichen Einschränkungen gibt es auch schwerer wiegende Folgen. Eine mentale Radikalisierung ist unübersehbar, wie sollte es in Kriegszeiten auch anders sein. Derzeit gilt: „Der Tod ist ein Meister aus Russland“, wie es Pomeranzew, Celan persiflierend, zuspitzt. Es wird Jahre dauern, bis all der von Moskau ausgeschüttete Hass, Zynismus und Tod sich wieder aus dem Straßenbild und vor allem aus den Herzen verlieren werden. Poesie kann dabei helfen, wenn auch nur sehr bedingt. Ihre Kraft basiert in der Stille. So spielte die Zerbrechlichkeit der Sprache, ihre Fragilität und auch Flüchtigkeit in vielen Lesebeiträgen eine zentrale Rolle.

Die Lyrikerinnen Nora Gomringer und Judith Schifferle mit dem Übersetzer Petro Rychlo Jakobine Motz

Extrem hilfreich in diesem Zusammenhang war, dass mehrere deutschsprachige Gäste bereits Erfahrungen mit der Ukraine mitbrachten, das Land in der Vergangenheit mehrfach bereist hatten und ihre Eindrücke in aktuelle Texte einfließen lassen konnten. Nora Gomringer ging in „Kosmos Lemberg“ den Spuren der eigenen Familie während des Zweiten Weltkriegs nach. Helmut Böttiger, der sich bereits 1993 in Czernowitz auf die Suche nach Celans Spuren begeben hatte, trat mit dem Lemberger Autor und Psychoanalytiker Jurko Prochasko in einen dynamischen Erinnerungs- und Gegenwartsdialog. Judith Schifferle, als Lyrikerin und Vermittlerin immer wieder unterwegs in der Ukraine, nahm den Krieg zum Anlass für unsentimentale Selbstbefragungen: „Ich habe gelernt, dass übers grüne Land ein roter Faden / in die Erzählung führt, zu den Toten in die Furchen des tiefschwarzen Ackerlands. (…) Ich habe gelernt, dass Schreiben antritt gegen Trauer ohne Trost / und dass Wahrheit erst in Trauer reift.“ Nach vier Tagen passieren wir wieder die Grenze Richtung EU, am Kontrollpunkt von den Raben erwartet. Mit uns fahren Trauer und Glück. Wir werden wiederkommen.