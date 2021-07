Um die Mittagszeit am Dienstag hat Clemens J. Setz 8674 Follower auf Twitter. Das sind, um es hier mal kurz für meine Eltern zu erklären, die Abonnenten seiner Kurztexte und Bilder. Sie erscheinen bei den Followern automatisch in deren Sichtfenster (in der sogenannten Timeline), genauso wie auch die Tweets (Informationen) anderer Absender, die Clemens J. Setz retweetet (weiterverbreitet). Merkwürdig an dieser Zahl ist vor allem ihre Kleinheit. Denn dem neuen Büchnerpreisträger zu folgen, ist ein Quell steter Freude.