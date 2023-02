Diesmal keine Mäuse und Juden: Der Zeichner Art Spiegelman wird 75

Dieser New Yorker Polizist, der „Street Cop“, nach dem das Buch von Robert Coover benannt ist, findet sich in seiner Stadt nicht mehr zurecht. Und auch nicht mit seinen Aufgaben, denen er nachgehen will wie immer, was aber nicht klappt. Die Künstliche Intelligenz Elektra aus seinem Smartphone lenkt ihn, Robotcops machen ihm Konkurrenz und statt der verschwundenen Leiche trifft er auf schleimige Wesen, die in der Zoohandlung zum Sonderpreis angeboten werden.