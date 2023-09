Aus Berlin nach Theresienstadt, schließlich ins KZ Auschwitz-Birkenau

Als 16-, 17-jähriger Schüler konnte man Mitte der Achtzigerjahre hergehen und scherzhaft gemeintes Zeug über Auschwitz verbreiten. Man konnte aber auch Cordelia Edvardsons Roman „Gebranntes Kind sucht das Feuer“ lesen, die Erinnerungen einer Frau, die als Mädchen nach Auschwitz deportiert wurde und überlebte. 1986 erschien das Buch zum ersten Mal auf Deutsch und erlebte zehn Auflagen, die letzte Taschenbuch-Ausgabe kam 1998 heraus. Nun ist es, in neuer Übersetzung und mit einem engagierten Nachwort von Daniel Kehlmann, wieder greifbar. Zur rechten Zeit.

Cordelia Edvardson, geboren 1929 als uneheliche Tochter der katholischen Dichterin Elisabeth Langgässer und eines jüdischen Vaters, wuchs in Berlin auf. Langgässers eigener Vater war Jude, Cordelia galt deshalb nach den Rassegesetzen des NS als Jüdin. Sie musste den Stern tragen, durfte bald nicht mehr bei ihrer Familie, sondern nur noch in Judenhäusern leben und nicht mehr das Gymnasium besuchen. Die Mutter versuchte noch, ihr Kind zu schützen, indem sie es von einem spanischen Paar adoptieren ließ. Doch die Gestapo durchschaute das Manöver, lud beide vor und nötigte die 14-jährige Cordelia, zur spanischen auch wieder die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen, mit allen Konsequenzen, inklusive eines eventuellen „Abtransports in den Osten“, indem der Beamte drohte, anderenfalls werde die Mutter belangt. Und die Mutter? Schaute schmerzerfüllt und sagte nichts. „Niemand sagte etwas, nichts musste gesagt werden, es gab keine Wahl, es hatte nie eine Wahl gegeben, sie war Cordelia, die ihren Treueschwur hielt, sie war auch Proserpina, sie war die Auserwählte, und nie hatte sie dem Herzen ihrer Mutter nähergestanden.“

Die enge Beziehung zur Mutter reißt

Die Nähe zur Mutter muss ungeheuer groß gewesen sein, wurde von dieser auch eingefordert, in einem symbiotischen Raum voller Märchen und Lieder, antiker Mythen und christlicher Legenden, aus denen Elisabeth Langgässer ihre Gedichte wie ihre heute kaum noch gelesene Prosa speiste. Edvardson verwendet mehrfach das Bild der nie durchtrennten Nabelschnur, des unzerreißbaren seidenen Fadens.

Doch kurz nach der Vorladung, nach der erzwungenen Selbstopferung des Kindes wird all dies abgeschnitten, Cordelia von den „halbjüdischen“ Helfern der Gestapo abgeholt. Auf einige Monate der Haft im Jüdischen Krankenhaus an der Iranischen Straße folgt die Deportation nach Theresienstadt, schließlich ins Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Cordelia, „das Mädchen“, arbeitet in der Fabrik, dann in der Schreibstube, führt Buch über die von Joseph Mengele Selektierten, erlebt, wie Alte und Schwache aussortiert werden, wie die Mütter von Mitgefangenen verstohlen überredet werden, sich von ihren Kindern zu trennen, um nicht sofort mit ihnen ins Gas zu müssen, erlebt, wie die Leichen der in der Nacht entkräftet Verstorbenen hinter der Baracke gestapelt werden. Als 1945 das Lager geleert wird, ist sie selbst fast verhungert und an Tuberkulose erkrankt. Nach der Rettung durch das dänische Rote Kreuz kommt sie nach Schweden.

Cordelia wurde Journalistin, heiratete, bekam Kinder, ging während des Jom-Kippur-Krieges als Korrespondentin des Svenska Dagbladet nach Israel, wo sie 30 Jahre lang blieb. Erst mit Anfang fünfzig war sie so weit, dass sie diese literarische Annäherung an ihre eigene Biografie wagen konnte, an die innere Auslöschung, die das Lager bedeutet hatte: „Das Mädchen sah und registrierte, stumm, ohne Zorn, Schmerz oder Verwunderung. Es ging sie nichts an. Es drang nicht in sie hinein, dafür war kein Platz, sie war vom großen grauen Nichts erfüllt. Mitunter fragte sie sich vage, wer sie entsandt hatte, um hier im Totenreich zu dienen – dabei wusste sie es eigentlich.“ Edvardson spricht es nicht unmittelbar aus, aber kurz darauf erzählt sie, wie das Mädchen eine Fotografie der Mutter findet und zu weinen beginnt, „wie es nie zuvor geweint hatte und nie wieder weinen würde; nicht so.“

Als „Gebranntes Kind sucht das Feuer“ erstmals in Deutschland erschien, vor mehr als 35 Jahren, erregte besonderes Aufsehen, was darin über die 1951 verstorbene Elisabeth Langgässer zu erfahren war, das Buch wurde auch und vielleicht vor allem als Demontage einer seinerzeit noch weithin verehrten Vertreterin einer katholischen „inneren Emigration“ gelesen. Tatsächlich ist es aber weder Abrechnung noch Schlüssellochblick, sondern das bedrängende Zeugnis einer Überlebenden, vergleichbar mit den Romanen von Primo Levi und Imre Kértesz. Als Vorläuferin der wenig jüngeren Ruth Klüger erkundet Edvardson in der hochproblematischen Mutter-Tochter-Konstellation die Möglichkeiten eines Erzählens von der Schoa und die Unmöglichkeiten des Weiterlebens.

Das Unverständnis der Verschonten gegenüber den Opfern, deren trotzige Weigerung, das Schlimme zu vergessen, die Toten hinter sich zu lassen und mit dem erlebten Leid nicht weiter zu stören, gehören ebenso dazu wie die unbequeme Wahrheit, dass, so hat Henryk M. Broder es ausgedrückt, die Konzentrationslager keine Besserungsanstalten waren, die aus ihren Insassen gute Menschen gemacht hätten.

Gewalt und Missgunst in der Todesangst

Im Gegenteil, gerade in der Todesangst blühen Missgunst und Niedertracht, geschehen sexuelle Übergriffe. Schon im Jüdischen Krankenhaus Berlin zahlt das Mädchen für seine Versuche, einen Platz unter den anderen Gefangenen zu finden, mit seinem vorpubertären Körper, denn: „Alle schliefen mit allen …“ Hier ist Edvardson ganz nüchtern, dramatisiert nicht, während sie bei der Schilderung ihrer frühen Kindheit mit der Mutter und anderer Momente vertrauensvoller Intimität durchaus mit dem Ton der Märchen und Legenden arbeitet.

Cordelia Edvardson ist 2012 gestorben, und heute sind nur noch wenige übrig, die Auschwitz überlebt haben und sich erinnern können. Romane von Augenzeugen entstehen nicht mehr, stattdessen kalkulierter Schoa-Kitsch und beschönigende Familiengeschichtsklitterung. So etwas mit angenehmem Grusel zu konsumieren, lässt dann leicht übersehen, wie Bierzeltredner die Diskursgrenzen verschieben und sich zu Opfern stilisieren. „Gebranntes Kind sucht das Feuer“ hingegen ruft die Wahrheit ins Gedächtnis.



Cordelia Edvardson: Gebranntes Kind sucht das Feuer.

Aus dem Schwedischen von Ursel Allenstein. Mit einem Nachwort von Daniel Kehlmann. Hanser, München 2023. 136 Seiten, 22 Euro