Der Mörder und die Lehrerin im neune Roman von A. L. Kennedy

„Ich bin bloß Grundschullehrerin“, sagt Anna McGormick auf Seite zwölf ihrer Geschichte, sie nimmt ihre Formulierung sofort zurück. „Nein. Vergessen Sie das bloß“. Ihre Arbeit ist zu wichtig, besonders in Pandemie-Zeiten, von denen A.L. Kennedys neuer Roman „Als lebten wir in einem barmherzigen Land“ erzählt. Anna verlebt sie mit ihrem gerade erwachsenen Sohn Paul in ihrem kleinen Londoner Haus. Sie gibt ihr Bestes, um eingesperrt gute Laune zu bewahren und ihren Schülerinnen und Schülern beizustehen. Online-Unterricht, Hausbesuche, Zuspruch, viele ihrer Schützlinge haben es nicht leicht.

Anna (sie spricht von sich selbst mit Vornamen) war als Studentin Teil einer Straßentheatergruppe, die Demonstrationen und Bergarbeiterstreiks mit anarchischen Kunststücken auflockerte. Ende 2019 trifft sie einen Mann aus dieser Zeit wieder. Er stieß recht spät zur Truppe, war ein begabter Komödiant, wurde Buster genannt und erwies sich als Spitzel der Polizei. Die Wiederbegegnung nach fast 30 Jahren ist ein Schock, Anna und er waren damals ein Liebespaar.

Sein Leben als V-Mann und Auftragsmörder

Wir lesen ihre Erinnerungen an dieses Aufeinandertreffen, an den Verrat damals, an das, was in den Jahren davor und danach geschah und ihr gerade widerfährt. Sie notiert sie heimlich an langen Nachmittagen im Hinterhof. Ihr Sohn soll diese Geschichte nicht lesen, sie ist zu bedrückend, zu kompliziert. Und sie fügt hinzu, was der Spitzel einige Zeit nach dem Wiedersehen vor ihre Haustür legte: einen Stapel Papier, darin schildert er sein Leben als V-Mann und als Auftragsmörder, denn das war er auch.

Wir haben es in diesem Buch also mit zwei sehr unterschiedlichen Stimmen zu tun: die nette Lehrerin auf der einen, der Killer auf der anderen Seite. Sie klingt gefühlvoll, sprunghaft, immer wieder zweifelnd; er sachlich, präzise, unpersönlich. Anna warnt vor seinen Bekenntnissen: „Wenn man eine Geschichte an sich heranlässt, kommt auch der Erzähler mit rein.“ Und das ist gefährlich, meint sie, wenn so ein Erzähler skrupellos und verlogen ist. Wie Buster, wie alle bösen Menschen.

Ja, es geht in diesem Roman um Gut und Böse. Buster verkörpert letzteres. Es tritt auch in Form eines anderen Mannes auf, der Anna Jahre später mit Schlägen zermürbte, bis sie sich ein Leben als alleinerziehende Lehrerin erkämpfte. Böse sind in ihren Augen auch Politiker, die Menschen mit Lügen verwirren, verhöhnen und im Stich lassen, wie vor der Brexit-Abstimmung oder während des strengen englischen Lockdowns, als es in der Downing Street ausgelassene Partys gab. Demgegenüber stehen all jene, die unter schwierigsten Bedingungen ihre Arbeit machen, auch wenn sie bloß Kassiererin, Pflegekraft oder Lehrerin sind. Wie eben Anna McGormick, nicht mehr die Jüngste, die mit selbstgebastelter Maske (wir erinnern uns, es gab lange keinen Impfschutz) ihre Schulkinder besucht und eine Kollegin an das Virus verliert.

Momente persönlichen Glücks

Natürlich kann man diese Gegenüberstellung schematisch finden, dem Roman hätten ein paar Grautöne gutgetan. Anna hätte nicht so durch und durch liebenswürdig sein müssen, das kuschelige Haus nicht so warm und hübsch, die Theaterzeit vor Buster nicht ganz so golden und politisch vorbildlich. Der V-Mann hingegen hätte ein bisschen menschlicher oder widersprüchlicher sein können und als Spitzel wäre er interessant genug gewesen, er hätte nicht auch ein Mörder sein müssen. Andererseits gibt es Momente persönlichen Glücks, es gibt Ehrlichkeit und Freude, und das ist wichtig. Und es gibt sehr zerstörerische Menschen. Wenn die Erzählerin sie nach einer Grimm‘schen Märchenfigur Rumpelstilzchen nennt, was auf Englisch sehr hart und teutonisch klingend Rumplestiltskin heißt, erinnert sie daran, dass solche Leute tatsächlich schon, zum Beispiel in Deutschland, die Oberhand gewannen. „Scheiß auf die Stilzchen“, sagt Anna.

Man hätte das gern im Original gelesen, allerdings fand der Roman, der in deutschen Feuilletons sehr gelobt wird, in Großbritannien keinen Verlag. Diese Nation kommt ja auch nicht gut darin weg: Die Grenzen zwischen Polizei, Politik und kriminellen V-Leuten verschwimmen, während sich korrupte Privatschulzöglinge auf Kosten einer ganzen Nation bereichern und alle anderen durch eine Pandemie, eine brexitbedingte Wirtschaftskrise, den Kollaps des Gesundheitssystems und einen viel zu heißen Sommer taumeln. Es ist, „als befände man sich in einem apokalyptischen Märchen über das dumme Ende eines sehr dummen Landes“, kommentiert Anna.

Angst vor britischem Faschismus

A.L. Kennedy bezeichnet diese Zustände im Roman wie in ihrem selbstreflexiven Text „Der Kern der Dinge“ (auch er erschien 2023 nicht auf Englisch, dafür im Schweizer Geparden Verlag) als sehr bedenklich, ja tendenziell faschistisch. In einem FAZ-Interview sagte sie es so: „Wir werden nicht gleich das stalinistische Russland sein oder das Deutschland der Nationalsozialisten. Aber ich habe schon lange das Gefühl, dass wir uns in Richtung von Salazars Portugal bewegen. Definitiv Faschismus, aber kaum jemand spricht darüber, und alles ist sehr ruhig.“ Die NZZ spricht angesichts ihrer Haltung von bestürzenden Verschwörungstheorien einer einst großartigen Autorin.

Keine Frage, man kann ihre Sicht übertrieben finden oder ungenau. Man kann sie aber auch als verständliche Zuspitzung nehmen und sich ein bisschen mehr fürs Post-Brexit-Britannien interessieren. So oder so erscheint Kennedys Verlagsproblem in England, wo sie jahrzehntelang mit großem Erfolg publizierte, bizarr: Denn die Mittel, die sie gegen die geschilderten Missstände in Stellung bringt, wirken märchenhaft freundlich. Wenn Anna verzweifelt ist, tritt sie nicht nach Schwächeren, sondern weint oder denkt sich Überraschungen für Schulkinder aus. Wenn sie nicht weiter weiß oder kann, schaut sie lustige Filme und stärkt ihre Menschlichkeit mit Lachen. Sie macht Tai Chi und lernt dabei einen netten Mann kennen, flicht zur Aufmunterung ihres Publikums Scones-Rezepte und heitere Schulanekdoten in ihre Geschichte. Ganz ohne Ironie.

Erst die Begegnung mit einem Mörder und Verräter, mit Buster, dem Gespenst aus ihrer Vergangenheit, bringt sie ins Zweifeln. Heiligt der Zweck nicht doch mal die Mittel? Rechtfertigt seine extreme Unmoral die eine, einzige moralische Entgleisung einer Grundschullehrerin? Macht Böses böse? Wer A.L. Kennedys Antwort wissen will, muss ihr kluges Buch lesen.



A.L. Kennedy: Als lebten wir in einem barmherzigen Land. Roman, aus dem Englischen von Ingo Herzke und Susanne Höbel. Hanser, München 2023. 462 Seiten, 28 Euro