Dana Vowinckel: Wenn die Mutter die Tochter am Flughafen sitzen lässt

Margarita ist ein anstrengender Teenager: Sie ist schnell beleidigt, weint oft, schweigt viel, schläft schlecht, ekelt sich leicht und übergibt sich beim Fliegen. Sie ist aber auch mitfühlend, aufmerksam, schlagfertig und sehr belesen. Wir lernen sie in Dana Vowinckels Romandebüt „Gewässer im Ziplock“ kennen. Die 15-Jährige ist die Hauptfigur und hat allen Grund, nicht pflegeleicht zu sein: Sie lernte Antisemitismus schon in der Grundschule kennen, denn sie wuchs als jüdisches Kind in Deutschland auf. Ihr Vater Avi erzieht sie allein, leitet die Gebete in einer Synagoge, er kam aus Israel erst nach Hannover, dann nach Berlin. Ihre Mutter Marsha, eine Amerikanerin, verließ die Familie vor mehr als zehn Jahren.

Nun soll Margarita mit dieser weitgehend unbekannten Frau durch Israel reisen, dabei waren die ersten Ferienwochen bei den Großeltern in Chicago schon öde, langweilig, pure Zeitverschwendung, findet sie. Sie wäre so viel lieber zu Hause in Berlin, bei ihrer besten Freundin, die kann „den ganzen Sommer mit Feiern verbringen, damit, sich zu betrinken, am Ufer des Landwehrkanals und im Weinbergpark“. Dort würde Margarita auch Nico treffen, „jeden Morgen klopfte ihr Herz, bevor sie das Telefon anstellte“, in der Hoffnung auf eine Nachricht von ihm. Was soll sie da in Israel?

Bis Margarita vor Hitze ohnmächtig wird

Oma, Opa und Eltern halten den Mutter-Tochter-Trip aber für eine gute Idee. Und so steigt Margarita nach Tagen des Wütens und Weinens ins Flugzeug nach Jerusalem: Zuerst wird ihr schlecht und sie übergibt sich mehrmals ins Kabinenklo, bei der Passkontrolle wird sie von ihrer Menstruation überrascht. Als sie endlich in der Ankunftshalle steht, ist da keine Marsha beziehungsweise Mutter. Und es kommt auch keine, denn die hat sich die Ankunftszeit falsch gemerkt. Nach stundenlangem Warten strandet Margarita beim 17-jährigen Lior in Tel Aviv, den sie im Flugzeug kennenlernte. Die beiden haben Sex miteinander. Nico in Berlin verblasst schnell.

Der Fehlstart macht die Mutter-Tochter-Beziehung nicht einfacher. Nach ein paar Tagen Jerusalem startet ihre Besichtigungstour: Sie baden im Jordan und im Toten Meer, wo Margarita vor Hitze ohnmächtig wird, fahren durch staubige Landschaften, liegen in Tel Aviv oder Eilat am Strand. Sie besuchen, wieder in Jerusalem, Yad Vashem. Marsha findet es wichtig, nicht nur Holocaust-Gedenkstätten in Deutschland zu kennen. Ihr gefällt es nicht, dass ihre Tochter in diesem Land aufwächst und sich als „deutsche Jüdin“ versteht. Sie sagt: „Genau davor hatte ich Angst.“ Margarita ist verärgert. Die beiden streiten oft, sie haben ja auch viel zu klären, nicht zuletzt die sehr frühe Trennung. Gegen Ende ihrer Reise kracht es so sehr, dass Margarita ihre Tasche packt. Aber man versteht auch Marshas Geschichte besser.

In Margaritas Besuchs- und Reisegeschichte schiebt sich die Erzählung dessen, was ihr Vater gleichzeitig in Deutschland erlebt. Wir lesen, wie er nach der Abholpanne am Flughafen hektisch telefoniert, wie er in der Synagoge singt, eine Trauerfeier leitet, wie er an die gemeinsame Zeit mit der Mutter denkt, auf Spiekeroog ein paar Tage Urlaub macht und einer Frau näherkommt. Der Roman springt zwischen der Altstadt in Jerusalem und Prenzlauer Berg, Wüste und Watt, Mittelmeerstrand und Nordseeinsel hin und her. Hier die sehr junge Frau, die gerade ins Leben starten will und sich eingeengt fühlt. Dort der Erwachsene, der sich für ein religiöses Leben entschieden hat. Gottesdienste, Gebete und sein Nachdenken darüber sind ein wichtiger Teil des Romans. Ein Glossar am Ende übersetzt und erklärt auf zwei kleingedruckten Seiten religiöse Begriffe von „Baal Tekia: Schofarbläser“ bis „Zizit: Fäden am Tallit (auch Schaufäden genannt)“.

Wer es nicht ohnehin bestens kennt, lernt hier einiges über jüdisches Leben in Israel, Deutschland, den USA. Es geht um Avis Kippa unterm Basecap und Gemeindeleben in Berlin, Demos und Bars in Tel Aviv, koscheres Essen und Schabbatregeln überall, Diskussionen darüber, wer Jude und Jüdin ist und wer nicht. Und am Ende liegt die Oma in Chicago, die zu Beginn des Romans ihre Enkelin so nervte und mit jüdischen Spezialitäten fütterte, auf der Intensivstation. Vater, Mutter und Tochter fliegen dorthin und bearbeiten neben Angst und Sorge um die Patientin ihre Probleme miteinander. Das ist ziemlich viel zwischen zwei Buchdeckeln, manchmal zu viel, aber das ist es ja auch für Margarita, die auf den ungefähr 350 Seiten versucht, zwischen ihrerseits überforderten Erwachsenen erwachsen zu werden.

Die Kraft und Poesie der Gebete

1996 in Berlin geboren, schreibt Dana Vowinckel über eine Heranwachsende, die mit ein bisschen Speck am Bauch hadert und ihre Sexualität entdeckt, bei H&M Tangas kauft, heimlich Tequila-Shots trinkt, die also macht, was viele Fünfzehnjährige tun. Gleichzeitig versucht sie herauszufinden, was es für sie heißt, eine Jüdin sein, was sie – zwischen ihren unterschiedlichen und eigensinnigen Eltern – völlig durcheinanderbringt. Der Roman bringt uns auch diese Eltern nahe, den unsicheren Small Talk und scharfkantigen Intellekt einer Mutter, die ihr Kind verließ. Oder die Kraft und Poesie der Gebete, die Avi beschäftigen, während er Schulbrote schmiert oder seine Tochter in den Schlaf singt. Für all das findet Dana Vowinckel manchmal behutsame, öfter sehr direkte Worte, führt scheinbar Banales und Hochwichtiges so zusammen, dass klar wird, wie wenig es voneinander zu trennen ist. Vielleicht lässt sich auch so der rätselhafte Titel des Romans verstehen: In einem Plastikbeutel mit Patentverschluss können nicht nur die liebevoll verpackten Salzgurken der Oma, sondern ganze Welten stecken.

Schon 2021 wurde Dana Vowinckel mit einem Ausschnitt des Romans zum Bachmannpreis-Wettbewerb nach Klagenfurt eingeladen und dort mit dem Deutschlandfunk-Preis ausgezeichnet. Ihre Erzählung „In my Jewish Bag“ gewann den ersten Preis beim Wettbewerb „L’Chaim: Schreib zum jüdischen Leben in Deutschland“, in diesem Jahr wurde ihr ein Arbeitsstipendium des Berliner Senats zugesprochen. Bei so vielen Jury-Lorbeeren werden Rezensenten ja manchmal extrakritisch. Aber in diesem Fall lässt sich nur sagen: Ja, es stimmt, diese junge Autorin schreibt toll und hat – auch auf der langen Strecke eines Romans – sehr viel zu sagen.



Dana Vowinckel: Gewässer im Ziplock. Roman, Suhrkamp nova 2023, 361 S., 23 Euro