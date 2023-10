Daniel Kehlmann: „Wie kann man Menschen helfen, die in einer Diktatur radikal nein sagen?“

Am Mittwoch beginnt die 75. Frankfurter Buchmesse, mehrere politische Themen werden eine große Rolle spielen. Daniel Kehlmann, der die Laudatio auf Salman Rushdie hält, wenn er am Sonntag den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels bekommt, hat mit „Lichtspiel“ gerade einen Roman vorgelegt, der Fragen nach der politischen und moralischen Verantwortung des Künstlers stellt. Wir haben ihn zuvor in Berlin getroffen.

Herr Kehlmann, Sie haben bisher über historische Personen geschrieben, die vor sehr langer Zeit lebten. Über Humboldt und Gauß vor 200 Jahren gibt es natürlich Dokumente, bei Tyll etwa im 14. Jahrhundert mehr Legenden als Fakten, aber G. W. Pabst lebte von 1885 bis 1967. War das ein Wagnis?



Das war auf jeden Fall anders. Für viele jüngere Menschen mag ein Buch, das in den 1940er-Jahren spielt, ein historischer Roman sein. Mein Vater war Jahrgang 1927, er kannte Carl Zuckmayer gut, der im Buch auftritt. Meine Mutter, die gottlob noch lebt, kannte Walter Mehring, der vorkommt. Mein Freund Volker Schlöndorff, der mir sehr geholfen hat, kannte eine ganze Menge Leute aus dem Filmbereich, über die ich schreibe, darunter Fritz Lang. Ich habe zwar niemanden gefunden, der Pabst noch persönlich begegnet ist, aber es fühlt sich sehr nah an für mich.

War es deshalb schwierig zu entscheiden, wann Sie von den Fakten abrücken können?



Diesmal habe ich noch mehr über die Frage der Angemessenheit nachgedacht. Letztlich habe ich es genauso gemacht wie bei der „Vermessung der Welt“: Dass ich Dinge erfinde, die mir wichtig scheinen, um die Geschichte als Roman deutlicher herauszuarbeiten, aber gleichzeitig nichts erfinde, was völlig unmöglich gewesen wäre. Ein einfaches Beispiel bei der „Vermessung der Welt“ war, dass Wilhelm von Humboldt öfter versuchte, seinen Bruder umzubringen. Das haben mir einige Leser übel genommen.

Das hat mich auch verstört.



Einerseits ist das, soweit man weiß, nicht passiert. Andererseits war Wilhelm ein schwieriger und in gewisser Weise unglaublich strikter Mensch mit Neigung zum Sadismus. Er war ja der Erfinder des preußischen Schulsystems. Es wäre nicht vollkommen unmöglich gewesen, es passte in die Geschichte.

In „Lichtspiel“ stecken viele Themen von heute – der Populismus, die Macht einer Diktatur, auch die Schwierigkeiten der Migration. Waren Ihnen diese Parallelen im Schreibprozess bewusst?



Ja, natürlich. Man schreibt überhaupt einen Stoff aus der Vergangenheit, weil man das Gefühl hat, er betrifft einen selber. Ich sage bewusst nicht: uns als Gesellschaft, weil das viel zu groß ist. Sondern weil ich einiges finde, das mich persönlich beschäftigt. Gleichzeitig will man nicht dauernd über die Köpfe der Figuren hinweg mit den Lesern wissende Blicke tauschen.

Damit die Bezüge nicht zu deutlich werden?



Ja, man muss das vorsichtig dosieren, um Romane nicht als Leitartikel zu schreiben. In „Tyll“ gibt es eine Passage, in der die großen Städte in Bayern ihre Tore geschlossen haben, um keine Flüchtlinge mehr reinzulassen. Das hat natürlich Signalwirkung für uns, und ich hatte überlegt, das rauszunehmen, aber es war tatsächlich so. Wenn Sie bei „Lichtspiel“ an die Migration denken, muss ich sagen, es war trotz allem eine ziemlich luxuriöse Emigration für G. W. Pabst.

Er wäre nicht nach Deutschland zurückgegangen, wenn er nicht in den USA gescheitert wäre.



Aber er hätte es auch so anstellen können, dass Hollywood für ihn funktioniert, dann hätte er eine Weile als Regieassistent arbeiten müssen. Gut, das führt zu dem universellen Problem, wie wir wichtige, große Kulturträger aus anderen Bereichen der Welt behandeln. Wie viel Desinteresse und Ahnungslosigkeit gibt es da! Und es steht die Frage: Wie verhält man sich als Künstler in einer Diktatur?

Das ist die Hauptfrage des Romans und für die Biografie dieses Mannes. Er rechtfertigt sein Handeln mit der Kunst, deshalb aber verstrickt er sich.



Romane oder Gedichte kann man für sich selber schreiben. Aber man kann keinen Film daheim drehen, einfach so mit zwei Freunden. Film braucht immer Ressourcen und fordert deshalb Kompromisse. Ich musste viel daran denken, wie heute Künstler in Russland arbeiten und jeden Tag Entscheidungen treffen müssen. Es ist eine komplizierte Frage: Kann man bleiben, seine Arbeit machen und trotzdem sauber bleiben?

Emmanuele Contini Zur Person Daniel Kehlmann, 1975 in München geboren, ist der Sohn des österreichischen Regisseurs Michael Kehlmann und der deutschen Schauspielerin Dagmar Mettler. Er studierte in Wien Philosophie und Literaturwissenschaft. Er debütierte 1997 mit dem Roman „Beerholms Vorstellung“, es folgten u.a. die Romane „Mahlers Zeit“ und „Ich und Kaminski“. Sein Roman „Die Vermessung der Welt“ (2005) war eines der erfolgreichsten deutschen Bücher der Nachkriegszeit, auch sein Roman „Tyll“ (2017) wurde ein Bestseller und stand auf der Shortlist des International Booker Prize. Er lebt in Berlin.

In Ihrem Roman ist Pabst nach Kriegsende schwer depressiv, während seine Frau, die sich unter den Nazis unfrei fühlte, auflebt. Ist das belegt, dass er unter dem Verlust des in den letzten Kriegstagen entstandenen Films „Der Fall Molander“ so litt?



Nein, das ist meine Erfindung. „Der Fall Molander“ war ganz sicher kein Meisterwerk. Pabst hat Tagebuch geführt, während er daran gearbeitet hat. Der Film interessierte ihn kaum. Er hatte ein lächerlich schlechtes Drehbuch, basierend auf einem lächerlich schlechten Roman von Alfred Karrasch, und er hat das lieblos runtergedreht. Er hat später nie versucht, das verschollene Material zu finden. Ich lasse ihn in meiner Gestaltung teilweise problematischer dastehen, als er wirklich war, teilweise aber eben auch besser. Und was seine Frau Gertrude angeht: Ich mache sie zum moralischen Zentrum des Buches. Wenn man ihre Briefe liest, die in der Deutschen Kinemathek in Berlin aufbewahrt sind, gibt es jedoch nichts, was darauf hindeutet, dass sie so unter der Rückkehr litt. Allerdings hat sie sich tatsächlich nach dem Krieg von dem erdrückenden Schatten ihres Mannes befreit.

Als Sohn eines Regisseurs und einer Schauspielerin hätte es da nicht nahegelegen, dass Sie sich eher mal einer solchen Figur zuwenden?



Immerhin ist der Held von meiner Horrornovelle „Du hättest gehen sollen“ ein Drehbuchautor. Und ich bin selber dem Film näher gerückt, ich habe mit „Nebenan“ und „Felix Krull“ zwei Drehbücher fürs Kino geschrieben, da kam ich viel mit dem Team in Kontakt. Außerdem habe ich eine sechsteilige Serie geschrieben, basierend auf dem Leben von Franz Kafka, die nächstes Jahr ausgestrahlt wird. Es musste das richtige Thema sein. Ein Regisseur wie Pabst ist eine interessante Romanfigur, einer, der am Set ganz genau weiß, was getan werden muss, dem aber die Regie fürs eigene Leben abhandenkommt.

Er sagt, sein Film entsteht im Schnitt.



Aber das ist immer so. Man könnte aus demselben Material vollkommen unterschiedliche Filme schneiden. Ein Meisterwerk oder Blödsinn, einen Thriller oder eine Komödie. Ich könnte selber nie Regie führen, das würde mich überfordern. Was ich mir für ein anderes Leben vorstellen könnte, wäre, im Filmschnitt zu arbeiten.

Das hat auch mehr mit dem Romanschreiben zu tun.



Das stimmt. Die erste Fassung zu schreiben, finde ich sehr, sehr anstrengend, das Überarbeiten wird dann immer lustvoller. Man kann mit dem Material spielen.

Ihr Kollege Maxim Biller fragte gerade in der Wochenzeitung Die Zeit, warum Sie nicht endlich einen jüdischen Roman schreiben. Wie fanden Sie das?



Maxim sagt das seit vielen Jahren, das kam nicht überraschend. Andererseits hat er mir mit Recht erklärt, dass ich selber kein Jude bin, weil ich nur auf der Vaterseite eine jüdische Familiengeschichte habe und schon meine Großeltern getauft waren. Die inneren Widersprüche jeder Identität zeigen sich im Prinzip schon in seinen unterschiedlichen Ratschlägen.

Die Frage der Verantwortung von Künstlern steht auch in der Gegenwart. Mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine fingen Intellektuelle an, offene Briefe zu schreiben. Sie haben in der Zeit noch an dem Buch gearbeitet – wie haben Sie das erlebt?



Ich hatte zum zweiten Mal diese Erfahrung. Als ich „Tyll“ schrieb, wurde Trump gewählt, und ich hatte den Eindruck einer zusammenbrechenden politischen Ordnung, während ich über genau so etwas schrieb. Diesmal haben sich mit Krieg gegen die Ukraine die Fragen plötzlich doppelt gestellt. Zum Beispiel: Wie kann man Menschen helfen, die in einer Diktatur radikal nein sagen – was meine Hauptfigur nicht macht. Mich beschäftigt das Schicksal der russischen Dissidenten sehr. Ich denke, dass Deutschland bei den Russen Wehrdienstverweigerung auch als Asylgrund anerkennen müsste.

Am Sonntag halten Sie die Laudatio auf Salman Rushdie für den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Dass sie beide das Thema der Verantwortung des Schriftstellers verbindet, war 2017 Thema eines öffentlichen Gesprächs mit Eva Menasse beim Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Damals schien die Bedrohung für Rushdie vorbei.



Salman Rushdie war entschlossen, ein normales Leben zu führen. Und es sah so wirklich aus. Die meisten islamistischen Fundamentalisten sind sehr jung. Sehr junge Menschen wissen nicht, was es 1989 für eine Fatwa gegeben hat. Es wirkte so, als wäre sie aus dem Blickwinkel von dem gerutscht, was Fanatiker heute beschäftigt. Doch wie wir jetzt gesehen haben, brauchte es nur einen Menschen, ihn in Lebensgefahr zu bringen. Vieles ist nicht vorbei, von dem wir dachten, dass es vorbei ist. Es ist auch schockierend, dass der Iran dem Attentäter zu seiner Tat gratuliert hat.

Würden Sie erzählen, wie Sie sich kennengelernt haben?



Wir wissen es beide nicht mehr genau. Es war 2006 oder 2007 auf dem PEN World Voices Festival. Damals war er Präsident von PEN America. Wir sind dann einfach in Kontakt geblieben. Er hat viele Freunde unter jüngeren Schriftstellern, mit denen er sich regelmäßig trifft, deren Manuskripte er auch sofort liest. Er ist der neugierigste und allürenfreieste Mensch, den ich kenne.

Was dachten Sie, als Sie hörten, dass er den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels bekommt?



Es gibt ja Schriftseller, die so berühmt sind, dass sie gar keine Preise mehr brauchen. Wissen Sie noch, wie Doris Lessing auf den Nobelpreis reagierte? Als wäre es ihr fast egal. Salman Rushdie ist der berühmteste Schriftsteller der Welt, mit Abstand. Bei ihm ist es aber nicht egal, sondern ein Zeichen der Solidarität. Er ist nicht nur der Autor großartiger Romane wie „Mitternachtskinder“, er ist die wichtigste Symbolfigur für Kunstfreiheit und Redefreiheit. Gerade nach dem Attentat vom vergangenen Jahr sollten wir alle, die schreiben oder Filme oder bildende Kunst oder Musik machen, zeigen, dass wir bei ihm und hinter ihm stehen.

Das berührt auch die Frage der Verantwortung von Intellektuellen: Wenn die Vertretung der Branche, der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, auf der Buchmesse ihm diesen Preis zuerkennt.



Genau. Und das ist rein logistisch nicht so leicht. Man hat sehr viel mit der Polizei und dem BKA zu tun, man bekommt wütende Briefe. Rein praktisch ist so etwas wesentlich weniger bequem, als wenn man zum Beispiel Margaret Atwood auszeichnet. Der Börsenverein hat hier seine Verantwortung voll wahrgenommen. Aber wenn man „Die satanischen Verse“ liest, kann man sich kaum vorstellen, was damals diese Zornesausbrüche bewirkt hat.

Der Roman ist unterhaltsam!



Er ist unterhaltsam, er ist auch verspielt, es ist überhaupt nicht feindselig gegenüber dem Propheten. Und man weiß ja, dass weder Khomeini noch der Attentäter das Buch gelesen haben. Es ist schon verstörend, dass diese ganze Wut von Leuten kommt, die das Buch interpretieren, ohne es zu kennen.

Das allerdings ist auch ein Problem unserer Gesellschaft. Nicht mit Todesdrohungen, glücklicherweise, aber doch gibt es viel Wut, deren faktische Basis sehr dünn ist. Spätestens seit Corona, vielleicht seit der Flüchtlingsdebatte von 2015, herrscht diese Unruhe.



Ich würde es etwas anders zuordnen. Der Zeitpunkt hängt weniger mit Ereignissen zusammen als mit den sozialen Medien – seit wir nämlich diese Durchdringung der Gesellschaft mit sozialen Medien mit verhaltenssteuernden Algorithmen haben. Alle beklagen sich über Twitter, aber YouTube richtet noch mehr Schaden an. Wenn Sie ein harmloses Video ansehen und dann immer weiter das nächste empfohlene laufen lassen, sind sie in kürzester Zeit bei Verschwörungstheorien. Der Algorithmus füttert uns mit dem, was uns am meisten emotional beschäftigt, das heißt eben: ärgert und aufregt, er nährt die Wut. Bei vielem, was wir als besorgniserregend wahrnehmen, zum Beispiel auch die letzten Wahlergebnisse, sollten wir schlicht und einfach mal diesen Algorithmus ansehen.

Kann man die denn bremsen?



Die Europäische Union tut das Richtige, sie beschäftigt sich damit, wie man soziale Medien regulieren kann. Die staatliche Regulierung der Algorithmen ist vielleicht die einzige Hoffnung, die wir haben.