Wir treffen Turgut Altuğ an der Admiralbrücke in Kreuzberg. Es ist sein Wahlbezirk, der ihn direkt ins Abgeordnetenhaus brachte. Aber wir sind nicht wegen seiner Arbeit als Politiker der Grünen hier verabredet. Das Jahr war auch deshalb ein besonderes für ihn, weil sein erstes Buch erschienen ist. Der Ort kommt darin vor: „Blätterornamente am Brückengeländer machten diese Eisenbrücke am Landwehrkanal zu etwas Besonderem.“ In seinem Roman „Das verlorene andalusische Lied“ verbindet er Zeiten und Kulturen, erzählt vom Suchen der Liebe, Heimat, Freundschaft, von Musik und Wein. Während es in der Politik um möglichst schnelle Entscheidungen geht, beschreitet Altuğ in der Literatur auf mehr als 300 Seiten verschiedene Wege und lässt auch manche Frage offen.

Berlin und Istanbul sind die wesentlichen Handlungsorte, auf der Ebene der Gegenwart und am Anfang des 20. Jahrhunderts. Für das Gespräch darüber nimmt sich der Schriftsteller-Politiker die Zeit einer langen Mittagspause, schließt sein Fahrrad neben der Brücke an. Wir gehen über den gefrorenen Weg am Landwehrkanal Richtung Westen. Hier am Böcklerpark hat er seine Spuren hinterlassen, als er mit Familien einen interkulturellen Garten anlegte. 2009 gründete er das Deutsch-Türkische Umweltzentrum, das Kontakte zu Schulen und Kitas knüpfte. „Ich finde, jedes Schulkind braucht mindestens ein Naturerlebnis im Jahr“, sagt Turgut Altuğ. Das Projekt trug damals den Titel „Natur als Zweitsprache“, eine Formulierung aus der Integrationsarbeit aufgreifend.

Turgut Altuğ: „Der Ehrgeiz hat mir nicht geschadet.“

Altuğ selbst ist in mehr als zwei Sprachen zu Hause. 1965 in Tarsus in der Südtürkei geboren, wuchs er in einer Region auf, wo viele Kulturen lebten und man Türkisch, Arabisch, Kurdisch, sephardisches Hebräisch, Griechisch und Armenisch sprach. Das Deutsche hat er sich zunächst selbst beigebracht, seit er 1992 hierher kam. Und Spanisch spricht er außerdem. Die Melodie, die seinem Buchhelden Yunus in Berlin auffällt und ihn nach Andalusien führt, lässt ihn von seinen sephardischen Vorfahren erfahren, die im 15. Jahrhundert nach Istanbul flohen.

Turgut Altuğ ist als eines von neun Kindern einer Landarbeiterfamilie aufgewachsen. „Ich wusste als Kind, Lernen ist der einzige Weg aus der Armut. Meine Grundschullehrerin hat energisch bei meinen Eltern darauf gedrungen, dass ich zur Schule gehe. Ich habe also beides gemacht: Schule und auf dem Feld geholfen. Dieser Ehrgeiz hat mir nicht geschadet.“ Und die Eltern seien dann sehr stolz gewesen, da er als einziger aus dem Viertel auf eine Universität ging. Zunächst studierte er in der Türkei Politik und Agrarwissenschaften, in Deutschland wurde er 2002 zu einem landwirtschaftlichen Thema promoviert. Inzwischen sind Natur- und Verbraucherschutz seine politischen Schwerpunkte.

Seine Hauptfigur im Roman, Yunus, trinkt nicht nur gern Wein, er spricht auch gern darüber. Sein bester Freund lässt sich davon berauschen: „Es war fast ein kleines Wunder, dass Yunus immer wieder mit Hingabe erzählen konnte über den Wein, den sie gerade tranken.“ Das Getränk führt ihn sogar erneut mit der Frau zusammen, der er flüchtig in der S-Bahn begegnet war, einer Spanierin. In der Gegend, wo Altuğ aufwuchs, ist das Klima sehr günstig für den Weinbau. „Für mich hat Wein auch etwas Mystisches“, sagt er, „ich verbinde ihn im Buch mit der Melodie. Und die führt Yunus zur Suche nach den Wurzeln. Das ist ein wichtiges Motiv im Roman.“

Er habe ihn im Kopf schon fertig gehabt, bevor er sich ans Schreiben machte. Dann aber brauchte es doch viel Zeit. „2015 habe ich angefangen. Ich saß in den Urlauben, Feiertagen und Wochenenden daran und so manche Nacht. Ich bin ja kein Schriftsteller, das war auch ein Lernprozess.“ Dabei hat er es sich schwerer gemacht als nötig. Hinten im Buch steckt ein Hinweis, dass es auch auf Türkisch erhältlich sei, als „Endülüs... Kayip Sarki“. Abschnittsweise schrieb er, mal an der einen, dann an der anderen Fassung. Dann sei es manchmal nötig geworden, etwas zuvor Notiertes wieder zu ändern, weil es sich durch Nuancen in der anderen Sprache so ergab. „Ob ich mich nochmal auf so etwas einlasse, stelle ich sehr in Frage.“ Sollte er gerade geseufzt haben, wurde das vom Flügelschlagen der Schwäne vorm Urban-Krankenhaus übertönt.

Turgut Altuğ: Ein Film als Kulturschock

Wir sind zügig auf dem Rückweg. Kommen uns Leute in Gruppen entgegen, weicht Altuğ aus. Abstand halten lautet das Gebot unserer Gegenwart; er bleibt auch während des Gesprächs über sein Buch Politiker. Oder er ist einfach ein politischer Mensch. Er erzählt, dass er Vorbehalte hatte, als er nach Deutschland kam. Ein mehrfacher Kulturschock lag hinter ihm. Mit 17 hatte er das Elternhaus verlassen. „Damals habe ich das erste Mal in meinem Leben telefoniert, in Ankara. Und zu der Zeit sah ich im Kino einen Film über Nazi-Deutschland und den Holocaust.“ Das war „Der gewöhnliche Faschismus“, ein Dokumentarfilm des sowjetischen Regisseurs Michail Romm, der analysierte, wie so viele Menschen Hitler folgen konnten, Verbrechen begingen oder duldeten. „Ich habe mich geschämt, Mensch zu sein. Ich war geschockt. Nach dem Film schwor ich, mein Leben dafür einzusetzen, Antisemitismus, Faschismus und Rassismus zu bekämpfen. Doch mein Weg hat mich nach Berlin geführt, ins Land der Täter. Mich ärgert, dass wir jüdische Einrichtungen immer noch schützen müssen. Dass Antisemitismus immer noch stark vorhanden ist in Deutschland. Das beschämt mich.“

Das hat nicht direkt mit dem Roman zu tun. Er spricht darüber, ohne danach gefragt worden zu sein. Es ist ihm wichtig. Wenn er beim Spaziergang sagt, er wollte auch „ein Statement setzen gegen Antisemitismus, Homophobie und Intoleranz“, macht er es im Buch nicht plakativ. Nur manchmal stört eine umständliche Formulierung. Etwa wenn Yunus einem griechischen Studenten gegenüber, der „in der LGBT-Szene aktiv“ sei, „wegen seines kulturellen Hintergrundes“ besonders fair sein will. Turgut Altuğ versucht sonst eher, Zwischentöne einzufangen, lässt seine Figuren rätseln, warum Verliebtheit nicht zu steuern ist, oder wie es kommt, dass ein Lied aus der Kindheit einen Erwachsenen noch zu berühren vermag.

Der Roman lebt von europäischen Ideen, jungen und alten. Er zeigt türkisch-deutsche Beziehungen, die mehr als hundert Jahre zurückliegen, zu einer Zeit, als in Deutschland der Kaiser gestürzt wurde und man sich in der Türkei nach Europa orientierte. Einige Formulierungen, auch die Anrede in den Briefen auf der historischen Ebene, hat der Autor in der deutschen Fassung auf Türkisch gelassen, aber mit Fußnoten erklärt. Ihm fällt auf, wie wenig selbstverständlich das Türkische, nach über 60 Jahre türkischer Einwanderung, für deutsche Leser ist, während in Romanen, die in Frankreich oder England spielen, problemlos französische oder englische Wörter einfließen könnten. Diese Ungerechtigkeit beobachte er auch im Alltag: „Wenn ich mich in der U-Bahn auf Türkisch unterhalte, werde ich anders angeschaut, als wenn ich Spanisch spreche.“

Hier in Kreuzberg, wo die Leute in allen möglichen Sprachen reden, mag man das kaum glauben. Turgut Altuğ freut sich jedenfalls, dass inzwischen viele türkeistämmige Politikerinnen und Politiker im Bundestag und in den Landesparlamenten sitzen und der Sohn einer türkischen Gastarbeiterfamilie Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft geworden ist. Natürlich auch, weil er derselben Partei angehört wie er. Aber das gehört zur Politik, die schon auf den Autor wartet, wenn er jetzt wieder auf sein Fahrrad steigt.