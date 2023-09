Mit der Erinnerung an seinen Sohn beginnt das PEN-Zentrum Deutschland die Meldung vom Tod des Schriftstellers und Journalisten Dawood Siawash. Am 7. November 2020 war Yama Siawash in Kabul durch eine Autobombe ermordet worden. Es war, so heißt es, ein gezielter Anschlag auf den jungen Journalisten, der, wie sein Vater, über Missstände und Korruption in seinem Land aufklärte. Nun ist auch Dawood Siawash tot. Er starb im Exil in Deutschland, in Fürth. Der Nachricht beigegeben sind seine Zeilen: „Haltet im Blumenregen von morgen/ Die Erinnerung an Yama wach, ihr Lieben.“

Dawood Siawash wurde am 5. Juni 1955 in Kapsia, Afghanistan geboren, er arbeitete als Schriftsteller und Journalist. „Mit Afghanistan verbindet uns das Bild von Krieg und Terror“, schreibt Astrid Vehstedt, Vizepräsidentin des PEN Deutschland. „Dawood Siawash gehörte zu denen, die ihrem Land eine andere Stimme gaben: eine Stimme des Friedens, der Menschlichkeit und der Künste als Gegenentwurf zu Gewalt und Zerstörung.“

Nach dem Attentat auf den Sohn geflohen

Dawood Siawash hat für mehrere Zeitungen geschrieben, er beschäftigte sich mit dem aus Afghanistan stammenden Sufi-Gelehrten Dschalal ad-Din ar-Rumi (1207–1273) und vermittelte Kindern dessen Werk. Astrid Vehstedt weiter: „Diejenigen, die ihn kennenlernen durften, erlebten einen ganz besonderen Menschen. Die Frage nach dem Warum von Krieg und Unmenschlichkeit trieb ihn zeitlebens um.“

Nicht lange nach dem Attentat auf den ältesten Sohn Yama floh die Familie über Indien nach Deutschland. Dawood Siawash fand hier Hilfe durch das Writers-in-Exile-Programm des PEN. 1999 mit Unterstützung des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien geschaffen, bietet es Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die in ihren Herkunftsländern verfolgt werden, einen maximal dreijährigen Aufenthalt. Sie erhalten ein Stipendium, eine möblierte Wohnung und Ansprechpartner, die ihnen im Alltag helfen. Astrid Vehstedt schreibt, dass Dawood Siawash auf der PEN-Tagung im Mai in Tübingen ein Gedicht für seinen Sohn vorgetragen habe. Und noch am 23. August sei er, in guter Verfassung, im Schloss Bellevue bei einem Empfang des Bundespräsidenten in Berlin gewesen.



Seit dem Abend des 17. September galt Dawood Siawash als vermisst. Am Donnerstagmorgen meldete die Polizei, am Mittwoch die Leiche des Vermissten gefunden zu haben. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen fanden sich bislang nicht. Dawood hinterlässt seine Frau und fünf Kinder.