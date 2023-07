„Ohne mich“ von Esther Schüttpelz: „Hier, friss, trink, ertrink in meinen Tränen“

Mit dem Geräusch eines sich drehenden Schlüssels und dem Betreten einer einsamen Wohnung beginnt das neue Jahr. Esther Schüttpelz geht in ihrem Roman „Ohne mich“ auf eine dreifache Reise. Die Ich-Erzählerin ist gerade frisch getrennt von ihrem Ehemann, der hier namenlos bleibt. Nach und nach wird sie sich ihrer unter dumpfem Schmerz begrabenen Gefühle bewusst und geht den Gründen hinter der Trennung nach, die sie vor sich selbst verborgen hat. Zugleich ist sie am Ende ihres Jurastudiums angelangt. Sie beginnt ihr Referendariat als Staatsanwältin, doch die Robe, „dieser stattliche Fetzen Staatsgewalt und Bürgerlichkeit“, verdeckt kaum ihr Unbehagen über die empfundene Inkompetenz. Ein dritter Weg führt die Erzählerin durch mehrere Versuche, mit Alkohol, Sex und Drogen ihre unerträglich klare, sezierende Weltsicht abzumildern, Mitgefühl herzustellen, vor allem mit sich selbst.

Esther Schüttpelz liefert eine reduzierte Erzählung mit wenigen, treffenden Dialogen. Sie folgt einzelnen Gedanken, betrachtet und beleuchtet sie, und in manche Szenen taucht sie mit den gerade nötigen Details tiefer ein. So schildert sie ihre große, bunte, wilde Studentenhochzeit im Schrebergarten, wo sie „Tomaten und Salat anpflanzte und auch gemüseförmige Hirngespinste von privater Idylle und Sicherheit“.

Poetisch-ordinärer Stil

Widersprüche lässt sie dabei oft stehen, nachgeschobene Bemerkungen kontrastieren mitunter das zuvor Geschriebene erheiternd, erhellend, lakonisch, böse. So beschreibt sie die Ehe zwischen ihrer „latent alkoholabhängigen Wenigkeit und dem drogenaffinen Nichtselbst des Ehemannes“, die dennoch gemeinsam „der Sinnlosigkeit trotzen wollten, der Unverbindlichkeit, den berüchtigten tausend Optionen“. Der Ehemann trotzte seiner Depression und die Erzählerin ihrem sachlichen Herzen. Dieses „sachliche Herz“ ist auffallend: „Du kannst das vielleicht verstehen, so wie du immer alles verstehen kannst, aber Gefühle wollen gefühlt werden“, wirft der Ehemann ihr vor. Die Erzählerin will nur wissen, in welche Gedanken sich ihre Gefühle übersetzen lassen, danach lösen sie sich auf.

Den Stil der 1993 geborenen Autorin, die selbst Jura studiert und kurzzeitig als Rechtsanwältin gearbeitet hat, bevor sie dem Klappentext zufolge „ernsthaft“ – nämlich Prosa und Songtexte – zu schreiben begann, kann man poetisch-ordinär nennen. „Hier, friss, trink, ertrink in meinen Tränen, du Arsch, du Liebe“, ruft die Erzählerin dem Ehemann zu, während „aufgelöste Illusionen den Raum mit Dunst erfüllten“. Ihre juristische Ausbildung stellt sie sich „als Erklimmen eines riesigen gräulichen Haufens Scheiße“ vor.

Was ist ein Gewinnerschatten?

Schließlich erkennt sie ihre wahre Liebe, nämlich die zur Illusion, zur Theorie; und findet ein Ziel: „Ich suche auch einen Platz. Entweder hier, mittendrin, oder am Rand. Und einen Menschen an meiner Hand.“ Man freut sich, dass sie in der Silvesternacht am Schluss des Romans ihren Platz findet, der Ehemann da ist, einen Namen erhält und sie seine Hand nimmt. In Erinnerung bleiben von „Ohne mich“ einige so schöne wie plastische Wortschöpfungen. Oder wüssten Sie, was der „Hebel der Überflussgesellschaft“ ist, ein „Wuttränensatz“ oder ein „Gewinnerschatten“? Und wonach klingt das Geräusch des sich in der Tür drehenden Schlüssels? Finden Sie es heraus!



Esther Schüttpelz: Ohne mich. Roman. Diogenes, Zürich 2023, 208 Seiten, 22 Euro