„Der Aufbruch“: Ein neuer dystopischer Roman von Dmitry Glukhovsky

Dmitry Glukhovsky, fotografiert in Berlin im vergangenen Jahr. Er kann nicht mehr nach Russland zurück. Ihm wird in Abwesenheit der Prozess gemacht, weil er angeblich Falschinformationen über die Armee verbreitet. Berliner Zeitung/Markus Wächter

Die Ballerina Katja bekommt die Rolle, von der sie ihr ganzes Leben geträumt hat. Das feiert sie zu Hause, indem sie ihre Billie-Eilish-CD auflegt, „eine Raubkopie, vor zehn Jahren gebrannt, als man noch die Geräte dazu hatte“. So geschickt gibt Dmitry Glukhovsky einen Hinweis auf die Zeit, in der sein neuer Roman spielt. „Nach fast zwei Jahrzehnten Blockade gibt es in Moskowien nur noch Technik aus russischer Produktion – also Militärtechnik, für normale Menschen nutzlos und unerreichbar.“ Mit „Der Aufbruch“ liegt jetzt der zweite Band von Glukhovskys Zyklus „Outpost“ auf Deutsch vor, im vergangenen Jahr auf Russisch fertiggestellt.

Der Autor, der berühmt wurde durch die dystopische „Metro“-Trilogie, der 2018 mit „Text“ einen raffinierten technologiekritischen Gegenwartsroman veröffentlichte und zuletzt die satirisch-märchenhaften „Geschichten aus der Heimat“, wendet sich nun also wieder der Science Fiction zu. Doch vieles in diesem Roman entspricht nicht den üblichen Regeln des Genres, weil es nicht nur eine Zukunft herbeifantasiert, sondern sich aus Vergangenheit und Gegenwart bedient: Das macht das Buch so gut und unheimlich.

Wer nicht fühlen will, darf nicht hören

Russland heißt jetzt Moskowien und ist auf das Territorium westlich der Wolga reduziert. Es regiert wieder ein Zar, der Gehorsam einfordert wie seine Vorgänger aus der Zeit vor der Oktoberrevolution. Wie einst gibt es bei der Armee Kosaken, mit einem veralteten Dienstgrad wie den Jessaul und Unterjessaul. Doch so, wie das Staatsoberhaupt über die Meinung im Lande herrscht, wie es bewundert und gefürchtet ist, lässt das auch an die Gegenwart denken.

Dmitry Glukhovsky hat sich hier zudem eine besonders schreckliche Waffe ausgedacht, wie eine Kombination aus psychologischer und biologischer Kriegführung: Die tödliche Infektion verbreitet sich über Worte. Wer hört, was die Kranken sagen oder rufen, wird direkt befallen. „Teufelsgebet“ wird die Waffe von Kritikern genannt, „sie treibt die Menschen in den Wahnsinn“. Diese fallen dann übereinander her. Für die Verteidigung kehrt der Autor das hässliche Erziehungssprichwort „Wer nicht hören will, muss fühlen“ um. Wer nicht getroffen werden will von der Seuche, darf nicht hören. Und deswegen greifen die Leute in der Selbstverteidigung zu drastischen Maßnahmen.

Die Geschichten zweier Paare

Was aber soll Katja tun, deren Geliebter vom Zaren ausgesandt wurde, beim Außenposten des Reichs Jaroslawl nach einer Truppe Kosaken zu suchen? Als Tänzerin ist sie auf ihr Gehör angewiesen. Katjas und Lissizyns Geschichten beginnen gemeinsam, bewegen sich auseinander und wieder aufeinander zu. Parallel dazu brechen zwei andere Figuren, Michelle und Jegor, von Jaroslawl aus Richtung Moskau auf. Zart begegnen sie sich mit einem Kuss, „der Jegor statt mit Lust mit strahlendem Glück erfüllt“, bald werden sie als Abtrünnige von zombiehaften Personen verfolgt, und Jegor wird sich auf grausame Weise gegen Michelle wenden. Der Roman ist schnell und drängend erzählt.

Die Waffe lässt sich leicht als schrilles Bild für das Russland unter Putin entziffern. Es ist die Lüge, die sich verbreitet in einem Land, in dem Krieg nur „Spezialoperation“ genannt werden darf, in dem die unabhängigen Medien geschlossen und Kritiker wie Alexei Nawalny in Lager verbannt werden. Zielt Ideologie normalerweise nur in die Köpfe, im schlimmeren Fall in die Seelen der Menschen, schildert Glukhovsky hier körperliche Auswirkungen gespenstisch deutlich.

Dmitry Glukhovsky: Outpost – Der Aufbruch. Roman. Aus dem Russischen von Maria Rajer, Jennie Seitz. Heyne, München 2023, 448 Seiten, 22 Euro