Tarjei Vesaas: „Der Keim“: Dieses Buch rührt an große Fragen

Erst sind hier nur Andeutungen, diffuse Gefühle, in der Natur herrscht eine Ruhe, die beunruhigend ist, es „sticht“ in die friedliche Szene, es kommt „von außerhalb“. Im Schweinestall drängeln sich die rosa Ferkel um die Zitzen der fetten Sauen, abseits suhlt sich der hässliche Eber im Schlamm. Ein junges Mädchen sitzt dabei und passt auf. Es hat eine Aufgabe, es kennt sich aus. Die kleine Insel ist seine Heimat, ein Paradies. Aber das Mädchen denkt: „Ich bin nicht glücklich.“ Ist das Melancholie? Depression? Fesselnd ist das, und erscheint wie ein früher existentialistischer Roman.

Tarjei Vesaas (1897–1970), bäuerlicher Herkunft, debütierte in den Zwanzigern. Seine realistische Prosa war immer symbolistisch geprägt: Was treibt den Menschen an, was geht in seinem Innern vor sich? Vesaas will Verborgenes offenlegen, aber seine Bücher sind nicht okkult, sondern analytisch. Der Roman „Kimen“, der hier neu übersetzt vorliegt (die erste Übersetzung 1964 bei Benziger hieß „Nachtwache“), erschien 1940; ein halbes Jahr zuvor war Norwegen von der deutschen Wehrmacht besetzt worden.

Parallelen zu Knut Hamsun

1892 geht in Hamsuns „Mysterien“ ein Fremder in einem Städtchen an Land und stellt das dortige Leben auf den Kopf. Auch im „Keim“ landet ein Mann „von außerhalb“ auf der kleinen Insel und bewirkt in kürzester Zeit eine Katastrophe; Zuwanderung ist anscheinend nicht immer eine Bereicherung. Andreas, der junge Mann, hat Charisma, eine unerklärliche Anziehungskraft, „wie kam das, dass man ihm nachlief wie verzaubert?“ Doch ist er seelisch angegriffen. Warum, wird ein bisschen nebenher erzählt: Er musste die Explosion in einer Chemiefabrik miterleben, er ist traumatisiert. Nun sucht er „Stille und Frieden und Grün“. Auf der Insel hat er all das gefunden.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Doch das ist ein Trugschluss. Kaum ist er da, bricht ein völlig rätselhaftes Massaker unter den Schweinen aus, zwei Sauen gehen blindwütig aufeinander los, fressen ihre eigenen Jungen und stürzen in einem Brunnen zu Tode. Andreas erlebt es mit und irrt dann über die Insel, taucht mal hier, mal da auf, bis er Inga begegnet, die sich ausgerechnet in ihn, den interessanten Fremden, aber geistig Kranken, verguckt. „Das junge Mädchen ist dem Untergang geweiht“, steht da so erbarmungslos wie ergreifend.

Was darf der Mensch?

Die seltsamste Figur des Romans, Kari Nes, die Mann und Söhne auf See verlor, Todesbotin, Rachegöttin, Vermittlerin, Mahnerin in einem, meldet die Untat. Der Mörder wird gejagt, die Inselbewohner stacheln einander auf, sie sehen ihr auf Gemeinsinn beruhendes Dasein in Gefahr. Ihr Anführer ist Rolv, Ingas Bruder. Der Mörder wird von der Menge erschlagen – ein Lynchmord, eine Affekttat? Große Fragen: Ist ein Gewaltverbrechen, im Wahn verübt, zu sühnen? Wie weit geht familiäre Bande? Was darf der Mensch? Was bedeuten Schuld und Reue, Verantwortung und Gewissen? Der Roman bietet Katharsis, aber keinen Trost.

Dieses Buch hat alle Zeichen von Vesaas’ Kunst: die einfache Komposition, die verdichtete Sprache, die stilisierte Szenerie. Das ist meisterhaft, das ist faszinierend – und vermittelt zugleich den Eindruck eines Versuchs. Ein Fragment ist es nicht, der Roman ist vollendet, aber nicht vollkommen; manchmal nur Begriffe, Notizen, angetippte Charaktere. Aber Vesaas’ Prosa ist einzigartig, „Der Keim“ ein gewissermaßen vollendeter unvollkommener Roman.



Tarjei Vesaas: Der Keim. Aus dem Norwegischen von Hinrich Schmidt-Henkel. Mit einem Nachwort von Michael Kumpfmüller. Guggolz, Berlin 2023. 234 Seiten, 24 Euro