Es hat einen symbolischen Gehalt, dass die Pferde von Elberfeld, die im Bewusstsein der Großmutter – vor allem durch Maurice Maeterlincks „Der fremde Gast“ und die Verschlingungen von Psychologie, Wissenschaft und Okultismus – eine so große Rolle spielten, jetzt bei Clemens J. Setz wieder auftauchten. Sie sind zu anregend, zu ungereimt und zu sehr mit Sprache verbunden, um seiner Aufmerksamkeit auf Dauer zu entgehen, und sie warten ohnehin wie jedes wirklich interessante einstige Trendthema auf jeweilige Wiedervorlage.

Die Wiedervorlage in der Rede, die der 38-jährige Österreicher nun angesichts der Verleihung des Georg-Büchner-Preises im Staatstheater Darmstadt hielt, war von Zartheit geprägt, der Zartheit (und zarten Ironie), wie Sprache als Verständigungsmittel funktionieren kann, wie Missverständnisse poetisch sein können, wie Bescheidenheit in der Kommunikation kein Nachteil sein muss, sondern vielleicht sogar in den Kern der Poesie führt.

Setz ging von dem dressierten Pferd in der Jahrmarktszene im „Woyzeck“ aus, „es kann rechnen und kann doch nit an de Finger herzählen, warum? Kann sich nur nit ausdrücke, nur nit explizieren, ist ein verwandelter Mensch!“ Das habe ihn immer fasziniert, erst 2018 sei er dann auf Karl Kralls Buch „Denkende Tiere“ (1912) gestoßen, in der die mittels Klopfzeichen Rechenergebnisse und Buchstaben kommunizierenden Pferde, mit denen Krall arbeitete, vorgestellt wurden. Ihnen überließ Setz das Feld, und ihren ulkigen, von Krall liebevoll interpretierten Äußerungen.

Denn Krall wurde hier nicht als Betrüger dargestellt, sondern als Mensch, der versucht, seine Pferde zu verstehen. Verständigung ohne Zuneigung und Entgegenkommen ist ein Ding der Unmöglichkeit und bloß komisch. Darum lachen wir so oft, aber Krall und Setz lachten nicht. Setz folgt Krall mit der Vorbehaltlosigkeit des Ungläubigen, der aber weiß, dass es Dinge zwischen Himmel und Erde gibt und dass Verständigung kein eindeutiger Vorgang ist.

Kralls Zugewandtheit zu seinen wahrlich in die Welt geworfenen Pferden, so Setz, lehre auch, wie „man dieses seltsam entrechtete Volk, nämlich die von uns erfundenen sogenannten ,literarischen Figuren‘ behandeln sollte“. Woyzeck, zum Mörder geworden und vor seinem gewissen Untergang, bittet den Jungen Karl darum, seinem Söhnchen (jetzt Halbwaise, bald Waisenkind) einen Lebkuchen zu kaufen. Woyzeck kann nichts mehr tun, aber das kann er noch. „In der Tat ist es genau dieses Recht, nämlich den Geschöpfen, die nichts oder noch nichts von der mörderischen Welt ahnen, eine Freude zu machen, das sich auch der gute Karl Krall herausnahm. Ihm stand es zu. Und auch wir wollen es uns bewahren, so gut wir können, bis in die kommenden Kriege hinein.“