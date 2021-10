Berlin - Eine unglaubliche, aber wahre Geschichte: 1940 meldet sich der polnische Offizier Witold Pilecki bei seinem Vorgesetzten mit dem Plan, sich in das Konzentrationslager Auschwitz einschleusen zu lassen. Er will herausfinden, was in dem abgeschotteten, geheimnisvollen „Gefängnis“ eigentlich geschieht, und zugleich den Widerstand der Insassen organisieren, ihre Befreiung. Ein Himmelfahrtskommando: Am 19. September 1940 mischt sich Pilecki bei einer Razzia in Warschau unter die Menschen auf der Straße und wird zusammen mit 2000 Zivilisten von den Deutschen gefangen genommen. Nach zwei Tagen der Folter in einer Baracke der Wehrmacht schickt man die Überlebenden nach Auschwitz.

Die Unterwanderung von Auschwitz

Eben hier setzt der Comic „Rapport W“ des französischen Zeichners Gaétan Nocq ein: Unter einem strahlend blauen, spätsommerlichen Himmel fährt ein Zug durch das südliche Polen. Die Blätter sind noch nicht gefallen, die Felder und Wiesen noch grün. In einem der Güterwaggons stehen dicht gedrängt Männer. Sie haben Hunger, sind verängstigt, wissen nicht, wohin die Reise geht. Unter ihnen ist auch Witold Pilecki, der jetzt Tomasz Serafinki heißt. Der Zug hält an. Die Tür wird aufgerissen. Hunde stürzen sich auf die Männer. SS-Schergen prügeln auf sie ein. Ein Uniformierter fordert zur Flucht auf, ein Mann läuft los, nur um kurz darauf erschossen zu werden. Und weitere zehn Männer – wegen „Fluchthilfe“.

Splitter Das Buch Gaétan Nocq: Rapport W. Freiwillig als Häftling in Auschwitz.

Aus d. Frz. v. Marcel LeComte.

Splitter-Verlag, Bielefeld 2021.

264 Seiten, 35 Euro

Die spätsommerliche Landschaft ist verschwunden, wir sehen nur noch schwarz-blaue Umrisse, Stiefel, Helme, Gewehre, tote Leiber und die gefletschten Zähne der Hunde. Ein zerfetztes Bild. Weißer Hintergrund, so weiß und kalt, dass er sich jetzt mit Blut füllen müsste, mit einem warmen Rot. Aber Gaétan Nocq verweigert dieses naheliegende, bereits in jedem von uns fertige Bild des Grauens – eine Zurückhaltung, die sich im weiteren Verlauf seiner Bildergeschichte noch bewähren wird. Der Betrachter möge also seine Splatter-Version hinzufügen, auch als sich die Hunde über die Leichen hermachen … Die Häftlinge werden in Fünferreihen in das Lager gebracht. Über dem Eingangstor steht „Arbeit macht frei“.

Splitter Ein zerfetztes Bild: Hier muss sich der Leser die einzelnen Momente zu einem Ganzen fügen.

Der „Rapport W“ ist der authentische Bericht des einzigen bekannten Menschen, der freiwillig als Häftling ins KZ Auschwitz ging. 945 Tage lebte Pilecki in der Hölle. Geschickt knüpfte er ein Netz von Agenten, es sollten an die 1000 werden: die Związek Organizacji Wojskowej (Vereinigung militärischer Organisationen). Kassiber wurden verschickt – bereits 1940 informierte er die westlichen Alliierten der Anti-Hitler-Koalition und 1941 die polnische Exil-Regierung in London über die Gräueltaten der Nationalsozialisten im Lager. Er war einer der ersten, die über die Umwandlung von Auschwitz in ein Massenvernichtungslager berichteten, etwa über den beginnenden Einsatz der Gaskammern.

Hingerichtet wurde Pilecki von den Kommunisten

Aber der Befehl für den Aufstand und die dafür nötige Hilfe von außen sollten nie kommen. 1943 floh Pilecki; die Lager-Gestapo war ihm schon auf den Fersen. Noch im selben Jahr schrieb er seine Erlebnisse auf. Der vollständige Text seiner Berichte wurde im Jahr 2000 erstmals in Polen veröffentlicht – 55 Jahre nach dem Krieg. Bis dahin waren sie weitgehend unbekannt. Der Grund: 1948 hatte ihn ein Gericht der Volksrepublik Polen im Zuge der Stalinisierung in einem Schauprozess wegen Spionage zum Tod verurteilt und kurz darauf hinrichten lassen. Erst nach Ende des kommunistischen Regimes wurde Pilecki 1990 rehabilitiert und zum Helden erklärt – 2013 sogar posthum zum Oberst befördert.

Spliter Das Orchester von Auschwitz: Immer wieder überrascht der Comic mit starken Farbakzenten.

Gaétan Nocq hätte mit seiner Adaption des „Rapport W“ leicht scheitern können. Denn er riskiert einiges, wenn er den ästhetisch zumeist aus schwarz-weißem Todernst bestehenden Auschwitz-Komplex um Farbigkeit und Lebhaftigkeit erweitert, um Action- und Thriller-Momente. Sein Held Witold Pilecki ist ein Superheld, ein in seinem Mut alle überragender Mann. Auch wenn seine Mission ohne den erhofften Erfolg bleibt, trägt er doch einen Moment der Hoffnung in die von aller Hoffnung verlassene Todesmaschine mit ihren ständig rauchenden Krematorien und Gaskammern. Pilecki ist eine bis heute quälende Erinnerung daran, was möglich gewesen wäre: Auschwitz als Ort der Selbstbefreiung?

Niemals setzt der Comic auf billige Effekte oder Klischees

Ein skandalöser Gedanke, um den Nocqs Comic da kreist. Der Zeichner will wachrütteln, uns soll in der Gedenkroutine bloß nicht langweilig werden. Er spielt mit der Größe der Panels, keine Seite gleicht der anderen, ein hochdynamisches, kontrastreiches Geschehen aus kleinteilig und großzügig aufgeteilten Flächen. Und Nocq spielt mit den Farben, hebt die Natur rund um das Konzentrationslager hervor, mal kalt und feindselig, aber auch hell und hoffnungsfroh – eine originelle Idee, um Stimmungen zu erzeugen. Seine mal kraftvollen, dann wieder verwaschenen Bleistiftzeichnungen taucht er in Rot, Pink, Mauve oder Ocker. Sfumato-Effekte schaffen immer wieder unheimliche Szenen …

Spliter Neblig, trübe: Der Sfumato-Effekt wird durch weiche, verschwimmende Umrisse erreicht.

Das ist souveräne Handwerkskunst. Nocq hat sie schon bei seinen anderen, immer noch nicht ins Deutsche übersetzten Comics „Soleil brûlant en Algérie“ (2016, Brennende Sonne in Algerien) und „Capitaine Tikhomiroff“ (2018, Kapitän Tichomiroff) gezeigt, schwere Stoffe jeweils, hier die russische Oktoberrevolution, dort der französische Algerienkrieg. Niemals setzt Nocq auf billige Effekte oder Klischees. In „Rapport W“ zeichnet er leidende, gequälte Menschen, aber verweilt nicht auf abgemagerten Körpern oder Gesichtern, er vermeidet Blicke, ergötzt sich nicht am Leid: Er rückt seinen Figuren keinen Augenblick zu nahe und maßt sich also auch keine einfühlende Nähe zum unvorstellbaren Grauen an.

Unbedingt erwähnenswert ist noch das ausführliche Nachwort von Isabelle Davion. Die Historikerin an der Pariser Sorbonne Université erläutert sehr anschaulich die Tragik Pileckis, in einem Satz gesagt: Als die Deutschen am 1. September 1939 Polen überfielen und sofort mit der Verfolgung der polnischen Intelligenz begannen, gründete Pilecki mit anderen die Untergrundbewegung „Geheime Polnische Armee“ – doch warteten er und seine Mitstreiter bis zuletzt vergeblich auf einen Entlastungsangriff der Alliierten und wurden dann auch noch Opfer der Kommunisten. Eine Geschichte aus dem Jahrhundert der „ideologischen Weltbürgerkriege“ – in ihrer Absurdität kaum zu begreifen.

Erst im vergangenen Jahr zeigte das Institut Pilecki – das als unabhängige Forschungseinrichtung dem polnischen Kultusministerium untersteht und sich unter anderem der Totalitarismusforschung widmet – in seiner Berliner Dependance eine Ausstellung über ihren Namensgeber Witold Pilecki. Dem jetzt erschienenen Comic von Gaétan Nocq ist eine große Leserschaft zu wünschen: Diese Geschichte muss gehört werden!