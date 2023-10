„Der Spalt verläuft nicht zwischen Juden und Arabern“

Am Dienstag und Donnerstag hätten die Deutsch-Israelischen Literaturtage in Berlin stattgefunden. Wir sprechen mit der Historikerin Dr. Tamara Or, der Geschäftsführenden Vorständin der Stiftung Deutsch-Israelisches Zukunftsforum, die das Programm mit entwickelt hat. Sie sagt, die Menschen in Israel brauchen jetzt die internationale Unterstützung, nicht nur ganz still in Gedanken, sondern lautstark und tatsächlich.

Frau Or, Sie hätten am Dienstag zur Eröffnung die Deutsch-Israelischen Literaturtage eröffnet, Sie haben sicher schon eine Rede vorbereitet, wie sehen Sie jetzt die Absage der Begegnung?



Tamara Or: Ich hatte das Wochenende für die Rede vorgesehen, aber nun ist alles anders. Die Dimension der Angriffe zeigt: Der 7. Oktober ist eine Zäsur für die israelische Gesellschaft. Seit Samstagfrüh sind wir mit so vielen in Israel, mit denen wir persönlich und beruflich in unseren Netzwerken und Parteiorganisationen verbunden sind, im Gespräch. Überall sind Menschen, die Angehörige verloren haben, die Verletzte kennen. Wir haben gerade die Nachricht von einem Jugendlichen erhalten, der Teil eines unserer Projekte war, dass er in Sderot ermordet wurde. Diese Nachrichten reißen nicht ab.

Sie und Ihre Kollegen sind also so direkt betroffen, dass man nicht allgemein denkt: Es sind so viele in diesem Land, sondern weiß, wer tot ist?



Israel ist ein kleines Land, und dort sind hunderte Menschen brutal ermordet worden, es sind tausende verletzt. Wenn der Kontakt so eng ist wie bei unserer Stiftung, die direkt in beiden Ländern arbeitet, ist das ist so nah, dass jeder von uns jemanden kennt, der direkt betroffen ist.

dpa Zur Person Dr. Tamara Or ist seit 2016 Geschäftsführende Vorständin der Stiftung Deutsch-Israelisches Zukunftsforum. Sie studierte Judaistik und Geschichtswissenschaften an der Freien Universität Berlin und der Hebräischen Universität Jerusalem und forschte an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Die Attacken treffen Israel zu einer Zeit der Spaltung. Gerade junge Menschen und Intellektuelle waren seit Wochen auf der Straße, um gegen die Regierungspolitik zu protestieren, gegen den Umbau der Justiz.



Wir beschäftigen uns als Stiftung mit Demokratieförderung in beiden Ländern – und dafür sind das hier wie dort gerade herausfordernde Zeiten. Israel hat eine rechtsextreme Regierung und auch in Deutschland haben rechtsextreme Kräfte und Parteien erschreckenden Zulauf. Im Gegensatz zu Deutschland gehen in Israel aber tausende Menschen jede Woche auf die Straße, um für demokratische Werte zu demonstrieren. Im Angesicht der brutalen Morde ist gerade aber nicht der Rechtsextremismus in beiden Ländern das Thema. Für die Ermordung hunderter Menschen und für das unermessliche Leid tausender Menschen vor Ort, trägt allein die Hamas und ihre Unterstützer Verantwortung. Der Hauptgrund für diese Verbrechen liegt nicht in der Regierungsführung Israels begründet, sondern in der menschenverachtenden und antisemitischen Ideologie der Hamas und ihrer Unterstützer.

Und was kann da jetzt Literatur tun?



Wir haben bewusst Autor:innen ausgewählt, die sich auch in ihren Werken mit aktuellen politischen Themen auseinandersetzen. Mit dem Krieg in der Ukraine, der Klimakrise, Fragen nach Zugehörigkeit und Ausgrenzung. Niemand konnte sich bei der Planung der Literaturtage denken, mit welchen Grausamkeiten die Menschen in Israel konfrontiert sind. Hunderte Menschen in Israel sind brutal ermordet worden, viele Familien fürchten um die Leben ihrer Angehörigen, die nach Gaza verschleppt wurden, die Krankenhäuser können die tausenden Verletzten kaum behandeln, Rettungskräfte sind rund um die Uhr im Einsatz. In dieser Situation kann es kein „Weiter so“ geben. Wir werden die Literaturtage hoffentlich im Frühjahr nachholen.

Ich habe im Vorfeld der Veranstaltung gesagt, dass es wichtig ist, dass wir Worte finden, auch wenn es uns die Sprache verschlägt. Die Menschen in Israel brauchen jetzt unsere Unterstützung, nicht nur ganz still in Gedanken, sondern lautstark und tatsächlich. Wir sollten und müssen uns jetzt solidarisch mit den Menschen erklären, die unmittelbar von diesen Gewaltverbrechen betroffen sind. Wir haben den Literaturtagen, die wir als Kooperationspartner mit und auf Initiative der Heinrich-Böll-Stiftung durchführen konnten, das Thema „Mit offenen Augen“ gegeben. Wir würden uns freuen, wenn viele Menschen jetzt auch lautstark ihre Solidarität bekunden.

Sollten sich denn die Israelis zusammenschließen und auch hinter der eben noch kritisierten Regierung stehen?



Es geht jetzt nicht um eine Befürwortung oder Ablehnung der Regierung. Es geht zunächst einmal darum, die Gewalt zu beenden. In dieser Stunde, wo wir sprechen, fliegen weiter Raketen auf Israel und Terrorgruppen sind nach wie vor im Land aktiv. Auch wir in Deutschland haben jetzt eine Verantwortung. Ich habe viele persönliche Nachrichten aus Israel bekommen, die sagten: Wissen die Menschen in Deutschland, was wir hier erleben? Und stehen sie jetzt zu uns?

Die Analysen und die Verarbeitung dieser Tage werden sehr lange dauern. Was aber klar ist, ist: dass die Ursache dieses brutalen Angriffs in der menschenverachtenden Ideologie der Hamas und ihrer Unterstützer liegt, die jetzt ihr brutalstes Gesicht gezeigt hat.

Das heißt also, jetzt ist es an der Zeit, die Regierung Israels zu unterstützen?



Ich sage: Jetzt ist es an der Zeit, Solidarität mit den Menschen in Israel zu zeigen. Die menschenverachtende Ideologie der Hamas ist zutiefst antisemitisch und die Morde gelten vor allem jüdischen Israelis, es sind aber auch arabische Israelis und beduinische Familie betroffen. In den Krankenhäusern und bei den Einsatzkräften arbeiten jüdische und arabische Israelis gemeinsam zusammen, um die Verletzten zu versorgen und die Toten zu bergen. Der Spalt verläuft nicht zwischen Juden und Arabern. Der Spalt verläuft zwischen den Menschen, die menschenverachtende Ideologien und Morde ablehnen und den Menschen, die Morde verüben und diese bejubeln.

Da muss ich nachhaken: Es sind die Juden angegriffen worden, Sie wollen weiterhin Versöhnung?



Es sind an diesem Wochenende hunderte Menschen ermordet worden, weil sie Juden und Israelis sind. Über Versöhnung müssen die Menschen entscheiden, die direkt betroffen sind. Mir geht es um den Zusammenhalt in der deutschen und israelischen Gesellschaft. Wir dürfen radikale Gruppen nicht zu Sprechern ganzer Gemeinschaften machen, auch wenn sie das gerne wären. Wir sollten Menschen nach ihren Taten, ihren Worten oder auch dem Unterlassen von Taten beurteilen, nicht auf der Basis ihrer selbst gewählten oder zugeschriebenen Gruppenzugehörigkeiten. Die Hamas hat nicht nur die brutalen Morde an jüdischen Israelis zu verantworten, sondern hält auch alle Menschen im Gazastreifen in Geiselhaft. Sie wird sich die Ermordeten in Israel ebenso zurechnen lassen müssen, wie die unschuldigen Opfer in Gaza, die es in den kommenden Tagen auch geben wird. Wir müssen jetzt alle zusammenhalten, Juden, Muslime, Christen, Israelis und Deutsche – alle jene, die gegen menschenverachtende Ideologien und Gewalt aufstehen und denen lautstark und gemeinsam entgegentreten, die genau diese Gewalt gutheißen.