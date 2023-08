Berlin, Ende der achtziger Jahre. Zwei junge Frauen feiern, tanzen, reisen, verlieben sich – und werden im Osten der Stadt erwachsen. Dann fällt die Mauer, und das Leben der Freundinnen verändert sich in rasender Geschwindigkeit. Simone reist durch die Welt, Anja bekommt ein Kind, heiratet, beginnt zu arbeiten. Sie treiben auseinander und verlieren sich doch nicht. Bis zu dem Tag, an dem Simone für immer geht und Anja zurückbleibt.

Wer war Simone? Und warum hat sie sich das Leben genommen? Auf der Suche nach Antworten unternimmt die Autorin eine Reise zurück in das Leben der Freundin und in ihr eigenes. Sie spricht mit Angehörigen, Freunden und Experten, liest Briefe, Tagebücher und Dokumente – und fasst die Ergebnisse ihrer Spurensuche zu einem Buch zusammen.



Anja Reichs Buch „Simone“ erscheint am 15. August 2023 im Aufbau Verlag. In einem exklusiven Vorabdruck lesen Sie hier, wie alles begann.

Simone (3.v.l.) als Kind mit ihren tschechischen Cousinen und ihrer Tante privat

Geheimnisse in der Familie

Einen Tag vor ihrem Tod rief Simone mich noch einmal an. Das weiß ich genau, denn ich hatte keine Zeit.



Ich stand im Flur unserer Wohnung, das Telefon in der Hand. Mein Sohn rutschte mit seiner Feuerwehr über den Boden, meine Schwester lief mit Getränken an mir vorbei, meine Mutter unterhielt sich mit meinem Vater. Ich beobachtete sie aus den Augenwinkeln.

Es war im Oktober 1996, der vierte Geburtstag meines Sohnes und der achtundfünfzigste meines Vaters. Sie hatten am gleichen Tag Geburtstag, aber noch nie zusammen gefeiert. Meine Eltern hatten sich getrennt, als ich sechs war. Nach der Scheidung durfte ich meinen Vater kaum sehen. Lange wusste ich nicht einmal, wann er Geburtstag hat. Ich wusste vieles nicht über meine Familie. Es gab Dinge, über die man sprach, und Dinge, über die man nicht sprach. Über die Dinge, die mich interessierten, sprach man nicht.

Als mein Sohn geboren wurde, sagte meine Schwester zu mir: Unser Vater hat heute ja auch Geburtstag. Er kam ins Krankenhaus, noch am selben Tag, zum ersten Mal nach der Scheidung sah ich meine Eltern wieder zusammen. Sie standen an dem kleinen gläsernen Bett, in dem mein Sohn lag, und schauten ihn an. Ich dachte, dass es ein Zeichen war, Zeit, die Familie wieder zusammenzuführen.



An jenem Oktobertag sollte es so weit sein. Ich verließ die Redaktion früher als sonst, holte meinen Sohn aus der Kita ab. Um fünf klingelte es an der Tür. Mein Vater. Ich umarmte ihn. Seine Barthaare kratzten. Er roch nach Pfeifentabak.

„Alles Gute zum Geburtstag“, sagte ich.



Er strich mir über die Wange.



„Wie geht es dir?“



„Gut, viel zu tun“, sagte ich und hätte es am liebsten sofort wieder zurückgenommen, weil mir einfiel, wie gerne er viel zu tun gehabt hätte. Sein Institut war vor kurzem abgewickelt worden, mein Vater, ein leidenschaftlicher Chemiker, hatte seine Arbeit verloren und holte, um sich die Zeit zu vertreiben, meinen Sohn einmal in der Woche von der Kita ab, machte Ausflüge ins Naturkundemuseum mit ihm, wie früher mit meiner Schwester und mir.

Simone (Mitte, unten) mit Schulfreundinnen privat

„Opa, Opa!“ Mein Sohn kam angerannt, mein Vater übergab ihm sein Geschenk. Es war eine Videokassette, die mein Sohn schon hatte. Er warf sich auf den Boden und schrie. Meine Schwester sagte, die Kassette könne man doch umtauschen. Meine Mutter nahm meinem Vater die Jacke ab. Ich hätte auch gerne geschrien.



„Alles in Ordnung?“, fragte mein Mann.

Das alles hat natürlich überhaupt nichts mit Simone zu tun. Ich erzähle es nur, weil ich nach Erklärungen suche, warum ich nichts bemerkte, warum mir nichts auffiel, als sie mich anrief. Ich war mit mir selbst beschäftigt, ich hing in der Vergangenheit fest und sah nicht, was in der Gegenwart passierte.



Das Telefon klingelte, kurz bevor wir mit dem Abendessen beginnen wollten, es war eines dieser alten Festnetztelefone, die durch eine Strippe mit dem Hörer verbunden waren. Ich ließ es klingeln, in der Hoffnung, der Anrufer gebe von allein auf. Es klingelte weiter.

Simone führte das Leben, von dem wir immer geträumt hatten, ich das, das mir vernünftig erschien. Anja Reich, Autorin

Mein Mann verlor als Erster die Nerven. Er nahm den Hörer ab. Ich sah ihn reden und lachen. Er schien es zu genießen, die Pause vom Kindergeburtstag, von meinem Familienexperiment. Ich wollte mich gerade zu den Gästen setzen, da hörte ich ihn sagen: „Warte, ich hol sie schnell.“ Er gab mir ein Zeichen. „Simone“, flüsterte er.



Simone!

Wir kannten uns seit unserer Jugend in Berlin-Lichtenberg. Ich war mal mit ihrem Bruder zusammen. Als mit ihm Schluss war, blieben seine Schwester und ich Freundinnen. Das war vor allem Simone zu verdanken. Sie schrieb mir Karten, kaufte mir Geschenke, besuchte mich, manchmal ohne Ankündigung. Stand einfach vor der Tür: groß, schlank, dunkle Haare, mandelförmige Augen, Brauen, die sich über der Nase fast berührten. Wie eine Statue. Ihre Mutter war Tschechin, Simone wurde oft für eine Spanierin oder Südamerikanerin gehalten, sie sprach fließend Spanisch, Russisch, Französisch, tanzte Tango und Salsa, ging zum Schaufrisieren, spielte Gitarre, fuhr mit ihren Eltern nach Ungarn in den Urlaub.

Ich kannte niemanden, dem es in der DDR so gut gegangen war wie Simone, ein Mädchen, das seine Talente ausleben konnte, dem es an nichts fehlte. Ein Ostberliner High-Society-Girl, für das die Mauer genau zum richtigen Zeitpunkt fiel. Simone war zwanzig und startete in ihr neues Leben, als habe sie auf nichts anderes gewartet. Wechselte von ihrer Ostberliner Hochschule an die Westberliner Freie Universität, reiste in den Semesterferien durch die Welt, am liebsten nach Lateinamerika, jobbte als Kellnerin in Cafés und Hotels, lernte ständig neue Leute kennen. Ihr bester Freund war Thomas, der Betreiber der Assel in der Oranienburger Straße, einer berühmten Szenekneipe in Ostberlin.

Simone (2.v.r.) auf ihrer Jugendweihefahrt Mitte der 80er-Jahre. privat

Simone war nur ein Jahr jünger als ich, aber unsere Leben hätten unterschiedlicher nicht sein können. Sie war immer noch Studentin, immer noch Single. Ich arbeitete als Journalistin, hatte einen Mann, einen Sohn, eine Festanstellung, ein Au-pair-Mädchen und seit neuestem auch einen Kater, der meinem Sohn und dem Au-pair-Mädchen Gesellschaft leisten sollte, wenn ich spät von der Arbeit kam.

Simone führte das Leben, von dem wir immer geträumt hatten, ich das, das mir vernünftig erschien. Sie war jung, ich war erwachsen. So kam es mir vor. Ich beneidete sie um ihre Schönheit, ihren Mut, ihre Unabhängigkeit. Sie sagte manchmal, sie hätte auch gern eine Familie wie ich.

Ich bringe mein Leben in Ordnung, Anja“, sagte sie.

Als wir uns das letzte Mal gesehen hatten, vor vier, fünf Wochen, verkündete sie, nach Tschechien zu ziehen. Zu ihrem Bruder. Seitdem hatte ich nichts mehr von ihr gehört. Vielleicht wollte sie meinem Sohn gratulieren, dachte ich, während ich zum Telefon lief. Vor einem Jahr war sie noch vorbeigekommen, mit einer Kindertorte. Oder war das vor zwei Jahren gewesen?

Sie redete gleich drauflos, als hätten wir erst gestern miteinander gesprochen, erzählte mir, dass sie doch nicht zu ihrem Bruder nach Tschechien umziehen werde, sondern bereits neue Pläne habe: Wohnung fertig renovieren, Studium beenden, nebenbei jobben, im Interconti und in einem Bioladen in Schöneberg.



„Ich bringe mein Leben in Ordnung, Anja“, sagte sie. Ich mochte es, wenn sie so war, so überschäumend, so voller Elan. Ich hätte ihr gerne weiter zugehört, aber ich hatte keine Zeit, ich musste mich um meine Gäste kümmern.

„Simone“, unterbrach ich sie, „wir feiern hier gerade Geburtstag.“



Für einen Moment war es still in der Leitung. Dann sagte sie: „Ach so.“



Sie könne ja später noch vorbeikommen, sagte ich, auf ein Glas Wein, wenn die Familie weg sei. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, jetzt, da ich weiß, dass sie nie mehr vorbeikommen wird.

Einen Tag später rief sie noch einmal an. Ich saß an meinem Schreibtisch in der Redaktion. Es war nachmittags gegen drei, halb vier. Ich musste einen Artikel fertig schreiben. Sie fragte, ob ich zu ihr kommen könne, sie wolle mir gern ihre frisch gestrichene Wohnung zeigen. Ob das vielleicht bis nächste Woche Zeit hätte, fragte ich.

Ihr Bruder rief mich an, mit heiserer Stimme. ‚Mone ist tot.‘

Zwei Stunden später nahm sie sich das Leben.



Ihr Bruder rief mich an, mit heiserer Stimme. „Mone ist tot.“



Drei Worte nur, ein Satz. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt, was ich gedacht habe. Vielleicht habe ich nein geschrien, vielleicht flüsterte ich es auch nur. Ich weiß nur, dass die Welt nach diesem Anruf eine andere war.



Ich konnte erst nicht weinen, und dann konnte ich nicht mehr aufhören zu weinen. Zur Beerdigung bin ich zu spät gekommen und zu früh gegangen und seitdem nie wieder auf dem Friedhof gewesen.

Ich machte weiter mit meinem Leben, arbeitete noch mehr, bekam noch ein Kind, zog mit meiner Familie nach New York, lernte neue Menschen kennen, schloss neue Freundschaften, versuchte, Simone zu vergessen, weil in meinen Erinnerungen an sie all die Fragen auftauchten, auf die ich keine Antworten wusste: Warum sollte ich zu ihr kommen an jenem Oktobertag des Jahres 1996? Was wollte sie mir sagen? Was wäre gewesen, wenn ich mir Zeit für sie genommen hätte? Würde sie dann noch leben? Hätte ich sie retten können?

Aufbau Verlag Die Autorin Anja Reich, geboren in Berlin, ist Redakteurin bei der Berliner Zeitung und Buchautorin. Sie war Korrespondentin in New York und Tel Aviv. Für ihre Reportagen erhielt sie den Theodor-Wolff-Preis und den Deutschen Reporterpreis. Sie veröffentlichte mehrere Bücher, darunter: „Der Fall Scholl. Das tödliche Ende einer Ehe“ und „Getauschte Heimat“ (mit Yael Nachshon Levin). Sie lebt in Berlin.

Ich weiß inzwischen, dass das die typischen Fragen und Selbstbeschuldigungen Hinterbliebener sind, die nach Erklärungen suchen. Sie wollen nicht schuld sein oder brauchen die Gewissheit, dass sie schuld sind, weil sie dann wenigstens eine Antwort auf ihre Fragen haben, die ihnen vielleicht etwas Erleichterung verschafft. Ich weiß, dass es manchmal keine Antwort gibt, dass Menschen, die sich das Leben nehmen, oft psychisch krank sind, dass es genetische Ursachen geben kann, eine Familiengeschichte. Aber ich weiß auch, dass der Wunsch, sich das Leben zu nehmen, mit der Ausweglosigkeit in gesellschaftlichen Krisen und Umbrüchen zu tun haben kann. Und manchmal frage ich mich, ob Simone eher am Erbe des Sozialismus zerbrochen ist oder an den Zumutungen des Kapitalismus.

Zehn Jahre nach ihrem Tod beschloss ich, nach Antworten zu suchen. Ich verabredete mich mit ihrem Bruder in einem Café in Prenzlauer Berg. Ich war gerade aus New York zurück nach Berlin gezogen, ich dachte, es sei genug Zeit vergangen, um über seine Schwester zu reden.

Simone auf dem Wochenendgrundstück ihrer Familie privat

André war kaum wiederzuerkennen. Früher, in der Schule, war er der Schwarm aller Mädchen gewesen, klug, lässig, schwarze Haare, schwarze Augen, lange Strickpullover, rotes Moped. Im Café saß mir ein gebeugter Mann mit verquollenen Augen gegenüber.



Wir begrüßten uns mit Handschlag. Er hatte alle Zelte in Berlin abgebrochen, ein Hotel im Riesengebirge aufgemacht, das schon wieder zu war, und handelte jetzt mit Salzkristallen. Die Beziehungen zu den Frauen, mit denen er Kinder hatte, waren in die Brüche gegangen. Wir redeten über die Familie, seine und meine, über Berlin, wie es sich veränderte. Irgendwann, nach einer Stunde etwa, nahm ich meinen Mut zusammen und fragte André, wie es ihm ergangen sei nach Simones Tod, ob er wisse, warum sie sich umgebracht habe. Er sah mich an, als erwache er aus einem Traum. Dann sagte er, er habe seit Jahren nicht mehr über sie geredet. Auch auf Familienfeiern spreche niemand über sie. Einmal im Jahr gehe er auf den Friedhof, sonst versuche er, das alles zu vergessen.

Das. Er redete über Simone wie über einen unangenehmen Vorfall. Er brachte nicht einmal ihren Namen über die Lippen. Er tat mir leid. Und stachelte meine Neugier an. Was versuchte André zu vergessen? Woher kam dieses Schweigen in der Familie? Gab es ein Geheimnis, von dem ich nichts wusste?



Ich hatte immer mehr Fragen, aber es war immer noch zu früh, sie zu stellen. Wieder vergingen Jahre. Die Zeit verwischte Simones Spuren und die des Landes, aus dem wir kamen. Berlin wurde hipper, internationaler. Überall wurde Englisch gesprochen, junge Leute zogen in die Stadt. Neue Restaurants, neue Clubs und Bars eröffneten, alte verschwanden. Das Café in der Warschauer Straße, in dem Simone und ich uns oft getroffen hatten, gab es nicht mehr, die Assel war verschwunden. Genau wie das Edwin in der Großen Hamburger, wo sie gekellnert hatte. Manchmal fuhr ich an dem Haus vorbei, in dem sie vor ihrem Tod gelebt hatte, aber ich ging nie hinein, sah meist nicht einmal zu ihm hinüber, wich auf Seitenstraßen aus, fuhr Umwege, als sei Simones Schicksal ansteckend, eine Krankheit, die auch mich befallen und mein Leben ins Rutschen bringen könnte.



Aus meinen Träumen aber ließ sich Simone nicht vertreiben. Die Träume ähnelten sich. Sie ruft an, will mir etwas sagen, etwas Wichtiges, ich habe keine Zeit.

Aussortieren? Wegwerfen? Simones Sachen? Ich war entsetzt.

Nach zwanzig Jahren nahm ich noch einmal Anlauf. Ich traf mich in Prag mit Simones Cousine und besuchte ihren Bruder im Riesengebirge. André ging es besser. Er hatte eine kleine Tochter, ein großes Haus, wollte in ein paar Monaten heiraten. Er nannte seine Schwester beim Namen, erzählte mir, dass er Simones Wohnung nach ihrem Tod ausgeräumt hatte, zeigte mir ihren letzten Brief und ein Fotoalbum, das sie ihm zum Geburtstag geschenkt hatte.

„Hast du noch mehr Sachen von ihr?“, fragte ich. Nein, seine Eltern hätten alles, sagte er, wenn ich mich dafür interessiere, müsse ich mich beeilen. Sie seien gerade dabei, alles auszusortieren und wegzuwerfen. Aussortieren? Wegwerfen? Simones Sachen? Ich war entsetzt, bat André, seinen Eltern zu sagen, sie sollten warten. Zurück in Berlin rief ich seine Mutter an. Mein Herz raste. Ich hatte sie seit Simones Beerdigung nicht mehr gesehen. Sie hatte auf meinen Anruf gewartet und lud mich zu sich nach Hause ein.

Simone (l.) als Model beim DDR-Schaufrisieren privat

Ein paar Tage später stand ich vor ihrer Haustür und drückte auf den Klingelknopf. Simones Eltern sind Rentner, sie wohnen in Berlin, nur ein paar Straßenbahnstationen von meiner Wohnung entfernt. Ihr Haus, ein Fünfgeschosser aus den Neunzigern, mit Eigentumswohnungen und Tiefgarage, steht inmitten einer DDR-Neubausiedlung, hebt sich ab von den anderen Häusern, ist ein bisschen besser, ein bisschen luxuriöser. Wie früher, dachte ich.

Wir tranken Kaffee und aßen Apfelkuchen. Nach einer Weile stand Simones Vater auf, ging in den Keller und kam mit einer Plastiktüte zurück, einem dieser Achtzig-Liter-Müllsäcke, in denen man Sachen verstaut, die in die Altkleidersammlung kommen oder in den Sperrmüll. Simones Mutter sagte, das seien Simones Unterlagen. Einiges sei vielleicht interessant für mich. Dann verließen sie das Zimmer, ließen mich allein mit dem Sack.

Ich setzte mich auf den Teppich, zwischen Fernseher und Bügelbrett. Draußen war es dunkel, im Flur still. Es war der Moment, auf den ich so lange gewartet hatte. Aber jetzt zögerte ich. Ich wusste: Wenn ich diesen Sack öffne, liegt Simones Leben vor mir, werde ich Dinge erfahren, die ich wissen will, und andere, die ich vielleicht nicht wissen will, werden die Erinnerungen zurückkommen, aber auch der Schmerz. Der Sack war wie eine Zeitkapsel. Ein Blick in Simones Gedanken und Gefühle. In die Geschichte. Ihre und meine. Ich wartete noch ein paar Minuten, vielleicht waren es auch nur ein paar Sekunden, ich wusste, dass es nur zwei Möglichkeiten gab: vergessen oder erinnern. Dann riss ich den Sack auf.